Белоруссия повысила тарифы на транспортировку российской нефти

Белоруссия с 1 февраля повышает тарифы на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам, расположенным на территории республики. Об этом говорится в постановлении Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) от 30 декабря 2016 года.

В соответствии с постановлением МАРТ, тариф на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам ОАО "Гомельтранснефть Дружба" по маршруту Унеча (Высокое) - Адамова Застава повышен с 267,32 до 287,90 российских рублей за тонну нетто (без НДС), по маршруту Унеча (Высокое) - Броды - с 114,82 российских рублей до 123,66 российских рублей, передает ТАСС.

Решением белорусской стороны определены также тарифы на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам ОАО "Гомельтранснефть Дружба" и "Полоцктранснефть Дружба" при осуществлении расчетов в иностранной валюте. В частности, тарифы на транспортировку нефти по маршруту Невель - Полоцк - ОАО "Нафтан" составит 35,16 российских рублей за тонну нетто (без НДС), по маршруту Унеча (Высокое) - Полоцк - ОАО "Нафтан" - 134,96 российских рублей, по маршруту Унеча (Высокое) - Мозырь - ОАО "Мозырский нефтеперерабатывающий завод" - 61,36 российских рублей.

Кроме того, согласно постановлению МАРТ, тарифы на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам ОАО "Гомельтранснефть Дружба" при осуществлении расчетов в белорусских рублях по маршруту Речица - ОАО "Мозырский НПЗ составит 0,51 белорусского рубля за тонну нетто (без НДС), по маршруту Речица -Адамова Застава - 6,96 белорусских рублей, по маршруту Речица - линейная производственная диспетчерская станция "Мозырь" - 0,43 белорусских рублей, по маршруту Речица - Броды 1,02 белорусских рублей.

Постановление белорусского министерства уточняет, что новые тарифы будут действовать с 1 февраля по 31 марта 2017 года.

Ранее Белоруссия предлагала повысить тариф на транзит российской нефти по своей территории на 20,5%. "Транснефть", в свою очередь, считала обоснованным рост тарифов по двум веткам "Дружбы" через Гомель на 5,8%, через Полоцк - на 11,76%.