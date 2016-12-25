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Кабмин выделил регионам более 6 млрд на доплаты к пенсиям

20:06 25.12.2016
© KM.RU, Александра Воздвиженская
© KM.RU, Александра Воздвиженская
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Правительство России решило распределить в будущем году межбюджетные трансферты регионам в размере 6,4 миллиарда рублей для выплаты социальных доплат к пенсиям. Соответствующее распоряжение подписано премьер-министром Дмитрием Медведевым.

Средства получат 13 субъектов РФ – республики Коми и Саха, Архангельская, Магаданская, Московская, Мурманская, Сахалинская области, Камчатский, Приморский и Хабаровский края, Еврейская автономная область, Ненецкий и Чукотский автономные округа.

В общей сложности социальные доплаты получат примерно 410 тысяч человек. Размер выплат составит от 2,1 до 8,5 тысячи рублей в зависимости от прожиточного минимума, установленного в каждом конкретном субъекте для пенсионеров.
 

Темы: Россия, Положение пенсионеров в России, Правительство России, Дмитрий Медведев
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Комментарии читателей
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25.12.2016, 22:44
Надо же

какие копейки, сказал полковник Захарченко. Пусть радуются и этому, подумал премьер Медведев.
25.12.2016, 21:38
Мик

А рост цен остановить не судьба??! сТАЛИН СМОГ!!!
25.12.2016, 20:58
славянин

А какие суммы кабмин России выделяет израильским пенсионерам ограбившим Россию и сбежавшим в Израиль и на каком основании?
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