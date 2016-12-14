Внешний долг Беларуси: красная черта может быть пересечена уже в уходящем году

Чтобы выйти из долговых клещей, Минск активно стремится к получению новых международных кредитов и займов

Уделяя внимание проблемам внешнего долга стран дальнего зарубежья, таких, как США, Греция, Аргентина, важно не выпускать из поля зрения долговую ситуацию ближайших соседей России, с которыми она связана тесными торгово-экономическими отношениями. Среди таких стран – Республика Беларусь. Я хотел бы предложить краткий обзор экономического положения Белоруссии в части, касающейся её внешнего долга, особенно внешнего государственного долга. Представление об этой стороне экономики Белоруссии поможет лучше понять некоторые процессы, протекающие в союзном России государстве.

Табл. 1.

Относительный уровень внешнего долга Республики Беларусь и расходов по его обслуживанию (% к ВВП)

* На 1 января

** На 1 октября

*** Выплата процентов и погашение основной суммы долга за предыдущие двенадцать месяцев

Источник: myfin.by

В табл. 1 под государственным внешним долгом понимаются долги по заимствованиям центральных органов государственного управления (прежде всего, Минфина Республики Беларусь). На 1 октября 2015 г. доля такого долга в совокупном внешнем долге страны была равна одной трети (33,9%).

В состав прочих внешних долгов страны входят: 1) обязательства Национального банка Республики Беларусь по внешним займам (4,6% совокупного внешнего долга); 2) долги банковской системы страны (17,3%); 3) задолженность нефинансовых предприятий и организаций (44,2%).

Последний вид внешней задолженности выглядит весьма пёстро. Это не столько обязательства по внешним займам и кредитам, сколько текущая задолженность промышленных предприятий за сырьё, комплектующие и энергоносители, а также непогашенная задолженность торговли по импортным товарам; сюда же включаются прямые иностранные инвестиции в белорусские предприятия и организации.

Учитывая, что в капитале многих предприятий и организаций Республики Беларусь государство имеет частичное или 100-процентное участие, значительная доля совокупного внешнего долга Белоруссии – это фактически государственные обязательства. Национальный банк Республики Беларусь также является государственной организацией.

Новые внешние заимствования Белоруссии имеют два основных способа использования: 1) погашение обязательств по ранее полученным внешним займам и кредитам; 2) финансирование экономического развития страны. В 2015 году Республикой Беларусь было получено государственных кредитов и займов из-за рубежа на сумму 2 миллиарда 173 млн долларов. В том числе (в долларовом эквиваленте):

- от правительства и банков РФ - в общей сложности 1 миллиард 572 млн;

- от банков Китая – 528 млн;

- от Всемирного банка – 73 млн.

Основная часть китайских кредитов носила связанный характер, то есть они предоставлялись на закупку китайских товаров и финансирование проектов с участием КНР. Кредиты Всемирного банка выделены для финансирования строительства объектов инфраструктуры. Российские кредиты и займы частично имеют связанный характер, частично могут использоваться для обслуживания долгов по ранее полученным кредитам и займам.

К сожалению, с каждым годом всё большая часть всех получаемых новых займов и кредитов идёт на рефинансирование и обслуживание ранее взятых средств, а часть, предназначенная для развития экономики, быстро сокращается. В мировой практике такую ситуацию называют долговой ловушкой.

В 2015 году Белоруссией было погашено и обслужено государственных займов на общую сумму 2.016 млн долл. Эта сумма включала (млн долл.): 1) погашение первого выпуска отечественных евробондов - 1.000; 2) погашение кредита Евразийского фонда стабилизации и развития – 353,1; 3) погашение займа российского правительства – 300; 4) погашение кредитов китайских банков – 147,7; 5) полное погашение обязательств по кредитам банков Венесуэлы – 115,2; 6) погашение оставшейся задолженности по кредиту МВФ – 75,9; 7) обслуживание долга по кредитам Всемирного банка – 20,9; 8) выплаты по кредитной линии Товарно-кредитной корпорации США на закупку зерна – 3,6. Соотношение выплат по погашению основной суммы долга и выплат по обслуживанию долга в виде начисленных процентов сильно колеблется от года к году (в зависимости от графиков кредитных соглашений). Например, в 2008 году в общем объёме выплат по внешнему государственному долгу на погашение основной суммы долга пришлось 45%, а на выплату процентов – 55%. В 2015 году эта пропорция составила 77% к 23%.

