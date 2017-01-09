СМИ узнали о планах России сократить поставки нефти в Белоруссию

Министерство энергетики России намерено на 12% сократить поставки нефти в Белоруссию в первом квартале 2017 года. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По словам собеседников издания, российское ведомство передало белорусской стороне новый график поставок 28 декабря. Согласно документу, объем поставок в первые три месяца 2017 года составит 4 млн т вместо предполагавшихся 4,5 млн т.

Как отметили «Коммерсанту» собеседники, в правительстве Белоруссии выразили вице-премьеру России Аркадию Дворковичу несогласие с таким решением. Согласно решению белорусского антимонопольного ведомства, ставка по тарифу на транзит российской нефти по магистральным трубопроводам на территории республики для компании «Полоцктранснефть Дружба» вырастет на 11,6%, а для «Гомельтранснефть Дружба» — на 7,7%. Такие тарифы будут действовать до конца марта. Размер индексации, подчеркнули источники, устраивают российскую сторону, однако, по данным издания, в Москве обеспокоены, что тарифы установлены на короткий срок.

​Ранее, 5 января, Белоруссия повысила тарифы и утвердила новые цены, которые с 1 февраля будут действовать на транспортировку российской нефти через свою территорию. В последний раз индексация тарифов на транзит углеводородов производилась в феврале 2016 года.

В мае прошлого года принадлежащая российскому «Газпрому» компания «Газпром трансгаз Беларусь» обратилась в Арбитражный суд Белоруссии с жалобой на задержку правительством республики оплаты за газ. По словам главы Минэнерго России Александра Новака, долг Белоруссии за поставленный за четыре месяца 2016 года газ составил $125 млн.

В Белоруссии обвинения Москвы отвергали, при этом Минск утверждал, что в рамках межправительственного соглашения цена на газ должна была быть снижена. Премьер-министр России Дмитрий Медведев заверил, что скидка на ресурсы для Белоруссии не предусмотрена. Позже в ходе телефонного разговора с главой правительства Белоруссии Андреем Кобяковым он подтвердил сохранение механизма формирования цены на газ для коммерческих организаций Белоруссии, который действовал в 2015 году.