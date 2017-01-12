Российский арбитраж: суд или инструмент в руках рейдеров?

Как Василий Васин обанкротил преуспевающую компанию «Эр-Стайл», используя «странные» решения судов

Вспоминая хронологию громких дел последних лет, можно заметить некоторую тенденцию: коррупционеры были найдены практически везде, кроме судебной системы.

Однако выступление Владимира Путина в конце 2016 года на заседании Совета по правам человека, где он заявил, что «у него волосы встают дыбом от некоторых судебных решений», скорее всего, стало сигналом для наведения порядка в этой сфере. Тем более что не только президент недоволен, многочисленные опросы граждан показывают, что доверие к отечественной судебной системе ежегодно снижается.

Главная причина в том, что при отсутствии чёткого закона судьи получили практически неограниченную власть, принимают решения только на основании своих внутренних убеждений, которые очень субъективны, – поэтому появляются серьёзные коррупционные риски.

На сегодняшний день известны десятки «ошибок» судей, которые приводили к разорению конкурентов, устранению партнёров, рейдерским захватам компаний. Но самое важное, что судья, принимая спорные, а иногда и изменяющие на диаметрально противоположные решения своих коллег, ломая судьбы людей, разоряя предприятия, не несёт никакой ответственности. А безнаказанность, как известно, порождает полную безответственность.

Газета «Совершенно секретно» разбиралась, к каким последствиям может привести решение суда, основанное только на внутренних убеждениях судьи, на примере громкого дела предпринимателя Вячеслава Рудникова.

Арбитраж: белое – это чёрное

ООО «Эр-Стайл» – высокотехнологичное производство, связанное с компьютерной техникой, имеет собственников: Вячеслав Рудников с долей 52,55%, Василий Васин с долей 19,45% и российский гражданин нигерийского происхождения Рилван Бамгбала с долей 28,05%. Компания успешная – известная и прибыльная. Так, за 2012 год прибыль этой фирмы после уплаты налогов составила 272 миллионов рублей, или, по тому курсу, чуть более 7 миллионов долларов. При этом ООО «Эр-Стайл» – лишь одна из компаний группы компаний «Эр-Стайл». Директором ООО «Эр-Стайл» являлся Васин, назначенный, в соответствии с законом, на общем собрании участников ООО, в котором Вячеславу Рудникову принадлежит 52,55% уставного капитала. Решение о назначении Васина генеральным директором принималось простым большинством голосов, как и предусмотрено уставом ООО «Эр-Стайл».

Но вот, летом 2013 года, Рудников запросил у Васина документы по хозяйственной деятельности компании. Однако Васин отказался предоставлять какую-либо информацию и переехал в другой офис со всеми сотрудниками и документами. А основателя фирмы Рудникова и вовсе перестал пускать в офис. Рудников, будучи обладателем самой большой доли в уставном капитале Общества (52,55%), решил действовать правовыми методами. Собрал общее собрание участников, на котором инициировал вопрос о снятии г-на Васина с должности генерального директора и назначении другого человека.

Не тут-то было. Юристы Васина почему-то решили, что «по уставу снять Васина и назначить нового директора можно только единогласно». В протоколе (который вёл сам Васин) так и записали: Рудников – «за» снятие Васина и назначение нового директора, но «решение не принято». Идите в суд, товарищ.

И Вячеслав Рудников пошёл в суд, и «честный российский арбитражный суд» решил, что по уставу нужно 100% голосов, чтобы сменить Васина и назначить нового директора. Более того, определил, что все вопросы можно решить только 100% голосов! Потом это решение подтвердила апелляционная инстанция, а затем и кассационная, и Верховный суд.

Но позвольте, сам Васин был назначен 71% голосов, и вообще последние 4–5 лет все решения в компании проходили при отсутствии одного из акционеров (Бамгбалы) – и всех всё устраивало. Более того, все эти решения признавались юридически верными нотариусами, налоговыми и регистрационными органами России. Но судьи вывернули устав наизнанку. Риторический вопрос – зачем?

