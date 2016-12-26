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СМИ узнали о возможности появления у «Роснефти» новых акционеров

11:03 26.12.2016
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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У «Роснефти» могут появиться новые акционеры в дополнение к Qatar Investment Authority (QIA) и Glencore, чей консорциум в декабре купил 19,5% акций компании за 10,2 млрд евро. Об этом «Ведомостям» рассказали два человека, знакомых с топ-менеджерами компании, и подтвердил высокопоставленный чиновник.

Консорциум может перепродать часть выкупленных акций, объясняют они. Наиболее вероятный кандидат – еще один арабский фонд, говорят два собеседника. Еще один отмечает, что войти в капитал «Роснефти» очень хотел арабский фонд Mubadala.

К только что проданному пакету сохраняется очень большой интерес, говорят все три собеседника. Причин несколько: во-первых, после соглашения ОПЕК и не входящих в картель стран дорожает нефть, во-вторых, «Роснефть» поменяла дивидендную политику: теперь компания будет платить акционерам 35% чистой прибыли вместо 25%, рассказывает один из собеседников.

Кто из акционеров может продать часть пакета, собеседники «Ведомостей» не говорят. Цена продажи из-за изменившейся конъюнктуры должна быть выше, но, несмотря на то что прибыль получит уже не «Роснефтегаз», эта сделка будет выгодна и для «Роснефти», так как повысит ее капитализацию, сказал знакомый топ-менеджеров компании.

Представители QIA, Glencore и Mubadala не ответили на запросы «Ведомостей», представитель «Роснефти» отказался от комментариев.

Темы: Россия, ОАО «НК «Роснефть»
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Комментарии читателей
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26.12.2016, 16:19
Европеец

Пока вы будете возмущаться выходками арабов на площади перед вокзалом в Кельне вас ваши же продадут и с подтяжками.
26.12.2016, 16:12
И.В.С.

Не лги. "Школу и Историю Покровского" прикрыли к 1932. А история СССР она практически на 90% преподовалась как история России.Правда в национальных шуколах были свои часы истории ,но и там умудрялись тиснуть из истории Росси.Ври да знай меру..
26.12.2016, 16:05
либо, либо...

С продажей "Роснефти" теперь махинацию
Могла бы пресечь национализация!
Когда на неё не решится режим,
То цацкаться смысла не будет и с ним!
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