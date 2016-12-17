Силуанов: зарплаты бюджетников в 2017 году будут расти более плавно

Зарплаты работников бюджетной сферы, в том числе и врачей, в 2017 году будут расти более плавно, чем это планировалось "дорожными картами". Об этом сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов на заседании в Казани.

"У нас в правительстве принято решение о более плавном повышении зарплаты работникам бюджетной сферы по сравнению с теми "дорожными картами", которые были запланированы на 2017 год, нужно будет отработать эту динамику с отраслевыми ведомствами и более плавное повышение будет в том числе и по врачам, которые находятся в системе ОМС и вне системы", - цитирует Силуанова ТАСС.

"Здесь нужно отработать с федеральными структурами вопросы этой индексации, возможно здесь вы сможете сэкономить часть денег, с другой стороны не будет никаких резких движений в этой части", - добавил он.

Силуанов уточнил, что плавное повышение зарплат не отразится на исполнении майских указов президента РФ. "Задачи обеспечения выполнения указов в 2018 году не снимаются, они будут обеспечены финансовыми ресурсами с федеральной стороны в полном объеме", - подчеркнул министр финансов РФ