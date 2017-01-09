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СМИ узнали о планах России сократить поставки нефти в Белоруссию

13:24 9.01.2017
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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Министерство энергетики России намерено на 12% сократить поставки нефти в Белоруссию в первом квартале 2017 года. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По словам собеседников издания, российское ведомство передало белорусской стороне новый график поставок 28 декабря. Согласно документу, объем поставок в первые три месяца 2017 года составит 4 млн т вместо предполагавшихся 4,5 млн т.

Как отметили «Коммерсанту» собеседники, в правительстве Белоруссии выразили вице-премьеру России Аркадию Дворковичу несогласие с таким решением. Согласно решению белорусского антимонопольного ведомства, ставка по тарифу на транзит российской нефти по магистральным трубопроводам на территории республики для компании «Полоцктранснефть Дружба» вырастет на 11,6%, а для «Гомельтранснефть Дружба» — на 7,7%. Такие тарифы будут действовать до конца марта. Размер индексации, подчеркнули источники, устраивают российскую сторону, однако, по данным издания, в Москве обеспокоены, что тарифы установлены на короткий срок.

​Ранее, 5 января, Белоруссия повысила тарифы и утвердила новые цены, которые с 1 февраля будут действовать на транспортировку российской нефти через свою территорию. В последний раз индексация тарифов на транзит углеводородов производилась в феврале 2016 года.

В мае прошлого года принадлежащая российскому «Газпрому» компания «Газпром трансгаз Беларусь» обратилась в Арбитражный суд Белоруссии с жалобой на задержку правительством республики оплаты за газ. По словам главы Минэнерго России Александра Новака, долг Белоруссии за поставленный за четыре месяца 2016 года газ составил $125 млн.

В Белоруссии обвинения Москвы отвергали, при этом Минск утверждал, что в рамках межправительственного соглашения цена на газ должна была быть снижена. Премьер-министр России Дмитрий Медведев заверил, что скидка на ресурсы для Белоруссии не предусмотрена. Позже в ходе телефонного разговора с главой правительства Белоруссии Андреем Кобяковым он подтвердил сохранение механизма формирования цены на газ для коммерческих организаций Белоруссии, который действовал в 2015 году.

Темы: Россия, Белоруссия, Нефтегазовый сектор экономики в мире, Министерство энергетики РФ
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Комментарии читателей
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09.01.2017, 21:17
Русский

..ванюша, ну хватит хвататься за соломинку. Ну какой может быть " союз" между богатым и нищим?! Ты хоть где-нибудь такое видел?, ах ,да - в кино…..)))))
Экономика белоруссии составляет 1,5% от Российской. ВСЯ экономика самостийного "гос-ва", как одна из самых маленьких дотационных областей России. А тут "союз" на высшем "уровни"..))) Это ж чистая профанация. Никогда такой "союз" не работал и работать не будет.
Лука хватается за бумажку, цена которой не дороже чернил, потраченных на её оформление. Хотя Россия слишком долго и терпеливо РЕАЛЬНО помогала бульбашам. Зря. Нищих скоко не корми, им все мало... Мировая История!
09.01.2017, 20:33
иван

дело не в Трампе Белоруссия и Россия являются Союзным Государством и цены должны быть едины и не Россия снижает или повышает поставки неыти и газа а конкретные люди но их почему то не озвучивают добьются или почти добились потери связей а Лукашенко честный и мужественный президент радеющий за свою страну и народ не продажный как российские чиновники
09.01.2017, 19:47
Елена Москва

Да с какой стати "помогать братскому народу", который то и дело пакости делает? Все время - "и вашим, и нашим". Можно подумать, эти скидки на газ на рядовых белорусах отражаются. Это поддержка режима Лукашенко - который с готовностью тянет деньги и с нас, и с запада - кто больше даст.
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