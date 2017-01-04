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Эльвира Набиуллина признана лучшим руководителем ЦБ в Европе

20:18 4.01.2017
Эльвира Набиуллина. Фото с сайта kremlin.ru
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Британский журнал The Banker назвал главу Банка России Эльвиру Набиуллину лучшим руководителем Центрального банка в Европе.

"Центральный Банк России своей работой за последние несколько лет вывел страну из экономического кризиса, в сочетании с девальвацией валюты и проблемами банковского сектора. Сильная рука главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной помогает стране проходить через трудности, вернуться к экономическому росту в 2017 году", - цитирует журнал ТАСС.

Среди достижений Эльвиры Набиуллиной The Banker указал низкий уровень инфляции в стране и оздоровление банковского сектора, которое проводил регулятор под ее руководством.

Как отмечает The Banker, к концу 2016 года усилиями главы ЦБ РФ инфляцию в России удалось снизить ниже уровня в 6%, против 12,9% на начало года.

"Важно, что в 2016 году произошел перелом в настроениях населения и экспертов по поводу инфляционных ожиданий. В начале 2016 года инфляционные ожидания участников рынка были намного выше нашей цели, но сейчас они близки к нашему прогнозу в 4% к концу 2017 года", - приводит ее слова журнал.

В числе заслуг Набиуллиной The Banker также называет жесткую установку на оздоровление российского банковского сектора. С 2014 года Банк России отозвал более 300 банковских лицензий кредитных учреждений, которые были либо хронически слабыми или проводили недобросовестную политику

Темы: Россия, Экономика и финансы, Центробанк РФ
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Комментарии читателей
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05.01.2017, 00:59
Гость: С чем шел народ 9 января

Продолжение
7) Непременное участие представителей рабочих классов ввыработке законопроекта о государственном страховании рабочих – немедленно.Вот, государь, наши главные нужды, с которыми мы пришли к тебе; лишь при удовлетворении их возможно освобождение нашей Родины от рабства и нищеты, возможно ее процветание, возможно рабочим организоваться для защиты своих интересов от наглой эксплуатации капиталистов и грабящего и душащего народ чиновничьего правительства. Повели и поклянись исполнить их, и ты сделаешь Россию и счастливой и славной, а имя твое запечатлеешь в сердцах наших и наших потомков на вечные времена, а не повелишь, не отзовешься на нашу мольбу, – мы умрем здесь, на этой площади, перед твоим дворцом. Нам некуда больше идти и незачем. У нас только два пути: или к свободе и счастью, или в могилу...»
Сто двенадцать лет прошло, а приглядись, Президент, все как будто написано сегодня.
05.01.2017, 00:57
Гость: С чем шел народ 9 января

Необходимы:
I. Меры против невежества и бесправия русского народа1) Немедленное освобождение и возвращение всех пострадавших за политические и религиозные убеждения, за стачки и крестьянские беспорядки.2) Немедленное объявление свободы и неприкосновенности личности, свободы слова, печати, свободы собраний, свободы совести в деле религии.3) Общее и обязательное народное образование на государственный счет.4) Ответственность министров перед народом и гарантии законности правления.5) Равенство перед законом всех без исключения.6) Отделение церкви от государства.II. Меры против нищеты народной.1) Отмена косвенных налогов и замена их прямым прогрессивным подоходным налогом.2) Отмена выкупных платежей, дешевый кредит и постепенная передача земли народу.3) Исполнение заказов военного морского ведомства должно быть в России, а не за границей.4) Прекращение войны по воле народа.III. Меры против гнета капитала над трудом.1) Отмена института фабричных инспекторов.2) Учреждение при заводах и фабриках постоянных комиссий выборных от рабочих, которые совместно с администрацией разбирали бы все претензии отдельных рабочих. Увольнение рабочего не может состояться иначе, как с постановления этой комиссии.3) Свобода потребительно - производственных и профессиональных рабочих союзов – немедленно.4) 8-часовой рабочий день и нормировка сверхурочных работ.5) Свобода борьбы труда с капиталом – немедленно.6) Нормальная заработная плата – немедленно.7)
05.01.2017, 00:38
Гость: нехохол

Дело г-на Кудрина в надежных руках!
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