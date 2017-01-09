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Глава Минэкономразвития назвал основные проблемы российской экономики

09:59 9.01.2017
© KM.RU, Илья Шабардин
© KM.RU, Илья Шабардин
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Министр экономического развития России Максим Орешкин в интервью «Коммерсанту» назвал основные проблемы, которые создают помехи экономическому росту в стране.

В своем первом публичном интервью на посту главы ведомства он выделил количественные и качественные ограничения в сфере человеческого капитала, создающие проблему бедности.

«Бедность является серьезным ограничением. Это не только социальная проблема, но в том числе и серьезная угроза для экономического роста, учитывая, что значительная доля малообеспеченных сегодня у нас это семьи с детьми», — сказал Орешкин.

По мнению министра, в настоящее время борьба с бедностью для российской экономики гораздо важнее решения проблемы неравенства, «которая довлеет над экономическим ростом развитых стран».

В числе ограничений, которые препятствуют росту российской экономики, Орешкин также выделил проблемы, связанные с инвестиционной активностью, инновациями, международным сотрудничеством и экспортом, и высокий уровень транзакционных издержек в экономике.

Особо глава Минэкономразвития выделил проблему высокой доли теневой экономики в стране. По его мнению, эта часть общей экономики создает множество искажений в показателях экономического роста.

«Мне кажется, что сейчас российское государство с точки зрения уровня технологического развития подошло к моменту, когда можно сделать серьезный шаг вперед к росту доли белой экономики и снижению доли теневого сектора», — отметил Орешкин. По его словам, в настоящее время российская экономика «плавно движется в сторону обеления» и этот процесс необходимо стимулировать, поскольку он напрямую ведет к ускорению темпов роста экономики.

Ключевым риском для экономики министр назвал экономическую неопределенность. ​«Сейчас ключевой риск, о котором мы говорили, — экономическая неопределенность. Но есть, бесспорно, и другие. Необходима кропотливая работа по уменьшению разного рода издержек для бизнеса, тарифов естественных монополий и так далее», — сказал он.

Орешкин добавил, что именно экономическая неопределенность является причиной, по которой отдельные компании откладывают инвестиции и не увеличивают объемов производства.

В этом же интервью глава Минэкономразвития коснулся отношений с Минфином. Отвечая на вопрос, какие решения финансового ведомства он будет оспаривать, Орешкин отметил, что «спорить» будет «по многим вопросам, но всегда будем стараться приходить к консенсусу и общему пониманию».

«Спор ради спора — пустое занятие. Бессмысленно просто говорить, что кто-то что-то делает неправильно. Главное — понимать логику, аргументы и мотивы людей, почему они предлагают те или иные решения, и обсуждать с ними ситуацию на уровне смысла, а не формы», — заявил министр.

В ноябре согласно данным Росстата реальные располагаемые доходы россиян сократились в годовом исчислении на 5,6%. В последний раз этот показатель рос в октябре 2014 года.

Темы: Россия, Экономика и финансы, Экономическая ситуация в России, Министерство экономического развития РФ
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Комментарии читателей
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09.01.2017, 20:19
ьа

Проблема в законодателях и чиновниках. У людей картошка без них в огороде все равно родится.
09.01.2017, 14:11
Вячеслав.

Что хорошего можно построить на прихватизации в государстве-? Ничего. Перестройка и прихватизация-это воровство у народа. Жадность прихватизаторов и презрение к тому, что называется государством-это беда. Кто скажет сколько предприятий построено в России с 1991 г-? Деньги даёт только производство, все остальные только делят их по своим карманам, а производства -то и нет, отсюда и беда экономики. Недавно было сказано , что стоимость единицы продукции в России на треть больше, чем где либо,а почему, да потому, что половина бензина , производимого в стране, сгорает в пробках, а почему пробки-да потому, что нет производства в провинции. Ещё-огромная несправедливость в оплате труда-футболист Дзюба получал на чемпионате мира по 900 тыс руб в день, а это пенсия рядового пенсионера за 4,5 года ( сведения из СМИ и их никто не опроверг до сих пор). Несправедливость и этим всё сказано. Народная мудрость: ,, Делу время, а потехе -час", а мы так живём в России-?
09.01.2017, 13:59
Доктору ф.-м.наук

Если Путин переиграл Обаму с сухим счётом 6:0, то что же тогда в Америке-то делается? Предлагаю послать туда гумконвой с картошкой, капустой и подарками детям.
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