Борьба с коррупцией в мире грозит перерасти в тотальный контроль над сбережениями населения

Японская финансовая компания Nomura опубликовала свой оригинальный прогноз на 2017 год

Nomura назвала десятку потенциальных «серых лебедей», которых стоит опасаться в наступающем году. Аллегорическая орнитология овладела умами экспертов после выхода в свет книги «Черный лебедь. Под знаком непредсказуемости» нью-йоркского финансового гуру, выпускника Сорбонны, ливанца Нассима Талеба. В своей книге Талеб писал не столько об экономике и финансах, сколько о событиях, которые представлялись абсолютно невозможными, до тех пор, пока они не произошли. В качестве примера в книге приводятся теракты 11 сентября 2001 года, война в Осетии, мировой финансовый кризис и другие потрясшие мир события.

Где финансисты ищут своё счастье?

Нассим Талеб назвал непредсказуемые происшествия «Черными лебедями». С тех пор метафора активно стала гулять по миру. Она уже не раз пришлёпывалась несмываемым ярлыком к тем событиям, которые оказались неожиданными для авторитетных «носителей прогнозов». Последний раз, в частности, на Уолл-Стрит назвали «чёрным лебедем» победу Дональда Трампа на выборах президента США.

В отличие от Талеба компания Nomura благородную птицу высветлила. По мнению аналитиков японского финансового холдинга: «Серые лебеди» — это маловероятные события, которые, тем не менее, могут серьезно повлиять на ситуацию». Исходя из этого посыла, Nomura обозначила риски, которые можно предсказать.

Их десять. Ровно столько «серых лебедей» прилетело на днях в мир с Японских островов. По большей части они интересны для анализа экономистам, финансистам, экспертам. Широкую общественность заинтересует прогноз под номером 10: «Бумажные деньги могут исчезнуть». Свой вывод аналитики Nomura обосновали так: «Мы находимся на рубеже, когда безопасные электронные деньги и системы платежей могут заменить банкноты и монеты».

Оставим за скобками лукавство про безопасность электронных денег. Хакеры давно уже трясут мировую банковскую систему. В начале декабря "Коммерсант" сообщил со ссылкой на заместителя начальника главного управления безопасности и защиты информации ЦБ РФ Артёма Сычёва, что в результате хакерских атак со счетов Центробанка России в 2016 году было украдено 2 млрд руб.

В последние годы преступники провели результативные атаки на многие банки мира. И японские здесь — не исключение. Вспоминается случай из лета 2014 года. Тогда японская полиция арестовала сразу 13 выходцев из Китая. Они «взламывали» пароли через интернет и получали доступ к частным вкладам. Затем деньги переводили на свои счета. Часть средств обналичивали прямо в Японии. Остальные отправляли в материковый Китай. По сведениям агентства «Киодо Цусин», общий ущерб от преступлений в области интернет-банков в Японии только за пять месяцев того года составил порядка 15 млн долларов.

Японцы в компании пострадавших совсем не одиноки. Американская The New York Times подробно рассказывала, как международная группировка хакеров украла со счетов более 100 банков в России, Японии, Швейцарии, США и Нидерландах около 300 млн долларов. Словом, безопасность электронных платежей сегодня является мировой проблемой, а не той безоговорочной гарантией, которая видится в серой птице аналитикам из Nomura. Так в чём тогда дело?

До чего дошёл прогресс, или Все на борьбу с коррупцией и организованной преступностью

Перспектива отмены бумажных денег уже обсуждается в мире. В Швеции ещё четыре года назад развернулось движение против наличных. Между прочим, именно шведы первыми в мире в 1661 году ввели в обращении банкноты. Их начал выпускать основанный незадолго до этого Стокгoльмский банк. Новый вид платежа вызвал у торговых людей непонимание и даже скандалы.

Вот как писал об этом в 1663 году в челобитной русскому царю торговый человек Семен Гаврилов: «Да у них же ныне вместо денег учинены бумажки ... и как у нас, холопей твоих и у сирот, купят товары на золотые и на ефимки и вместо золотых и ефимков дают нам такие бумажки, на сколько кто такого товару купит, и мы, холопи и сироты, на те бумажки покупаем у них товары с великою передачею».

