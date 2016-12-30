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Росстат отчитался о рекордно низкой инфляции в 2016 году

18:19 30.12.2016
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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За декабрь 2016 года потребительские цены в России выросли на 0,4%, следует из сообщения Росстата. При этом прирост цен на продовольственные товары составил 0,6%, непродовольственные товары и услуги подорожали на 0,3%.

По итогам 2016 года инфляция, по предварительной оценке Росстата, составила 5,4% (этот показатель является рекордно низким в новейшей истории России). При этом цены на продукты выросли на 4,6%, на непродовольственные товары — на 6,5%, на услуги — на 4,9%.

В сообщении Росстата подчеркивается, что окончательные данные об инфляции в декабре 2016 года, полученные на основе ежемесячной регистрации цен по полному перечню товаров и услуг (506 видов), будут предоставлены 10 января 2017 года.

Ранее Минэкономразвития заявляло, что по итогам 2016 года инфляция составит 5,6%, опустившись, благодаря более сильному укреплению рубля и низкому потребительскому спросу, ниже официального прогноза ведомства.

В соответствии с действующим прогнозом Банка России инфляция в стране по итогам 2016 года должна уложиться в диапазон 5,5–6%.

В ходе ежегодной большой пресс-конференции 23 декабря президент России Владимир Путин заявил, что по итогам 2016 года инфляция опустится до рекордно низкого уровня.

«Напомню, что самый лучший показатель был у нас в 2011 году — было 6,1%, в этом году у нас будет уверенно меньше шести. Мы думали, что будет где-то 5,7–5,8%. Скорее всего, это будет где-то в районе 5,5%. То есть это рекордно низкий уровень инфляции», — пояснил глава государства.

Темы: Россия, Экономическая ситуация в России, Росстат
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Комментарии читателей
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31.12.2016, 02:33
Гость: Так так

Попробовали бы они отчитаться по другому.
30.12.2016, 23:07
Гость: Женя

Как говорится есть маленькая ложь, есть большая ложь, а еще есть статистика.
30.12.2016, 23:01
Гость: Евгений В

У них в Росстате цены выросль на 0,4%, а в магазинах у нас в Сибири на некоторые продукты (все крупы, хлебные изделия), а бедноту только они и интересуют, на 100%, а на китайские ядовитые овощи типа огурцов с помидорами, на 150% (перед Новым годом).
Интересно, когда речь заходит об "индексации", Росстат, посовещавшись с Минфином, и не заходя в магазин определяют рост цен и инфляцию. Таким же методом и рейтинги в РФ определяются.
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