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Резервный фонд РФ в прошлом году сократился в 3,7 раза

22:05 10.01.2017
© KM.RU, Александра Воздвиженская
© KM.RU, Александра Воздвиженская
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В течение 2016 года объем средств Резервного фонда сократился в 3,7 раза – до 972,1 миллиарда рублей. Сокращение средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) составило 17% – до 4,36 триллиона рублей, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минфин России.

Согласно данным ведомства, только в декабре Резервный фонд уменьшился более чем на половину – на 58,2%, тогда как ФНБ – на 5,81%.

В ведомстве отметили, что в конце прошлого года из Резервного фонда была продана валюта на общую сумму 966,9 миллиарда рублей. Эти средства были направлены на финансирование дефицита бюджета. В общей сложности за год из фонда было потрачено на эти цели 2,137 триллиона рублей, что соответствует запланированным расходам.

В Минфине также добавили, что в отличие от предыдущих лет, доходы от размещения средств фондов зачислялись в госбюджет дважды – в январе и декабре 2016 года.

В конце прошлого года глава Минфина Антон Силуанов заявил, что в течение двух лет Россия использовала 4,7 триллиона рублей Резервного фонда. По его словам, к началу 2017-го остаток средств должен был составить 1,1 триллиона рублей. Согласно прогнозам министра, средства фонд могут быть полностью исчерпаны уже в текущем году.
 

Темы: Россия, Антон Силуанов, Экономика и финансы, Министерство финансов РФ
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Комментарии читателей
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11.01.2017, 01:44
Гость: общему

ты чего несчастный -боярышник на Новый год перепил что ли Несешь каую-то ахинею а ведь ответ на вопрос -где деньги Зина-лежит на поверхности Игры в Украине в Крыму в Сирии не бесплатные так что денег нет и не будет -но Вы держитесь Помни это и не вспоминай про Византию
11.01.2017, 01:39
Гость: дед Герасим

Наверное новую Зенит-Арену
11.01.2017, 01:01
Гость: Когда вы приложите пустой бумажник к уху

Вы услышите шум крымского моря.
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