Можно заметить, что приток новых займов и кредитов в Белоруссию в 2015 году был практически равен сумме выплат по ранее полученным займам и кредитам. Это напоминает бег на месте и разительно контрастирует с ситуацией начала 2000-х годов, когда приток новых займов и кредитов из-за рубежа на порядок превышал расходы на уплату процентов и погашения долгов. Белорусские эксперты предупреждают, что продолжение дальнейшего наращивания внешнего государственного долга может изменить баланс притока новых займов и кредитов и оттока средств на обслуживание и погашение внешних долгов в пользу оттока. Для Белоруссии это будет означать долговой капкан.

Полная картина изменения долгового положения Республики Беларусь за 2016 год появится к февралю-марту 2017 года. Пока имеется статистика за первые три квартала текущего года. И вот что получается. Погашения внешнего государственного долга с начала 2016 года составили 690,7 млн долларов США. Однако в январе-сентябре 2016 года были привлечены внешние государственные займы на сумму 1 543,4 млн долларов США. За три квартала внешний государственный долг увеличился без малого на 1 миллиард (977,8 млн) долл. (с учётом изменений валютных курсов). Внешний государственный долг по состоянию на 1 октября 2016 года достиг 13,4 млрд долл.

Упомянутое погашение долга (вместе с выплатами процентов) в текущем году (690,7 млн долл.) складывалось из следующих основных компонентов (млн. долл.): 1) Евразийский фонд стабилизации и развития - 264,8; 2) правительство Российской Федерации - 225,0; 3) банки КНР - 166,7; 4) Всемирный банк - 33,4; 5) частные кредиторы США – 0,7; 6) ЕБРР – 0,1.

Впрочем, картина выплат по итогам года может существенно отличаться от той, которая была зафиксирована на 1 октября: многие обязательства по погашению основной суммы долга и выплате процентов обычно сдвигаются на конец года.

А вот список новых займов и кредитов, полученных Белоруссией в 2016 году (млн долл.): 1) Евразийский фонд стабилизации и развития - 800; 2) правительство и банки Российской Федерации – 359,6; 3) банки КНР – 287,0; 4) Всемирный банк - 95,0; 5) ЕБРР – 1,8.

Как видим, крупнейшим кредитором государства Республика Беларусь выступают Евразийский фонд стабилизации и развития (ЕФСР), а также российские кредиторы в лице правительства РФ и российских банков. Евразийский фонд стабилизации и развития (ранее - Антикризисный фонд ЕАЭС) — региональный финансовый механизм, который был учреждён в 2009 году Арменией, Беларусью, Казахстаном, Кыргызстаном, Россией и Таджикистаном. Фонд создан в целях преодоления негативных кризисных последствий, обеспечения долгосрочной устойчивости и содействия интеграции экономик государств-участников Фонда.

Фонд предоставляет поддержку государствам-участникам ЕАЭС в следующих формах: 1) финансовые кредиты правительствам для поддержки бюджетов и/или платёжных балансов государств-участников; 2) инвестиционные кредиты государствам-участникам или компаниям для финансирования крупных инвестиционных проектов; 3) гранты для финансирования государственных программ в социальной сфере. Суммарный вклад государств-участников в Фонд составляет 8,513 миллиарда долларов США. Львиная доля взносов в капитал Фонда приходится на Российскую Федерацию - 88% (7,5 млрд долл.).

Без преувеличения можно сказать, что кредиты ЕФСР – «почти что российские». За 9 месяцев текущего года правительством Республики Беларусь из источников «российского происхождения» было получено 75% всех внешних займом и кредитов.

Роль РФ в кредитовании Республики Беларусь этим не ограничивается. Дело в том, что примерно половина всего государственного долга государства приходится на внутренние займы. Например, за январь-сентябрь 2016 года размещено внутренних валютных и рублёвых государственных облигаций на сумму 1 329,0 млн долларов США и 495,9 млн рублей. Белорусские аналитики обращают внимание на то, что существенную часть таких внутренних займов приобретают банки, в уставных капиталах которых присутствуют российские акционеры. В списке крупнейших белорусских банков числятся дочки российских банков ВТБ, Сбербанк, Альфа-Банк, Газпромбанк. Все они являются активными покупателями белорусских казначейских бумаг.