Интересно, что в другой компании Рудникова, ООО «Фетикор», ровно с таким же уставом (просто один в один, с точностью до запятой. – Ред.) и таким же составом участников с такими же долями суд вынес прямо противоположное решение (единогласия не требуется, а требуется большинство голосов), и оно вступило в силу. При этом такое решение и по сути является объективным – нельзя управлять компанией и теряется смысл партнёрства, если все решения принимаются 100% голосов. Кроме того, есть закон об ООО, в котором обозначено, что решения, кроме изменения устава и ликвидации компании, принимаются большинством голосов участников.

Приводим состав судей во всех трёх инстанциях, которые рассматривали вопрос о снятии Васина и назначении нового директора:

1-я инстанция – судья Арбитражного суда г. Москвы Лисицын К.В.

2-я инстанция (апелляция) – судьи Девятого арбитражного апелляционного суда Смирнова О.В., Кузнецова И.И., Мартынова Е.Е.

3-я инстанция (кассация) – судьи Арбитражного суда Московского округа Кобылянский В.В., Ананьина Е.А., Кузнецов В.В.

4-я инстанция – Верховный суд – судья Разумов И.В.

Разумеется, у Вячеслава Рудникова возникло устойчивое подозрение, что Васину и его юристам удалось найти для судей арбитражных судов всех уровней какие-то весомые убедительные «аргументы». А иначе как белое назовёшь чёрным? А Васину при этом ещё нужно было любыми путями не допускать основного владельца фирмы Рудникова к документам компании и возвращению контроля над ней. А вот ООО «Фетикор» было Васину уже неинтересно, поскольку он написал заявление о выходе из него. И поэтому суд «решал вопрос, очевидно, в спокойной обстановке, без всякого давления или других незаконных обстоятельств. Решение по ООО «Фетикор», кстати, вступило в силу», – рассказывает Рудников.

Тем не менее Васин понимал: ситуация шаткая и нужно что-то делать, что позволило бы ему остаться при своих интересах. И, как считает Рудников, генеральным директором ООО «Эр-Стайл» Васиным были предприняты все необходимые действия для банкротства некогда успешной компании и вывода её активов в пользу разных дружественных ему офшоров. Теперь Вячеслав Рудников пытается с очевидными документами в руках доказать, что действия Васина должны квалифицироваться как преднамеренное банкроство с присвоением активов успешной компании.

Три аккорда Васина

Как позже выяснит Рудников, Василий Васин разработал схему, над которой, вероятно, трудились его юристы и хитроумные советники. Сам Рудников предполагает, что «Васину сильно помогали его «советник» по другой компании – Сергей Евгеньевич Гордеев и его коллега Евгений Борисович Устенко». С 30 октября 2013 года – даты собрания ООО «Эр-Стайл» - по утверждению Рудникова, Васин предпринял 3 ключевых действия:

– 10 марта 2014 года – в день, когда были подготовлены все бухгалтерские и финансовые документы для предъявления их вместе с заявлением о банкротстве, Васин выдал странный вексель на впечатляющую сумму – 235 миллионов рублей. ООО «Эр-Стайл» оказывается в долгу перед некой офшорной компанией «Ферст Плейн Лтд». В дальнейшем данный вексель был передан уже другому офшору – «Пи энд Джей партнерс ЛЛПИ». И именно этот офшор заявил свои требования в суде и стал основным кредитором ООО «Эр-Стайл». Каким образом возникли долговые обязательства, какая причина потребовала от Васина выдать вексель никому не известному субъекту – остаётся загадкой до сих пор. Почему суд, который по всем правилам и разъяснениям Высшего арбитражного суда РФ должен был проверить обоснованность выдачи векселя, не сделал этого, почему в материалах дела и в отчёте арбитражного управляющего нет ни одного документа, который бы подтверждал наличие у ООО «Эр-Стайл» каких-либо обязательств перед офшорной компанией?

