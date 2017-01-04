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В ДНР на 2017 год запланирован запуск 20 промышленных предприятий

18:45 4.01.2017
Фото с сайта dan-news.info
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Министерство промышленности и торговли ДНР в 2017 году планирует запустить в Республике около 20 промышленных предприятий, сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«В 2017 году к запуску планируются порядка 20 предприятий различных отраслей промышленности», — отметили в Минпромторге.

В частности, к полноценному запуску готовят Юзовский металлургический завод, также запланировано открытие госпредприятия «Харцызский сталепроволочно-канатный завод «Силур»».

Промышленный комплекс ДНР серьезно пострадал в ходе вооруженного конфликта в Донбассе. Украинские силовики при обстрелах целенаправленно разрушали предприятия угольной, металлургической и машиностроительной отраслей. Под огнем ВСУ неоднократно оказывались Енакиевский и Донецкий металлургические заводы, Ясиновский коксохимический завод, «Донецкгормаш» и другие. По этой причине многие предприятия были вынуждены остановить свою работу.

Для восстановления производства и поиска новых рынков сбыта в ДНР было создано Министерство промышленности и торговли Донецкой Народной Республики. Указ о создании Минпрома Глава ДНР Александр Захарченко подписал 12 февраля 2016 года. В период работы ведомства свою работу в ДНР возобновили 24 промышленных предприятия. 

Темы: Донецк, Мировая промышленность
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Комментарии читателей
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04.01.2017, 22:44
Гость: РН

если восстановили значит уже договорились кому в РФ сбывать.
04.01.2017, 22:12
Гость: Мик

Молодцы ребята!!! теперь еще сбыт наладить!!!!!
04.01.2017, 21:24
Гость: eskey

20 новых копанок? Там же, что не вывезено в РФ - порезано на металлолом. Тоже Украина виновата?
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