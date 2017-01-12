Глава Минэкономразвития назвал рублевые активы «самыми крепкими в мире»

Рубль и рублевые активы стали самыми крепкими и сильными активами в мире, считает глава Минэкономразвития Максим Орешкин. Об этом он заявил в ходе экспертной дискуссии Консультативного совета по иностранным инвестициям, проходящей в рамках Гайдаровского форума, передает «Интерфакс».

Министр указал на то, что последние два года многие иностранные компании опасались, «что нестабильность на финансовых рынках, нестабильность динамики инфляции будут сохраняться, но в результате мы видим, что рубль и рублевые активы стали самыми крепкими и сильными активами в мире».

«Поэтому те, кто боялся, упустили очень серьезные возможности», — заявил Орешкин, отметив, что теперь тот, кто будет инвестировать быстрее, получит более высокую отдачу своих инвестиций.

«Те, кто будут ждать и откладывать принятие решений по инвестициям на более поздний срок, окажутся в менее выгодном положении. Поэтому я всех иностранных коллег приглашаю делать инвестиции», — подчеркнул глава министерства (цитата по ТАСС).

Орешкин также отметил, что последние два года иностранные компании в России, которые изначально больше ориентировались на внутренний рынок, стали больше работать на экспорт в ситуации, когда рубль больше не является переоцененным.

«Но для того чтобы работать на глобальный рынок из России, необходим другой уровень определенности для бизнеса», — сказал Орешкин, подчеркнув, что этот вопрос — как экономика реагирует на волатильность цен на нефть, насколько устойчива налоговая система, как работает вся регуляторика в стране — станет главной задачей правительства в этом году.

Проблемы, связанные с инвестиционной активностью, инновациями, международным сотрудничеством и экспортом Орешкин также выделял в числе ограничений, которые препятствуют росту российской экономики, в своем первом интервью в качестве главы Минэкономразвития «Коммерсанту».

Орешкин был назначен министром экономического развития 30 ноября 2016 года вместо Алексея Улюкаева, уволенного в связи с утратой доверия после обвинений во взятке. До этого Орешкин занимал должность замглавы Минфина.