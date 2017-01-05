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Белоруссия повысила тарифы на транспортировку российской нефти

09:22 5.01.2017
Фото с сайта gazprom.ru
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Белоруссия с 1 февраля повышает тарифы на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам, расположенным на территории республики. Об этом говорится в постановлении Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) от 30 декабря 2016 года.

В соответствии с постановлением МАРТ, тариф на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам ОАО "Гомельтранснефть Дружба" по маршруту Унеча (Высокое) - Адамова Застава повышен с 267,32 до 287,90 российских рублей за тонну нетто (без НДС), по маршруту Унеча (Высокое) - Броды - с 114,82 российских рублей до 123,66 российских рублей, передает ТАСС.

Решением белорусской стороны определены также тарифы на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам ОАО "Гомельтранснефть Дружба" и "Полоцктранснефть Дружба" при осуществлении расчетов в иностранной валюте. В частности, тарифы на транспортировку нефти по маршруту Невель - Полоцк - ОАО "Нафтан" составит 35,16 российских рублей за тонну нетто (без НДС), по маршруту Унеча (Высокое) - Полоцк - ОАО "Нафтан" - 134,96 российских рублей, по маршруту Унеча (Высокое) - Мозырь - ОАО "Мозырский нефтеперерабатывающий завод" - 61,36 российских рублей.

Кроме того, согласно постановлению МАРТ, тарифы на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам ОАО "Гомельтранснефть Дружба" при осуществлении расчетов в белорусских рублях по маршруту Речица - ОАО "Мозырский НПЗ составит 0,51 белорусского рубля за тонну нетто (без НДС), по маршруту Речица -Адамова Застава - 6,96 белорусских рублей, по маршруту Речица - линейная производственная диспетчерская станция "Мозырь" - 0,43 белорусских рублей, по маршруту Речица - Броды 1,02 белорусских рублей.

Постановление белорусского министерства уточняет, что новые тарифы будут действовать с 1 февраля по 31 марта 2017 года.

Ранее Белоруссия предлагала повысить тариф на транзит российской нефти по своей территории на 20,5%. "Транснефть", в свою очередь, считала обоснованным рост тарифов по двум веткам "Дружбы" через Гомель на 5,8%, через Полоцк - на 11,76%.

Темы: Россия, Белоруссия, Отношения России и Белоруссии, Строительство и эксплуатация газопроводов и нефтепроводов
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Комментарии читателей
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05.01.2017, 13:40
Гость: XeX

С таким подходом всех соседей вокруг по каждому поводу "опускать" останутся только МЧС, боярышник и дружественное государство Науру.
05.01.2017, 13:32
Гость: Русский

В любой момент Россия готова прекратить транзит нефти через Белоруссию. С 2011 года готова обходная транзитная система БТС-2 ( отправка через Усть-Лугу). И если наши её запустят, то это уже постоянно!, обратно «дороги» не будет.
Пока ВВП ждет...ровно 1 месяц. Потом бульбашам- кранты: ни газа, ни нефти. Аминь.
05.01.2017, 13:20
Гость: Александр ФЕДУТА

Никогда Россия не оказывала на Беларусь такого беспрецедентного политического и экономического давления. Никогда Беларусь не чувствовала, что со стороны России ей действительно угрожают. Дело даже не в прецеденте Украины - когда все было подписано, все гарантии суверенитета и целостности получены, причем не только со стороны России, но и со стороны США и Великобритании. Дело в неуверенности белорусского руководства в надежности выстроенных им структур управления и подавления - так сказать, структур легитимного насилия. Если спустя несколько месяцев после начала конфликта в Крыму и на Донбассе у Киева были уже надежная армия, заново выстроенные спецслужбы и общество, готовое компенсировать недостаточную организаторскую работу власти собственными усилиями, то...

То - что в Беларуси? В стране, где армия и спецслужбы ориентированы не на идею независимого государства, а на идею личной преданности главе государства - да и то лишь до тех пор, пока он этим самым главой является. Облом?
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