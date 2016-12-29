«Обаманомика» угробила американскую мечту

Барак Обама хочет уйти красиво, но бизнес США прощается с 44-м президентом без сожаления



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На первый взгляд, предпосылки для этого имеются. Так, рост ВВП Соединенных Штатов в третьем квартале 2016 года составил 3,5%. Однако Билл Клинтон засомневался в успешности Обамы, заявив, что в настоящее время только 80% американцев оценивают свое благополучие на уровне 2008 года и 50% - на уровне 2000 года. Значит, подтасовки статистики в Америке достигли неведомых ранее размеров.

Любопытно, что впервые с резкой критикой «Обамономики» муж проигравшей кандидатки от Демпартии, «мистер адюльтер» выступил еще в апреле 2016 года, когда предвыборная кампания только начала набирать обороты. «Злой журналист» Стивен Краудер, узнав о реакции 44 президента, отметил, что «если Билл поступил бы с Бараком как с Моникой, тот обиделся бы значительно меньше».

Упрек бывшего президента США в адрес нынешнего главы Белого дома в корне противоречит утверждению правительственных экономистов, которые хором поют: всё хорошо, прекрасная маркиза. Гарвардская школа бизнеса (известная как HBS — аббр. с англ. Harvard Business School) решила поставить все точки над «i» в этом споре, проведя масштабный опрос. Тем более что, начиная с 2011 года, в её стенах работают над проектом повышения конкурентоспособности США.

В проекте участвовали 61874 магистров HBS в возрасте от 26 лет до 101(!) года, из них 4807 имели докторскую степень. Опрос получился международным: 74,4% респондентов проживают в США, остальные — в самых разных странах, причем гарвардцы охватили все секторы экономики. Что важно, среди участников преобладали интеллектуалы и топ-менеджеры, прежде всего в промпроизводстве и финансовой сфере. Опрашивались также студенты, получившие образование в этом году. Кроме того, к исследованию привлекли 1048 обычных американцев из 49 штатов — в качестве представителей общественности, т.е. простого народа.

Другими словами, исследователи отказались от данных, предоставленных службами государственной статистики. Видимо, не особо полагаясь на достоверность.

Выяснилось, что главным препятствием для экономического роста стала налоговая реформа США, причем «глобализация усиливает недостатки и не способствует справедливости сборов». Мало того, что олигархи платят в казну меньше, чем средний класс и даже бедняки, так они еще и получают «дорогую» поддержку за счет обычных граждан. По сути, Америка попала в яму, которую сама вырыла и которую насоветовала своим последователям в самых разных странах, в том числе и в России.

Большинство выпускников HBS (практически 95% участников исследования) считают, что корпоративный налог для внутреннего бизнеса нужно снизить, как минимум, на 10%, при этом следует установить налоговый минимум для американцев, имеющих любой доход свыше одного миллиона долларов, включая зарубежные дивиденды. Особо подчеркнем, что речь идет о мнении лидеров бизнеса, которые хорошо знают, как устроена налоговая система США.

Понятно, что этот камень брошен в огород либерализма. Однако лозунг «руки прочь от свободы предпринимательства» поддержали только 5% участвующих в исследование респондентов. По сути, магистры HBS констатируют, что «устранение двойного налогообложения» не отвечает интересам государства.

Конечно, для либералов — это смерти подобно, поскольку подвергаются ревизии такие понятия, как прямые инвестиции, всевластие рынка и капиталы без границ.

Что касается деятельности государственных институтов, то при 44-ом президенте США критически ухудшились: правовая основа, здравоохранение (несмотря на реформу), система регулирования государством, логистическая инфраструктура. Хуже стало и в таких сферах, как наем и увольнение квалифицированных рабочих, имущественные права граждан, макроэкономическая политика.

Более того, предприниматели слабо верят, что ситуация улучшится — слишком далеко зашли преобразования. На вопрос, станет ли ваш бизнес в ближайшие три года более конкурентным, чем сегодня, 50% респондентов с дипломами HBS ответили «нет», 20% - предположили, что всё останется, как есть, и только 30% высказались оптимистично.

Американская экономика давно уже не в шоколаде. Это легко увидеть в статистике реальных медианных доходов домохозяйств. Сейчас благополучие американцев (с учетом инфляции — авт.) откатилось на уровень 1988 года. Дополняет картину слабеющая динамика ВВП. Если с 1950 по 1969 годы темпы роста валового продукта в среднем составляли 4,3%, то в период с 1970 по 1999 годы — 3,2%, а с 2000 по 2015 годы — чуть меньше 2% в год. Налицо и ухудшение качества рабочей силы — главного аргумента былого величия американской экономики. Так, рост производительности несельскохозяйственного труда граждан США упал с 4,5% в 1951 году до 0,5% в этом году.

Очевидно, что перечисленные проблемы начались задолго до прихода к власти Обамы, но именно при нем они диагностировались. Однако глава Белого дома, занявшись «наведением порядка» во всем мире, фактически самоустранился от реальных внутренних реформ, дабы не конфликтовать с теневым правительством. Оно и понятно: силенки не равны.

Гарвардцы не отказали себе в удовольствии бросить камень в темнокожего президента, назвав все происходящее за последние восемь лет «эпохой политического паралича». По их мнению, уничтожается идеология целой страны — американская мечта о том, что каждый может стать миллионером. И за это кто-то должен ответить.

Образно говоря, современная экономика США напоминает сосуд, в который втекает воды намного меньше, чем вытекает. Причем настолько, что не спасает ни политика ФРС количественного смягчения, ни скупка доллара во всем мире. Основными бенефициарами «Обамономики» стали миллиардеры, проглотившие за последние шесть лет 4 трлн. долларов.

Особенность текущего императива заключается в том, что американцы понимают, что экономическая эффективность США сегодня значительно хуже, чем в предшествующие поколения, делает вывод HBS. Однако проблема состоит в отсутствии идей. Единственно, что предлагают магистры — найти механизм, принуждающий непатриотичных олигархов платить в американскую казну налоги со всех доходов, в том числе и зарубежных. Вот только, как это сделать в условиях свободы движения капитала, они не знают.

Таким образом, гарвардцы, которые консультировали Гайдара и Чубайса в период шоковой терапии в России, вдруг сами оказались перед дилеммой: Америка или либерализм. Третьего — не дано. Ну, разве что пригласить в Вашингтон Бориса Анатольевича, который покажет правильный путь.