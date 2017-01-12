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Россия приступила к сокращению объемов нефтедобычи

18:30 12.01.2017
Фото с сайта neftyaniki.ru
Фото с сайта neftyaniki.ru
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Россия начала поэтапное сокращение нефти в соответствии с договоренностями со странами ОПЕК и не ОПЕК. Об этом заявил министр энергетики Александр Новак, передает ТАСС.

Он отметил, что сокращение объемов нефтедобычи происходит с некоторым опережением планов нефтяных компаний.

Поданным агентства, наряду с Россией снижать добычу нефти начали еще ряд стран – Азербайджан, ОАЭ, Саудовская Аравия, Ирак и некоторые другие.

Страны ОПЕК и государства, не входящие в картель, в конце прошлого года договорились о совместном сокращении добычи нефти. Согласно официальному коммюнике, страны вне ОПЕК должны совместно сократить нефтедобычу на 558 тысяч баррелей в сутки. Большая часть этого объема – 300 тысяч баррелей – приходится на долю России.

Государства, входящие в ОПЕК, в свою очередь, сократят добычу нефти на 1,164 миллиона баррелей в сутки.
 

Темы: Россия, Нефтегазовый сектор экономики в мире, Нефтяная промышленность в России, Министерство энергетики РФ
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Комментарии читателей
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12.01.2017, 22:55
русскому

а от тебя точно ничего не зависит.............а караван идёт!
12.01.2017, 22:20
Вот

что значит смена командного состава мировой элиты.
12.01.2017, 22:15
Pyccкий товарищ.

Однако план должен быть выполнен! План - это святое! План выполнить любой ценой!
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