Всё это, на мой взгляд, требует пристального внимания следователей. Ведь все факты говорят о том, что всё это могло бы частью хитрой схемы, направленной на банкротство компани, а ложное банкротство, согласно закону, является не чем иным, как преступным деянием, подрывающим правовые и экономические основы предпринимательской деятельности, разоряющим товаропроизводителей, обманывающим государство, присваивающим чужое имущество. Кроме того, как поясняют юристы, такая сделка является крупной, и Васин должен был провести собрание и получить разрешение от акционеров компании. Акционеры должны были собраться, и у них была бы возможность обсудить решение проблемы, если таковая возникла. Однако Василий Иванович Васин даже не уведомил их, нарушив тем самым закон и превысив полномочия, что, кстати, является основанием для привлечения к ответственности.

Вексель, выданный Васиным офшорной компании на 235 миллионов рублей

– Далее, по сведениям Рудникова, Василий Васин аккумулирует всю выручку компании и в декабре 2013 года направляет более 200 миллионов рублей в другую компанию (акционерами которой через ряд компаний являются среди прочих Сергей Гордеев и Александр Клячин). Для этого и используется «благовидный» предлог – заключение договоров займа между ООО «Эр-Стайл» и ЗАО «Эр-Стайл». Деньги, естественно, не возвращены. А арбитражный управляющий даже пальцем не пошевелил, чтобы вернуть эти суммы и восстановить платежеспособность компании. И, видимо, по задумке Васина, после банкротства ООО «Эр-Стайл» некому будет возвращать эти деньги.

– И наконец, Васин списывает товар на складе на сумму 534 миллиона рублей, «превращая» его в товар стоимостью 129 миллионов рублей, и продаёт его некой компании ООО «Грифстон», сведения о которой тщательно скрываются до сих пор.

Все эти действия Васин выполняет втайне, не сообщая о них основному владельцу Рудникову.

Завладение чужим имуществом – другой цели у операции ложного банкротства быть не может. В данном случае Васин – директор ООО «Эр-Стайл» и миноритарный акционер компании Бамгбала, выдавший Васину доверенность действовать в компании от своего имени, составив альянс против реального владельца компании Рудникова, предприняли незатейливую операцию, которая вполне могла бы (и может – вопрос находится на рассмотрении в следствии МВД СВАО г. Москвы) закончиться роковыми для них проблемами с законом. В данном случае речь идёт об операции по обнулению имущества, принадлежащего Рудникову. Тем не менее следы всей этой хитрой деятельности окончательно замести не удалось.

Дело в том, что для выдачи векселя у ООО «Эр-Стайл» не было оснований. Принимая вексель от банкрота, векселедержатель, надо полагать, был в своём уме. Следовательно, возникает вопрос о добросовестности векселедержателя. Не случайно изначальный векселедержатель – офшорная компания «Ферст Плейн Лтд» – переуступил вексель компании «Пи энд Джей партнерс ЛЛПИ», а подпись (индоссамент) при этом оказалась нерасшифрованной. «Ферст Плейн Лтд» оказалась в этой схеме «прокладкой», это было нужно Васину и конкурсному управляющему, чтобы не расшифровывать детали выдачи векселя. Ведь эти данные тогда попали бы в материалы арбитражного суда, и юристы Рудникова могли их увидеть.

Васин всё продумал чётко. Лицо же, совершившее операцию, явно не собиралось рисковать и оказываться фигурантом в деле о ложном банкротстве. Само по себе обстоятельство отсутствия расшифровки подписи, к чему обязывает российский закон, делает вексель как минимум сомнительным: невозможно проверить, обладало ли лицо, поставившее «закорючку» на документе, полномочиями, а скорее – недействительным. Обнаружить признаки лица и проверить его полномочия в арбитражном процессе не удалось. Что означает: законность сделки осталась под вопросом.

