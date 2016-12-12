Курс евро упал ниже 65 рублей впервые за полтора года

В ходе торгов на Московской бирже курс евро упал до минимума с июля 2015 года.

Так, по состоянию на 11.23 мск курс евро упал на 20 коп., до 64,95 руб. Курс доллара просел на 55 коп., до 61,32 руб.

Укрепление рубля происходит на фоне быстрого роста мировых цен на нефть. В ходе сегодняшних торгов стоимость барреля Brent на бирже ICE поднималась до $57,52, что на 5,8% превосходит уровень, на котором закрылись предыдущие торги.

«Российский рынок также откроется ростом, рубль укрепится к другим валютам», — прогнозировал в преддверии открытия торгов главный аналитик банка «Глобэкс» Виктор Веселов.

В то же время аналитик Промсвязьбанка Екатерина Крылова полагает, что уже в ближайшее время цены на нефть могут вернуться к отметке $55 за баррель.

«Сокращение странами вне ОПЕК было ожидаемо и практически полностью учтено в ценах; по-прежнему нет четких ориентиров по тому, как будет осуществляться контроль за соблюдением квоты; снижение добычи будет постепенным. Основным риском выступает активизация сланцевых производителей в США, которые могут при нефти выше $50–53/барр. начать активно наращивать добычу», — отмечает эксперт.

К 10:35 мск стоимость барреля Brent на бирже ICE составляла $56,76, курс доллара достиг отметки 61,595 руб., курс евро — 65,0825 руб.

В начале ноября 2016 года эксперты Bloomberg назвали рубль «супердоходной» валютой, пояснив, что такую доходность не обеспечивали в последнее время вложения ни в одну другую из трех десятков основных мировых валют.