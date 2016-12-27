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«Все привыкли к тому, что инспекторы у нас берут взятки»

17:19 27.12.2016 , Владимир Ващенко
Фото с сайта smolnarod.ru
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Правительство предлагает реформировать принцип работы органов контроля за бизнесом

Власти России предлагают серьезно изменить принцип, по которому осуществляются проверки предпринимателей и компаний. Внеплановые проверки предполагается проводить только на объектах повышенной опасности. Также предполагается изменить критерии в оценке качества работы контролеров и создать «единую базу проверок», в которую будут внесены все результаты контрольных мероприятий. Впрочем, некоторые эксперты относятся к предполагаемым новациям скептически.

Правительство России разработало новые принципы по проверке бизнесменов коммерческих организаций. Нынешний подход к контролю над предпринимателями власти страны признали неэффективным.

По данным экспертов «Открытого правительства», которые готовили эти предложения, сейчас в России смертность на производстве в три раза выше, чем при ДТП, а в результате различных инцидентов, произошедших на производстве и в ходе иной деятельности бизнесменов, за минувший год погибли около 80 тыс. человек. «При этом в РФ проводится более 2 млн проверок, но лишь 15% выявляют реальные проблемы и нарушения. Издержки бизнеса при проверках оцениваются в 5% от ВВП страны», — отмечают авторы реформы.

Авторы новации предлагают изменить подход к тому, какие именно объекты и как проверяются, таким образом, чтобы внеплановые проверки происходили только на объектах повышенной опасности.

«Очевидно, что АЭС и цветочный магазин несут совершенно разную потенциальную угрозу, соответственно, и подход к их контролю должен быть разный», — отмечается в справке авторов реформы.

Это их предложение уже отражено в конкретных действиях российских органов власти. В частности, в декабре этого года генеральный прокурор Юрий Чайка выпустил указание №803/7 (есть в распоряжении «Газеты.Ru»), где сказано, что «при оценке законности предложений органов госконтроля и надзора при включении в план проверок юрлиц и индивидуальных предпринимателей особое внимание надо обращать на применение риск-ориентированного подхода к проверочным мероприятиям». Прокурорам необходимо учитывать в своей работе, что проводить массовые внеплановые проверки предпринимателей недопустимо, подчеркивается в документе.

Также авторы изменений настаивают на том, что вместо репрессивных мер контролирующие органы должны сконцентрировать свою деятельность на превентивном контроле предпринимателей, а также собирать и публиковать обязательные требования к проверкам. Реформа предполагает уход от палочной системы при оценке качества контрольных мероприятий (то есть того, сколько прошло проверок и сколько штрафов было собрано), чтобы при оценке эффективности этих мероприятии учитывалось в первую очередь то, каким образом и на какую сумму они смогли предотвратить ущерб обществу.

В ходе селекторного совещания в правительстве РФ ответственный за организацию работы правительственной комиссии по координации «Открытого правительства» Михаил Абызов подчеркнул, что необходимо как можно быстрее уйти от нынешней ситуации, когда из-за волокиты и загруженности проверяющих органов, а также отсутствия общей базы контрольных мероприятий органы надзора нередко дублируют функции друг друга и не могут предоставить друг другу необходимую информацию о том, где и когда проводилась та или иная проверка, каковы ее результаты. «При осуществлении контроля необходимо исходить из презумпции добросовестности проверяемых субъектов», — заключил Абызов.

Как рассказал первый заместитель генерального прокурора РФ Александр Буксман, важность реформы системы контроля за деятельностью предпринимателей подтверждается статистикой. «За 10 месяцев 2016 года органы прокуратуры вскрыли 150 тыс. нарушений закона в работе контролирующих органов. Для того чтобы они были устранены, надзорное ведомство направило 27 тыс. представлений в отношении проверяющих организаций», — сказал он. По словам Буксмана, за то же время в отношении недобросовестных контролеров по инициативе Генпрокуратуры было возбуждено 82 уголовных дела, а около тысячи должностных лиц, которые «находились в шаге от нарушений закона», были предупреждены прокурорами и после этого не совершили противоправных деяний.

Авторы изменений рассчитывают, что в результате их инициативы количество смертельных случаев, травм и заболеваний на производстве к 2018 году снизится на 15%, а к 2020 году — в два раза, что в совокупности позволит спасти 100 тыс. жизней. Кроме того, предполагается с помощью этих нововведений снизить ущерб в результате различных чрезвычайных происшествий.

Так, к 2018 году этот показатель планируется уменьшить на 10%, а к 2025 году — на 30%. Серьезно будет снижена и административная нагрузка на бизнес, что даст ему серьезный толчок для развития, считают авторы документа. Также предполагается создать единый реестр проверок, чтобы заинтересованные лица могли посмотреть, когда проводилось то или иное контрольное мероприятие и каковы его результаты. Эта идея уже частично нашла отражение в базе данных на сайте Генпрокуратуры.

