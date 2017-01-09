Сеть ресторанов быстрого питания McDonald′s продает 80% бизнеса в Китае

Компании Citic и Carlyle Group выкупили 80% бизнеса сети ресторанов быстрого питания McDonald’s в Китае. Стоимость сделки оценивается в $2,08 млрд.

Как сообщается на официальном сайте The Carlyle Group, Citic получит 52%, а Carlyle Group - 28%. Остальные 20% останутся за McDonald’s. После закрытия сделки подразделение McDonald’s сохранит команду управленцев среднего звена, однако в совет директоров компании войдут представители Citic и Carlyle, сообщает издание Infox.

Благодаря инвестициям в ближайшие пять лет в Китае планируется открыть 1,5 тысячи новых ресторанов, обновить меню, модернизировать старые рестораны, коих насчитывается около 2,2 тысяч.

«Китай и Гонконг представляют огромные возможности для роста Макдональдс. Работая вместе, мы обеспечим развитие сети ресторанов и станем ближе к клиентам. Уверен, Макдональдс станет ведущим рестораном быстрого обслуживания по всей материковой части Китая», - прокомментировал сделку генеральный директор McDonald’s Стив Истербрук.

Отметим, конкурентами McDonald’s в Китае является компания Yum China Holdings, владеющая брендами KFC и Pizza Hut.