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Курс евро упал ниже 65 рублей впервые за полтора года

12:17 12.12.2016
Обмен валют © KM.RU, Илья Шабардин
Обмен валют © KM.RU, Илья Шабардин
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В ходе торгов на Московской бирже курс евро упал до минимума с июля 2015 года.

Так, по состоянию на 11.23 мск курс евро упал на 20 коп., до 64,95 руб. Курс доллара просел на 55 коп., до 61,32 руб.

Укрепление рубля происходит на фоне быстрого роста мировых цен на нефть. В ходе сегодняшних торгов стоимость барреля Brent на бирже ICE поднималась до $57,52, что на 5,8% превосходит уровень, на котором закрылись предыдущие торги.

«Российский рынок также откроется ростом, рубль укрепится к другим валютам», — прогнозировал в преддверии открытия торгов главный аналитик банка «Глобэкс» Виктор Веселов.

В то же время аналитик Промсвязьбанка Екатерина Крылова полагает, что уже в ближайшее время цены на нефть могут вернуться к отметке $55 за баррель.

«Сокращение странами вне ОПЕК было ожидаемо и практически полностью учтено в ценах; по-прежнему нет четких ориентиров по тому, как будет осуществляться контроль за соблюдением квоты; снижение добычи будет постепенным. Основным риском выступает активизация сланцевых производителей в США, которые могут при нефти выше $50–53/барр. начать активно наращивать добычу», — отмечает эксперт.

К 10:35 мск стоимость барреля Brent на бирже ICE составляла $56,76, курс доллара достиг отметки 61,595 руб., курс евро — 65,0825 руб.

В начале ноября 2016 года эксперты Bloomberg назвали рубль «супердоходной» валютой, пояснив, что такую доходность не обеспечивали в последнее время вложения ни в одну другую из трех десятков основных мировых валют.

Темы: Валютные рынки и валютные операции, Валютные торги и обмен валют в России
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Комментарии читателей
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12.12.2016, 13:09
И

почему интересно в евросоюзе никого не интересует курс рубля, никто не следит за его колебаниями, многие даже не знают названия валюты самой великой, могучей и влиятельной страны в мире?
Россия - это неуловимый Джо. Почему его никто поймать не может- наверняка это всем известно.
12.12.2016, 12:49
Не захотели

Совмещать полезное с приятным. А могли бы добывать сырьё и на эти деньги развивать реальный бизнес. Вместо этого тупо продали Роснефть своим конкурентам и продолжают жить на росте цен на сырьё, но уже с прибылью в 5 раз меньше от былой, потеряв при этом суверенитет государства, который им как оказалось совершенно не нужен. Скоро начнут менять погоны.
12.12.2016, 12:37
Рано радоваться...

ЕВРО падает из-за "падения" (распада и т.п.) ЕС... "МИНИСССР" не будет жизнеспособен. Хотя бы потому, что "один - с сошкой, а семеро - с ложкой". И этих, что с ложками, всё больше...
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