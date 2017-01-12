Россия приступила к сокращению объемов нефтедобычи

Россия начала поэтапное сокращение нефти в соответствии с договоренностями со странами ОПЕК и не ОПЕК. Об этом заявил министр энергетики Александр Новак, передает ТАСС.

Он отметил, что сокращение объемов нефтедобычи происходит с некоторым опережением планов нефтяных компаний.

Поданным агентства, наряду с Россией снижать добычу нефти начали еще ряд стран – Азербайджан, ОАЭ, Саудовская Аравия, Ирак и некоторые другие.

Страны ОПЕК и государства, не входящие в картель, в конце прошлого года договорились о совместном сокращении добычи нефти. Согласно официальному коммюнике, страны вне ОПЕК должны совместно сократить нефтедобычу на 558 тысяч баррелей в сутки. Большая часть этого объема – 300 тысяч баррелей – приходится на долю России.

Государства, входящие в ОПЕК, в свою очередь, сократят добычу нефти на 1,164 миллиона баррелей в сутки.