А как может выглядеть картина государственного внешнего долга Республики Беларусь в следующем, 2017 году? По оценкам Минфина РБ, государство должно заплатить по ныне действующим международным кредитам и займам (проценты и погашение основной суммы долга) сумму, равную 1,86 млрд долл. Она, как ожидается, будет складываться из следующих основных компонентов (млн долл.): 1) правительство и банки Российской Федерации – 741,3; 2) Евразийский фонд стабилизации и развития - 487,9; китайские банки - 381,7.

Белорусскому правительству в следующем году предстоит также выполнять свои обязательства перед держателями внутреннего государственного долга. Сумма таких обязательств оценивается в 1,65 млрд долл. Эти долги связаны в первую очередь с выпуском валютных облигаций, доля рублёвых облигаций в общей сумме внутреннего долга - около 15%. С помощью этих внутренних валютных займов правительство РБ стремится мобилизовать средства для погашения по внешним займам. В целом в следующем году сумма валютных обязательств белорусского правительства по внешним и внутренним займам составит как минимум 3 млрд долл.

Долговая ситуация для Беларуси будет, таким образом, и в 2017 году очень напряжённой. Как из неё выходить? Согласно заявлениям Минфина РБ, в 2017 году планируется прибегнуть к следующим источникам мобилизации валютных средств (млн. долл.): 1) размещение нового выпуска еврооблигаций – 800; 2) получение новых траншей кредита Евразийского фонда стабилизации и развития – 700; 3) размещение валютных гособлигаций на внутреннем рынке – 360.

Нетрудно заметить, что этого не хватит даже для выполнения половины валютных обязательств правительства. Поэтому правительство разработало план жесточайшей бюджетной экономии, планируется также увеличить поступления в бюджет за счёт вывозных пошлин на нефтепродукты. Ожидается, что в результате принятых мер профицит составит 1,5 млрд рублей. Бюджет РБ на 2017 год исходит из того, что 1 доллар США = 2,20 белорусского рубля. Получается, что в валютном эквиваленте профицит составит 682 млн долл. Даже с учётом этого валюты для покрытия всех обязательств по государственному долгу не хватит.

Вероятно, часть обязательств по внутренним долгам правительство постарается рефинансировать. Держателями этих долгов являются преимущественно белорусские банки (среди них, как мы отметили, несколько российских дочек). Им правительство предложит купить новые выпуски валютных гособлигаций, средства от которых пойдут на погашение предыдущих выпусков долговых бумаг, но даже эта мера не позволит полностью покрыть все валютные обязательства правительства в следующем году.

Правительство РБ само установило себе порог безопасности по величине внешнего государственного долга. Он определён в 25% ВВП. Как видно из табл. 1, ещё в 2015 году этот долг находился на допустимом уровне (21,1 % ВВП). По итогам 2016 года страна может оказаться за красной чертой. Отчасти это обусловлено сложностями в экономике и снижением реального ВВП. В ещё большей степени это обусловлено обесценением белорусского рубля по отношению к доллару США.

Согласно оценкам, ВВП Беларуси в долларовом эквиваленте в 2016 году составит (по среднегодовому курсу) 46,5 млрд долларов. Для сравнения: в 2015-м ВВП был равен 54,6 млрд долларов. На 1 января 2016 года, по данным Минфина, отношение внешнего госдолга к ВВП составляло 22,7%. На 1 января 2017 года этот показатель, если исходить из прогнозных оценок ВВП и предположения, что внешний госдолг останется равным 13,5 млрд долл., может достичь 29%.

Чтобы выйти из долговых клещей, Минск активно стремится к получению новых международных кредитов и займов. Здесь просматриваются два основных направления. Первое – кредиты от России и Евразийского фонда стабилизации и развития, который в Минске тоже полностью ассоциируется с Россией. Второе - кредиты Международного валютного фонда, о чём Минск ведет переговоры с прошлого года, но об этом – в следующей моей статье.

(Окончание следует)