Стокгольмский банк на оборотах с бумажными банкнотами разорится в 1668 году. Против его основателя Юхана Пальмструка возбудят судебный процесс по обвинению в преднамеренном банкротстве. Однако бумажные деньги уже начнут ходить по миру. Теперь от них отказываются. В Швеции ссылаются на то, что сейчас только 3% платежей осуществляются с помощью наличных. Из 780 отделений основных банков страны с банкнотами не работают 530. Две трети отделений банка Nordea даже не оборудованы кассами.

Кроме Швеции высокий уровень электронных платежей в Дании, Финляндии, Великобритании, Германии и Италии. В Европейском Центробанке считают, что в этих странах первыми простятся с купюрами и монетами. Банкиры говорят: будущее за электронными способами расчёта. Уже сегодня во многих странах можно расплатиться за покупку не только банковской карточкой, но и с мобильного приложения на сотовом телефоне и даже на обыкновенных наручных часах.

Отказ от бумажных денег объясняют не одним прогрессом с электронными платежами. Значительно тише звучит тема борьбы с коррупцией и организованной преступностью. Здесь наличные — один из главных источников расчётов. Однако для европейской цивилизации такой теневой бизнес вроде как не характерен.

Так считают многие в Европе. Но не все. Тема коррупции занимает мысли информированных людей. Нынешней весной Европейский Центробанк принял решение прекратить выпуск банкнот номиналом в 500 евро. Случится это не сразу, а только в 2018 году. Своё решение в банке оправдывают тем, что купюрами большой стоимости расплачиваются преступники при проведении нелегальных операций. Эти же банкноты составляют основную массу при хранении средств, полученных незаконным путём.

От купюр большой стоимости уже отказались в Канаде, Сингапуре. Эксперты из Гарварда предложили Федеральной резервной системе США убрать из оборота 100-долларовые купюры. Такая рекомендация вызвана не прогрессом электронных платежей, а тем, что наличный оборот в криминальных транзакциях составляет порядка 80%. Основная его часть — крупные банкноты. Их легче транспортировать.

Исследованием гарвардских экспертов руководил бывший гендиректор банка Standard Chartered Питер Сэндс. Авторы доклада пришли к выводу, что ежегодный оборот финансовых преступлений в мире превышает 2 трлн долларов США. И только один процент этой суммы власти обнаруживают и конфискуют. Получается, дело не только в желании расплачиваться прямо с наручных часов?

Индийские власти ударили реформой наотмашь

На этот вопрос прямо ответило правительство Индии. В ночь с 8 на 9 ноября оно начало масштабную денежную реформу. Её причиной стал крайне высокий теневой оборот наличных в стране. По оценкам местных экономистов, он составляет пятую часть ВВП Индии — порядка 39 трлн рупий. Независимые эксперты считают эту оценку даже заниженной. Поскольку налоги в Индии платит лишь два процента населения. Значительная часть рабочей силы производит товары и услуги, которые оплачиваются наличными средствами и потому не учитываются в налогообложении.

Кто помнит печально известную «Павловскую денежную реформу» 1991 года в СССР, когда из оборота изымались шальные деньги горбачёвской перестройки, тот поймёт сегодняшнюю ситуацию в Индии. Только здесь всё жёстче, масштабнее (всё-таки четвёртая экономика мира) и драматичнее. Из обращения изымаются денежные купюры номиналом в 500 рупий ($7,5) и 1000 рупий ($15). Уже 9 ноября эти банкноты были признаны недействительными и подлежали либо обмену на банкноты нового образца номиналом в 500 и 2000 тысячи рупий, либо зачислению на счёт в банке.

