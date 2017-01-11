Топилин рассказал об индексации страховых пенсий в 2017 году

Страховые пенсии в России в текущем году будут индексироваться дважды на уровне 5,8%. Об этом заявил глава Минтруда Максим Топилин, передает РИА Новости.

Первая индексация пройдет 1 февраля и будет осуществлена на уровне фактической инфляции прошлого года – 5,4%. Вторая намечена на 1 апреля. По словам министра, она будет незначительной.

Топилин также добавил, что наряду со страховыми пенсиями с 1 февраля будут проиндексированы детские и инвалидные пособия и ряд других социальные выплат. Уровень индексации тот же – 5,4%, сообщает ТАСС.

Ранее глава правительства России Дмитрий Медведев заявил, что в прошлом году инфляция в стране достигла исторического минимума, составив 5,4%. По мнению премьера, в текущем году этот показатель может снизиться до 4%.

