Росстат отчитался о рекордно низкой инфляции в 2016 году

За декабрь 2016 года потребительские цены в России выросли на 0,4%, следует из сообщения Росстата. При этом прирост цен на продовольственные товары составил 0,6%, непродовольственные товары и услуги подорожали на 0,3%.

По итогам 2016 года инфляция, по предварительной оценке Росстата, составила 5,4% (этот показатель является рекордно низким в новейшей истории России). При этом цены на продукты выросли на 4,6%, на непродовольственные товары — на 6,5%, на услуги — на 4,9%.

В сообщении Росстата подчеркивается, что окончательные данные об инфляции в декабре 2016 года, полученные на основе ежемесячной регистрации цен по полному перечню товаров и услуг (506 видов), будут предоставлены 10 января 2017 года.

Ранее Минэкономразвития заявляло, что по итогам 2016 года инфляция составит 5,6%, опустившись, благодаря более сильному укреплению рубля и низкому потребительскому спросу, ниже официального прогноза ведомства.

В соответствии с действующим прогнозом Банка России инфляция в стране по итогам 2016 года должна уложиться в диапазон 5,5–6%.

В ходе ежегодной большой пресс-конференции 23 декабря президент России Владимир Путин заявил, что по итогам 2016 года инфляция опустится до рекордно низкого уровня.

«Напомню, что самый лучший показатель был у нас в 2011 году — было 6,1%, в этом году у нас будет уверенно меньше шести. Мы думали, что будет где-то 5,7–5,8%. Скорее всего, это будет где-то в районе 5,5%. То есть это рекордно низкий уровень инфляции», — пояснил глава государства.