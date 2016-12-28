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Путин заявил об отсутствии непреодолимых для России проблем

18:32 28.12.2016
Владимир Путин © KM.RU, Филипп Киреев
Владимир Путин © KM.RU, Филипп Киреев
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Президент России Владимир Путин уверен, что создать России проблемы, которые она не смогла бы преодолеть, невозможно. Об этом глава государства заявил на традиционном приеме в Кремле в честь Нового года, передает ТАСС.

Путин отметил, что 2016 год был сложнее 2015-го в решении социально-экономических проблем. Однако в то же время, по его мнению, более успешным. «Важный для нашей экономики параметр - цена на нефть. Она была в 2015 году 40, была $51, сейчас - 40, а результат в этом году на порядок лучше, чем в 2015», - цитирует президента агентство.

По словам главы государства, успехи являются заслугой как руководителей, их подчиненных и управленческих команд, так и всего народа. «Никто не может создать нам таких проблем, которые мы не смогли бы преодолеть, главное, что мы работаем успешно», - подчеркнул Путин.

Президент напомнил о произошедшей трагедии с Ту-154 и пояснил, что решил в связи с этим придать приему более рабочий характер.

Ранее Путин отменил поездку на световое шоу в Санкт-Петербурге из-за крушения самолета. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, президенту постоянно докладывают о ходе поисковых работ и расследовании причин катастрофы.
 

Темы: Россия, Президент России, Экономическая ситуация в России, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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29.12.2016, 00:24
ANTON

Главная проблема, это проблема передачи власти стареющего президента. Природу не обманешь.
28.12.2016, 23:51
главная-то в наличии...

Проблема проблем - это олигархат,
Навязанный четверть столетья назад:
Пока что как раз таки он, несменяемый,
Проблемой является неразрешаемой!
28.12.2016, 22:39
Парацедьс

Никак над Россией очередной экскримент ставить будут)))
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