Впрочем, данные о том, кто был и является собственником той самой британской компании, которой Васин выдал вексель на 235 миллионов рублей, выяснить легко. Следствию всего-то необходимо будет проверить – не личный ли юрист и адвокат Васина некий Алексей Кирсанов, он же глава и владелец компании «Инконсалт», владеет той британской компанией? Редакция располагает копиями документов, заверенных британским нотариусом, из которых следует, что – по крайней мере с 2011 по 2015 год – А. Кирсанов был единственным владельцем указанной компании. Почему же арбитражный суд, правоохранительная система бездействовали, несмотря на очевидность ситуации, которая не сложнее, чем шулерская уловка за карточным столом? Очень много заинтересованных и наделённых властью лиц скрывается за кулисами этой истории.

Регистрационные документы, подписанные британским нотариусом, о том, кто же владел компанией, которой Васин выдал крупный вексель

Странный управляющий

Арбитражный суд г. Москвы, в составе судьи О.Г. Мишакова принявший решение о банкротстве ООО «Эр-Стайл», проигнорировав, по мнению Рудникова, все без исключения существенные для данного дела обстоятельства, указывающие на подготовку к ложному банкротству, зафиксировал лишь возникшее обстоятельство – состояние банкротства, но не был склонен изучать причины, создавшие это обстоятельство. Тем самым заставив усомниться в объективности и всесторонности принятого судебного решения.

Столь же странным является и бездействие назначенного судом конкурсного управляющего К.Н. Кожевникова, который должен был действовать в интересах всех кредиторов ООО «Эр-Стайл», но почему-то проигнорировал необходимость проверки законности сделки с векселем, продажи товара по явно заниженной цене, а также экономическую целесообразность раздачи денег в виде невозвратных кредитов. Более того, Кожевников сделал вывод, что ООО «Эр-Стайл» является неплатёжеспособной компанией уже с 2011 года. При этом анализа состояния дел компании за 2011 и 2012 годы он не представил.

Почему же он этого не сделал?

Здесь следует отметить, что в годовом отчёте за 2012 год гендиректор Васин собственноручно указал, что чистая прибыль после уплаты налогов составила 272 миллиона рублей. По бухгалтерскому балансу какие-либо признаки несостоятельности отсутствуют. Есть копия справки, подписанной гендиректором ООО «Эр-Стайл» Васиным о результатах деятельности компании за 2012 год, где сообщаются точные данные по чистой прибыли – 272 миллиона 815 тысяч рублей.

Справка, подписанная Василием Васиным, согласно которой, доходы ООО «Эр-Стайл» за 2012 год составили более 270 миллионов рублей и это после уплаты всех налогов

Жалобы на бездействие конкурсного управляющего судья А. Свирин также оставил без удовлетворения. Так же как остался нераскрытым вопрос, почему гендиректор ООО «Эр-Стайл» действовал вразрез с интересами собственников компании. Между тем сделка по выдаче векселя выглядит безвозмездной, совершённой при отсутствии каких-либо гражданско-правовых оснований. То есть незаконной.

На этом фоне «уклонение» суда от затребования товарных накладных, счетов-фактур, договоров поставки, товарно-транспортных накладных и иных документов, свидетельствующих о возникновении кредиторской задолженности, по которой был выдан вексель, свидетельствует, на мой взгляд, об отсутствии у суда интереса к защите законных прав собственников. Что, в свою очередь, свидетельствует о незаконности принятых при таком подходе судебных решений ввиду нарушения принципа всесторонности рассмотрения арбитражного дела.

Как могло получиться, что компания, получившая в 2012 году значительную прибыль, уже через год оказывается в огромном «минусе»: в марте 2014 года размер кредиторской задолженности составляет 366 миллионов рублей? При этом гендиректором Васиным были приняты меры, чтобы мажоритарный собственник Рудников не мог вмешаться в его деятельность. Можно ли директору управлять активами компании, игнорируя мнение собственника и его право на участие в управлении?

Вячеслав Рудников, пользуясь своими правами собственника, пытался остановить разорение ООО «Эр-Стайл». В октябре 2013 года на собрании участников компании он попытался сместить Васина с занимаемой должности и назначить нового гендиректора. Но, вопреки голосованию мажоритарного акционера, Васин оформил протокол собрания, указав, что решение не принято.

