Кабмин выделил регионам более 6 млрд на доплаты к пенсиям

Правительство России решило распределить в будущем году межбюджетные трансферты регионам в размере 6,4 миллиарда рублей для выплаты социальных доплат к пенсиям. Соответствующее распоряжение подписано премьер-министром Дмитрием Медведевым.

Средства получат 13 субъектов РФ – республики Коми и Саха, Архангельская, Магаданская, Московская, Мурманская, Сахалинская области, Камчатский, Приморский и Хабаровский края, Еврейская автономная область, Ненецкий и Чукотский автономные округа.

В общей сложности социальные доплаты получат примерно 410 тысяч человек. Размер выплат составит от 2,1 до 8,5 тысячи рублей в зависимости от прожиточного минимума, установленного в каждом конкретном субъекте для пенсионеров.

