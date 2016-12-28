Путин заявил об отсутствии непреодолимых для России проблем

Президент России Владимир Путин уверен, что создать России проблемы, которые она не смогла бы преодолеть, невозможно. Об этом глава государства заявил на традиционном приеме в Кремле в честь Нового года, передает ТАСС.

Путин отметил, что 2016 год был сложнее 2015-го в решении социально-экономических проблем. Однако в то же время, по его мнению, более успешным. «Важный для нашей экономики параметр - цена на нефть. Она была в 2015 году 40, была $51, сейчас - 40, а результат в этом году на порядок лучше, чем в 2015», - цитирует президента агентство.

По словам главы государства, успехи являются заслугой как руководителей, их подчиненных и управленческих команд, так и всего народа. «Никто не может создать нам таких проблем, которые мы не смогли бы преодолеть, главное, что мы работаем успешно», - подчеркнул Путин.

Президент напомнил о произошедшей трагедии с Ту-154 и пояснил, что решил в связи с этим придать приему более рабочий характер.

Ранее Путин отменил поездку на световое шоу в Санкт-Петербурге из-за крушения самолета. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, президенту постоянно докладывают о ходе поисковых работ и расследовании причин катастрофы.

