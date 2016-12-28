Греф заявил об отсутствии ожиданий «черных лебедей» в 2017 году

Глава Сбербанка Герман Греф не ждет «черных лебедей» (редкие, маловероятные события большого масштаба) в 2017 году. Своими ожиданиями по поводу рисков для российской экономики в наступающем году он поделился в интервью газете «Ведомости».

«Я не ожидаю черных лебедей в следующем году. Цены на сырьевые товары даже если упадут, то несильно: они и так низкие. Ценам на алюминий некуда опускаться. Уголь может подешеветь, но он значительно подорожал в этом году, и ему есть куда падать», — заявил Греф.

Он отметил, что цена на нефть сейчас колеблется в пределах $52–53. И даже если нефть подешевеет до $45 за баррель, шока, по словам Грефа, не случится. «Бюджет к этому подготовлен [в нем заложена цена $40], и компании, и банки», — добавил он.

Глава Сбербанка также выразил надежду, что геополитическая ситуация в следующем году стабилизируется. «Так что после двух очень тяжелых лет мы входим в 2017 год — год столетия Октябрьской революции — с достаточно позитивными ожиданиями», — сказал он.

Говоря о своих ожиданиях по поводу так называемого фактора Трампа, Греф ответил: «Пока никто не знает Трампа-президента. Многие знают Трампа-бизнесмена и Трампа-кандидата, но не президента. И я не берусь предсказывать, но у меня позитивные ожидания». Глава Сбербанка также рассказал, что у него было общение с Трампом, после которого остались «очень позитивные впечатления».

На просьбу прокомментировать реформу надзора, которую проводит ЦБ, Греф сказал: «Оценить эту реформу я не могу, поскольку не погружен в нее глубоко. Могу сказать лишь одно: то, что делает в последние годы председатель ЦБ, очень болезненно для нас, но абсолютно правильно».

Греф пояснил, что уже произошло много изменений, в том числе в части повышения требований к банкам, что «съедает много капитала», а также приводит к серьезным изменениям внутренних процедур. Так, уточнил он, с 1 января 2017 года вступают в силу еще два повышения требований по капиталу, что «очень болезненно, особенно в такой сложный кризисный момент».

«Банки много ворчат по этому поводу. И я бы тоже ворчал, если бы мы не работали на большом количестве рынков. Мы видим, как работают регуляторы в Европе, Турции, США. И у меня после этого язык не повернется сказать, что наш регулятор чрезмерно жесток. Они делают очень профессионально свою работу», — подытожил Греф.