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«Роснефть» раскрыла детали сделки по продаже 19,5% акций

11:45 11.12.2016
Здание компании «Роснефть» © KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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«Роснефть» и базирующийся в Швейцарии сырьевой трейдер Glencore объявили о подписании соглашения по продаже 19,5% акций «Роснефти» международному консорциуму Glencore и суверенного фонда Катара.

Соглашение было подписано в субботу, 10 декабря, пишет РБК со ссылкой на сообщение пресс-службы «Роснефти». Glencore в отдельном сообщении объявил о создании консорциума с Qatar Investment Authority (QIA) для покупки пакета «Роснефти», но указал, что сделка будет закрыта в середине декабря при условии финализации всех необходимых условий, включая финансирование и гарантии.

Сумма сделки составит €10,2 млрд (692 млрд руб.), из которых Glencore заплатит лишь €300 млн собственных средств, Катар — €2,5 млрд. Остальные €7,4 млрд обеспечит итальянский банк Intesa Sanpaolo, организовавший так называемое безрегрессное финансирование «с участием других банков». Это будут российские банки, следует из сообщения Glencore (какие — не говорится).


 

Темы: ОАО «НК «Роснефть»
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Комментарии читателей
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11.12.2016, 18:09
........

Когда при сделке многое не договаривают - тогда эта сделка сомнительна.
11.12.2016, 17:31
Упыризация это называется

Каждому упырю по кранику, чтобы мог открывать и закрывать, баксы граблями и вёслами загребать.
11.12.2016, 17:18
рчпл

очередная афера кремля...сколько отстегнули вове?
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