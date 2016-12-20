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СМИ узнали о национализации активов «Газпрома» в Турции

12:49 20.12.2016
Фото с сайта na.adm-kbr.ru
Фото с сайта na.adm-kbr.ru
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Турция де-факто национализировала крупнейшего частного импортера российского газа в Турцию Akfel Holding, в котором владеют долями «Газпром» и Газпромбанк.

Это произошло по чрезвычайному декрету № 674, принятому после июльской попытки госпереворота в стране.

По данным газеты «Коммерсант», 2 декабря власти страны сменили совет директоров Akfel Holding, введя в него представителей Фонда страхования вкладов (TMSF) и консультантов. Источники издания, близкие к акционерам Akfel, рассказали, что TMSF неформально сообщил, что «выполняет функции акционеров».

«У нас просто забрали самого эффективного и прибыльного продавца российского газа в Турции», — заявил собеседник издания, близкий к «Газпрому».

Источники газеты также уточнили, что национализация активов «Газпрома» означает практическое прекращение переговоров компаний о цене поставок в 2017 году, когда перестанет действовать скидка на газ для частных импортеров.

Akfel Holding является крупнейшим частным импортером российского газа в Турцию.

Темы: Россия, Турция, Нефтегазовый сектор экономики в мире, Газпром
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Комментарии читателей
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20.12.2016, 18:13
сТЫД И СРАМ

Отвратительно! Украсть у народа России недра * нефть/ и продавать туркам!!!!
И все это втихаря,, Нечего тогда собалезновать об убитых наших золотых запасов людей. зАЧЕМ ТУДА ПУСКАТЬ ПОСЛЕДНИЕ НАРОДНЫЕ СИЛЫ, ЧТОБЫ ПОВЫСИТЬ РЕЙТИТГ? пРОТИВНО !!!
20.12.2016, 17:21
Vbr

Правильно сделали и пусть теперь работает на народ!!! Учиться у них надо.
20.12.2016, 14:32
Анатолий

Лучше его самого задвинуть
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