Эльвира Набиуллина признана лучшим руководителем ЦБ в Европе

Британский журнал The Banker назвал главу Банка России Эльвиру Набиуллину лучшим руководителем Центрального банка в Европе.

"Центральный Банк России своей работой за последние несколько лет вывел страну из экономического кризиса, в сочетании с девальвацией валюты и проблемами банковского сектора. Сильная рука главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной помогает стране проходить через трудности, вернуться к экономическому росту в 2017 году", - цитирует журнал ТАСС.

Среди достижений Эльвиры Набиуллиной The Banker указал низкий уровень инфляции в стране и оздоровление банковского сектора, которое проводил регулятор под ее руководством.

Как отмечает The Banker, к концу 2016 года усилиями главы ЦБ РФ инфляцию в России удалось снизить ниже уровня в 6%, против 12,9% на начало года.

"Важно, что в 2016 году произошел перелом в настроениях населения и экспертов по поводу инфляционных ожиданий. В начале 2016 года инфляционные ожидания участников рынка были намного выше нашей цели, но сейчас они близки к нашему прогнозу в 4% к концу 2017 года", - приводит ее слова журнал.

В числе заслуг Набиуллиной The Banker также называет жесткую установку на оздоровление российского банковского сектора. С 2014 года Банк России отозвал более 300 банковских лицензий кредитных учреждений, которые были либо хронически слабыми или проводили недобросовестную политику