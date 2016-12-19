Силуанов описал контуры новой налоговой системы

Глава Минфина Антон Силуанов на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей назвал несколько мер, которые необходимо провести в рамках подготовки новой налоговой системы, передает РБК.

«Нам нужно настроить налоговую систему таким образом, чтобы стимулировать тех, кто уклоняется от налогов, это раз. Мы говорим о том, чтобы снизить нагрузку на добросовестных налогоплательщиков и, соответственно, выровнять условия для конкуренции на нашем рынке, два», — перечислял Силуанов.

Он добавил, что в России очень высокие налоги на труд в виде страховых взносов, а их снижение предполагает изменение косвенного налогообложения — на потребление. Речь, например, может идти о «роскошном потреблении» или потреблении вредных продуктов, пояснил министр.

«Кроме того, мы считаем возможным рассмотреть вопрос регрессивности налогообложения оплаты труда», — сказал министр. Позднее он пояснил журналистам, что речь идет про регрессию страховых взносов. Сейчас в России действует регрессивная шкала страховых взносов с фонда заработной платы: 30% в Пенсионный фонд, Фонд обязательного медстрахования и Фонд социального страхования, но за счет пороговых значений базы по взносам в ПФР и ФСС общая ставка снижается сначала до 27,1%, затем — до 15,1%, когда зарплата работника превышает 796 тыс. руб. (в 2017 году — 876 тыс. руб.) нарастающим итогом с начала года. Это выгодно крупному бизнесу с «дорогими» сотрудниками, за которых работодатель платит меньше, чем если бы порогов по зарплатам не было. Ранее Минфин уже обсуждал возможность отмены порогов вместе со снижением общей ставки страховых взносов.

Еще один вопрос, подлежащий рассмотрению, — пересмотр налоговых льгот. Их сейчас очень много и власти занимаются пересмотром их эффективности, отметил глава Минфина.

​Налоговая политика в России тесно связана с бюджетной, и сейчас задача правительства — обеспечение низкой восприимчивости экономики к часто меняющимся внешним факторам, подчеркнул министр. Для этого, например, существует бюджетное правило, объяснил Силуанов — при росте цен на нефть может возникнуть желание потратить эти деньги, однако это окажет давление на рубль, чье укрепление вредно для промышленности. Дефицит бюджета должен быть минимален, чтобы он не давил на налоги, сказал министр. При $40 за баррель налоги обеспечивают 32% ВВП, и властям достаточно этого, чтобы выполнить все обязательства, добавил он.

1 декабря в рамках послания Федеральному собранию президент Владимир Путин предложил в течение 2017 года рассмотреть «предложения по настройке налоговой системы». Путин отметил, что делать это нужно с привлечением деловых объединений. По словам президента, в 2017 году необходимо принять соответствующие поправки в Налоговый кодекс, а с 2019 года — ввести их в действие.