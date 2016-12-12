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«Роснефть» объяснила продажу акций дешевле директивы правительства

09:22 12.12.2016
Здание компании «Роснефть» © KM.RU, Алексей Белкин
Здание компании «Роснефть» © KM.RU, Алексей Белкин
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Госкомпания «Роснефть» выпустила пресс-релиз, в котором объяснила, почему 19,5 процента акций компании были проданы иностранным инвесторам дешевле, чем того требовало правительство. Но через несколько часов пояснения пропали с сайта компании.

В первой версии сообщения (копия русской и английской версий) говорилось, что иностранцы заплатят за долю в «Роснефти» только 10,2 миллиарда евро, что на 300 миллионов меньше суммы, о которой глава компании Игорь Сечин доложил президенту России Владимиру Путину.

Таким образом за акции госкомпании российский бюджет должен был бы получить только 692 миллиарда рублей, хотя правительство запретило продавать пакет дешевле, чем за 710,8 миллиарда. Недостающие 18 миллиардов рублей перечислит государственный «Роснефтегаз», через который правительство контролирует «Роснефть».

Для покрытия разницы нефтяная компания «в обозримом будущем» изменит дивидендную политику — она начнет отчислять своим акционерам (половина компании принадлежит государству) больший процент прибыли, чем раньше.

Вскоре после выпуска пресс-релиза, его текст был изменен (русский и английский). В обновленной редакции пропало любое упоминание о несоответствиях между суммой сделки и теми средствами, которые в итоге получит российский бюджет.

Сечин отчитался о продаже госпакета акций 7 декабря. Инвесторами выступили сырьевой трейдер Glencore и суверенный фонд Катара. Причем Glencore внесет 300 миллионов евро, Катар — еще 2,5 миллиарда, а остальные заемные средства предоставит итальянский банк Intesa Sanpaolo.

Государство сохранит контроль над нефтяной компанией с 50 процентами плюс одна акция.

Темы: Бизнес и предпринимательство в России, ОАО «НК «Роснефть»
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