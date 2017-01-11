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Топилин рассказал об индексации страховых пенсий в 2017 году

19:34 11.01.2017
Максим Топилин. Фото с сайта government.ru
Максим Топилин. Фото с сайта government.ru
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Страховые пенсии в России в текущем году будут индексироваться дважды на уровне 5,8%. Об этом заявил глава Минтруда Максим Топилин, передает РИА Новости.

Первая индексация пройдет 1 февраля и будет осуществлена на уровне фактической инфляции прошлого года – 5,4%. Вторая намечена на 1 апреля. По словам министра, она будет незначительной.

Топилин также добавил, что наряду со страховыми пенсиями с 1 февраля будут проиндексированы детские и инвалидные пособия и ряд других социальные выплат. Уровень индексации тот же – 5,4%, сообщает ТАСС.

Ранее глава правительства России Дмитрий Медведев заявил, что в прошлом году инфляция в стране достигла исторического минимума, составив 5,4%. По мнению премьера, в текущем году этот показатель может снизиться до 4%.
 

Темы: Россия, Положение пенсионеров в России, Экономика и финансы, Министерство труда и социальной защиты населения РФ
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
11.01.2017, 23:23
Гость: ВВВ

Ты не прав. Яхты и дворцы даже подешевели!
11.01.2017, 23:22
Гость: ВВВ

Фруктов он захотел. Захотелось мне настоящего круглого ржаного. Нашёл. 300 гр - 95 руб! А вы - фрукты, шоколадки!
11.01.2017, 23:20
Гость: ВВВ

Возможно, в буфете у Медведева и 4%, а в нашем, пешей доступности магазине, за два года процентов 200 с гаком!
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