Руководитель некоммерческого партнерства «Бизнес Солидарность» Яна Яковлева пояснила «Газете.Ru», что необходимость глубокой реформы системы надзора и контроля за бизнесом назрела давно. Однако она не уверена, что все предлагаемые изменения дадут положительный результат.

«Предполагается, что основным критерием эффективности станет снижение ущерба. Вопрос — как его вычислять? На основании судебных решений? Но это займет весьма долгое время, не один год», — рассуждает она.

По словам Яковлевой, эффективность работы проверяющих органов можно было бы измерять по тому, как сами предприниматели оценивают помощь в своей работе с их стороны. «Например, все уже воют от этих проверок пожарной инспекции. Все привыкли к тому, что у нас инспекторы берут взятки, потом происходит пожар, крайним делают владельца объекта или его директора, и на этом все заканчивается. Но ведь сейчас есть серьезное противопожарное оборудование, а бизнесмены даже не знают о нем. Пожарная инспекция могла бы подсказать, какая сигнализация, скажем, ему нужна и как ее установить», — сказала Яковлева.

Руководитель «Бизнес Солидарности» считает, что при разработке и реализации реформы можно обратиться к опыту немецких коллег. «Если вы, например, занимаетесь строительством зданий в ФРГ, то вам проект будущей постройки необходимо согласовывать с пожарной инспекцией, которая на стадии проекта помогает вам создать будущее здание так, чтобы там была продумана противопожарная система», — отметила Яковлева. По ее словам, подобный подход мог бы стать основным в работе всех органов контроля и надзора.

Яковлева также убеждена в необходимости сокращения штата проверяющих организаций как минимум на треть.

«Сейчас у нас очень размытые требования к бизнесменам, которые и ведут к тому, что ни контролеры, ни сами проверяемые не понимают, какие требования к ним предъявляет законодательство. Отсюда и раздутый штат, и коррупция. К маленькому заводику и к огромному предприятию, использующему опасные химикаты, должны быть разные требования, а не одно. Следовательно, надо реформировать законодательство», — резюмировала она.

Темы: Россия, Бизнес и предпринимательство в России, Правительство России
Источник: Газета.Ru
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
27.12.2016, 20:04
а вот Сталин и Андропов не боялись "кошмарить бизнес"!

Правительству снова не стыд ли и срам
За то, что оно потакает ворам?
Итак, по состряпанной наспех причине
Дельцы вообще неподступны отныне?
27.12.2016, 20:03
Сварог.

25 лет мы уже выслушиваем этот либеральный бред. Все как всегда за бравадой слов и несбыточными обещаниями что жить будет лучше на самом деле ничего не стоит. По сути у либерал-космополитов нет никакого плана по выводу страны из кризиса куда они ее затащили. Сегодня как и в 1917 на наших глазах происходит очередной кулисный сговор либералов-иноверцев и пораженцев 90-х за спиной русской нации и русского народа.
\\\\\\\\\\\\
Путин и Медведев вытаскивают на поверхность старую "демшизовую" Гайдаровскую команду, которая сейчас очень оживилась.
При этом нагнетается атмосфера театра абсурда. Ведь весь Либерализм N2 и Приватизация N2 опять нагло воспроизводят уже "снятый" и обличенный русской историей "реформаторский опыт" этих наглецов и предателей, опыт Гайдара, Чубайса... и прочих назначенных олигархами беспринципных людей.
Глашатаи его курса как будто и не замечают этого, настолько отчуждены они от народа, настолько силен их либертарианский зуд.
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Сегодня эти либеральные наглецы не стесняются и снова наряжаются в русские одежды. Выступают от имени всего народа.
27.12.2016, 20:02
тоже-врач

очередная попытка некомпетентного и ленивого руководства найти волшебную палочку, чудесный способ, который позволит решить проблему не работой, а изданием циркуляра. На деле же всё и проще и сложнее. Надо работать и контролировать работу контролёров. Тем же депутатам создавать депутатские комиссии и проводить проверки всей работы госаппарата, в том числе и контролирующих организаций. Себе-то депутаты, надеюсь, доверяют.
.
Бюрократические методы контроля, даже самые гениальные, без постоянного пригляда верховной власти неизбежно вырождаются и становятся неэффективными. Вредные-то они всегда, так как жить мешают и в расходы вводят, но когда ещё и бессмысленны своей неэффективностью, то это вообще нетерпимо.
.
Например, запрет на исправления в больничных листах и меддокументации. Писание больничных листов только чёрной и строго гелевой ручкой. Хоть каким-то злоупотреблениям эти запреты могут помешать? А жизнь врачам отравляют, за исправления штрафуют. Или не штрафуют. Или штрафуют, но не всех... Кто-нибудь из читателей способен 20 страниц без единой помарки написать? Законодатель-то думал описать признаки фальсификации, а получилось то, что получилось. Или проверки торговых организаций, которые "не замечают" фальшивое масло. Вот поле для произвола. И вот поле для депутатской деятельности: не гениальные решения выдавать, а читать ведомственные инструкции, изучать правоприменительную практику и выдавать рецепты обоснованные, а не на основании своих предрассудков и заблуждений.
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