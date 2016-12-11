«Роснефть» раскрыла детали сделки по продаже 19,5% акций

«Роснефть» и базирующийся в Швейцарии сырьевой трейдер Glencore объявили о подписании соглашения по продаже 19,5% акций «Роснефти» международному консорциуму Glencore и суверенного фонда Катара.

Соглашение было подписано в субботу, 10 декабря, пишет РБК со ссылкой на сообщение пресс-службы «Роснефти». Glencore в отдельном сообщении объявил о создании консорциума с Qatar Investment Authority (QIA) для покупки пакета «Роснефти», но указал, что сделка будет закрыта в середине декабря при условии финализации всех необходимых условий, включая финансирование и гарантии.

Сумма сделки составит €10,2 млрд (692 млрд руб.), из которых Glencore заплатит лишь €300 млн собственных средств, Катар — €2,5 млрд. Остальные €7,4 млрд обеспечит итальянский банк Intesa Sanpaolo, организовавший так называемое безрегрессное финансирование «с участием других банков». Это будут российские банки, следует из сообщения Glencore (какие — не говорится).