Лишь со 2 октября собственник получил возможность защищать свои права в суде и оспаривать действия генерального директора, который полностью себя скомпрометировал.

Ещё раз сопоставим обстоятельства:

– 30 октября 2013 года Васиным В.И. представлены документы (годовой отчёт, бухгалтерский баланс), свидетельствующие об отличном финансовом состоянии ООО «Эр-Стайл» по итогам 2012 года, наличии прибыли в размере 272 миллионов рублей;

– 7 апреля 2014 года (менее чем через полгода) В.И. Васин подаёт заявление о признании ООО «Эр-Стайл» банкротом с указанием о наличии у компании кредиторской задолженности на сумму более 350 миллионов рублей и недостаточности активов для погашения данной задолженности;

– в день подготовки документов по заявлению о признании банкротом – 10 марта 2014 года – Васин выдаёт от имени ООО «Эр-Стайл» вексель на сумму 235 миллионов рублей в пользу неизвестной офшорной компании, а затем им предпринимается попытка отнести требования офшорной компании к текущим платежам, которые удовлетворяются вне очереди кредиторов;

– в течение 2014 года Василием Васиным совершаются неоднократные действия, направленные на воспрепятствование участию мажоритарного собственника Рудникова В.А. в деле о банкротстве – через срыв общих собраний участников ООО «Эр-Стайл» и сокрытие финансово-хозяйственных документов компании.

19 августа 2015 года состоялось судебное заседание по делу № А40-51879/14, в ходе которого конкурсный управляющий К.Н Кожевников представил судье А.А. Свирину свой отчёт, где утверждалось, что всё имущество ООО «Эр-Стайл» распродано, счета закрыты, одним словом, компанию можно похоронить. Представителем Вячеслава Рудникова было заявлено ходатайство о приостановлении производства по делу. Ведь после того как арбитражный управляющий отказался исполнять свои прямые обязанности и оспаривать вексельную сделку, Рудников воспользовался своим правом и предъявил соответствующий иск о признании сделки по выдаче и индоссировании (передаче векселя третьему лицу) недействительной.

Рассмотрение дела было назначено на 8 декабря 2015 года. А до сведения судьи Свирина было доведено, что результат рассмотрения вышеуказанного дела по заявлению Рудникова является существенным для рассмотрения отчёта конкурсного управляющего о результатах проведения конкурсного производства ООО «Эр-Стайл» и может повлиять на результат рассмотрения дела о банкротстве, поскольку в случае признания сделки по выдаче и передаче векселя недействительной требования компании «Пи энд Джей партнерс ЛЛПИ» будут исключены из реестра требований кредиторов.

«Судебные органы являются неизменным атрибутом рейдерских захватов. Судья Свирин вынес решение о завершении банкротства, тем самым в очередной раз доказав, что наш суд не является препятствием для атак на бизнес и незаконного перераспределения собственности», – считает Вячеслав Рудников.

В настоящее время уголовное дело по факту превышения служебных полномочий и умышленного банкротства ООО «Эр-Стайл» Василием Васиным так и не возбуждено. Поступают многочисленные скупые отказы как из самого УВД МВД по СВАО, так и от Прокуратуры Северо-Восточного административного округа.

Вот что говорит по этому поводу сам Рудников: «В УВД СВАО имеются лица, которые, по моему глубокому убеждению, заинтересованы в том, чтобы дело против Васина не возбуждалось ни при каких обстоятельствах. При всём том, что собраны 100% доказательства нарушения им закона». Заявление Вячеслава Рудникова в полицию рассматривается неприлично долго – с января 2015 года. После более трёх лет мытарств Вячеслав Рудников с уверенностью говорит: «Ключевую роль в такого рода мошеннических схемах сыграли решения арбитражных судей. По моему мнению, именно суды и являются главными и первыми звеньями такого явления, как рейдерство, в России. И по-хорошему борьбу с коррупцией нужно начинать именно с чистки судов».