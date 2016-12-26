СМИ узнали о возможности появления у «Роснефти» новых акционеров

У «Роснефти» могут появиться новые акционеры в дополнение к Qatar Investment Authority (QIA) и Glencore, чей консорциум в декабре купил 19,5% акций компании за 10,2 млрд евро. Об этом «Ведомостям» рассказали два человека, знакомых с топ-менеджерами компании, и подтвердил высокопоставленный чиновник.

Консорциум может перепродать часть выкупленных акций, объясняют они. Наиболее вероятный кандидат – еще один арабский фонд, говорят два собеседника. Еще один отмечает, что войти в капитал «Роснефти» очень хотел арабский фонд Mubadala.

К только что проданному пакету сохраняется очень большой интерес, говорят все три собеседника. Причин несколько: во-первых, после соглашения ОПЕК и не входящих в картель стран дорожает нефть, во-вторых, «Роснефть» поменяла дивидендную политику: теперь компания будет платить акционерам 35% чистой прибыли вместо 25%, рассказывает один из собеседников.

Кто из акционеров может продать часть пакета, собеседники «Ведомостей» не говорят. Цена продажи из-за изменившейся конъюнктуры должна быть выше, но, несмотря на то что прибыль получит уже не «Роснефтегаз», эта сделка будет выгодна и для «Роснефти», так как повысит ее капитализацию, сказал знакомый топ-менеджеров компании.

Представители QIA, Glencore и Mubadala не ответили на запросы «Ведомостей», представитель «Роснефти» отказался от комментариев.