При этом индийское правительство ввело ограничения. Например, обменять на более мелкие или новые купюры можно только 4 тыс. рупий. И только 2,5 тысячи выдают наличными. Остальные переводят на банковский счёт. Выведенные из оборота банкноты до 30 декабря можно без ограничений положить на счёт в банке. Однако, если сумма превышает 250 тыс. рупий, необходимо подтвердить легальность получения этих денег. Наконец, снимать с банковского счёта теперь можно не более 24 тыс. рупий в неделю.

Всё очень узнаваемо: давки в очередях, жертвы, суициды, разве что в 1991-м не было банкоматов. Теперь к ним в Индии выстроились километровые очереди. Министр финансов Индии Арун Джейтли признал: 200 тысяч банкоматов не были готовы к работе с новыми купюрами (у них изменился формат), а для переналадки требуется 2-3 недели.

Впрочем, эта проблема коснулась только 200 млн индийцев. У остальных просто нет банковских карточек. Объясняется это не только бедностью населения, но и техническими возможностями. Например, 400 млн человек живут в населённых пунктах, где попросту нет электричества. Ещё 400 миллионов получают его нерегулярно. Понятно, что там нет ни банков, ни тем более — банкоматов.

Население хранит сбережения в крупных купюрах. Не случайно изымаемые банкноты по стоимости составляют 86% наличной денежной массы страны, хотя занимают в обороте бумажных денег только 25% всех купюр. Кто побогаче — предпочитает держать сбережения в золоте.

Золото для Индии имеет культовое значение. Индусы считают золото металлом полубогов и монархов. Для простых людей — это символ чистоты, удачи и достатка. По оценкам экспертов, на руках индийских домохозяек находится 11% мирового золотого запаса. Официальная статистика называет цифру в 20 тысяч тонн, неофициальная — 41 тысячу. Даже в первом случае это намного больше золотых резервов Международного валютного фонда, США, Германии и Швейцарии вместе взятых. Притом, что в государственных запасах самой Индии золота только 558 тонн.

Готовясь к реформе, индийское правительство попыталось ограничить импорт драгоценного металла и повысило ввозные пошлины на него. Из этой затеи так ничего толком и не вышло. Если не считать инициативы Axis Bank, приостановившего операции по счетам нескольких своих дилеров и ювелирных компаний. То была реакция банка на арест нескольких его сотрудников, обвинённых в отмывании денег.

Решение Axis Bank только усилило хаос в сегодняшней Индии. Население бросилось скупать золото, переплачивая на 50% больше его официальной цены. Оживились и контрабандисты, всегда серьёзно подпитывающие индийский рынок драгоценных металлов. Теневая экономика защищает от правительства свой сектор.

Реформа в Индии не приведёт, конечно, к отмене в стране бумажных денег. Но она вполне вписывается в общую мировую тенденцию — сосредоточить всю денежную базу в глобальных банковских структурах. Под топор борьбы с преступностью и коррупцией попадают сбережения законопослушных граждан.

Станут ли для них банки надёжным хранилищем? Этот вопрос вызывает у людей большие сомнения. Они знают, что при утрате кошелька человек теряет только находящиеся там деньги. При электронном взломе банковского счёта или банкротстве банка — практически всё!

Ненадёжность современного банкинга самым курьёзным образом проявилась в дни индийской реформы. Как написала газета Hindustan Times, у туристов из Германии, Австралии и Франции во время их отдыха в городе Пушкар на северо-западе страны возникли острые финансовые проблемы. Иностранцы не смогли снять деньги в банкоматах и обменять выведенные из обращения купюры в 500 и 1000 рупий. Пришлось европейским туристам с призывными плакатами «Вы можете нам помочь!» попрошайничать на улицах Пушкара, играть на гитаре, танцевать. Общими усилиями собрали 2600 рупий (около 38 долларов США).

Заодно получили ещё один урок «надёжности» электронного банкинга и современной банковской системы. Вряд ли этот пример изменит планы апологетов отмены бумажных денег. У них свои корпоративные эгоистические цели, в которые простые люди (вроде туристов из Европы) могут и не вписаться. А еще возможны и другие, совершенно неожиданные проблемы, но…. Nomura напомнила миру, что этот «серый лебедь» может прилететь в мировую экономику уже в следующем году.