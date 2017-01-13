На Гайдаровском форуме мирят либералов с государственниками

Кудрин попытается «продать» свою экономическую стратегию патриотической общественности

Экономическая и политическая элита России собралась на Гайдаровский форум. Ему сулят стать площадкой, на которой Владимиру Путину предложат на выбор социально-экономическую программу развития России на несколько лет вперед. Если это действительно так, то выборы будут не самыми представительными.

В качестве единственного стратега в стране во "влиятельных" СМИ пиарится только бывший министр финансов Алексей Кудрин, программа его Центра стратегических разработок (ЦСР) представляется как единственно верная. Сообщается, что и выступление Кудрина 13 января на Гайдаровском форуме станет ключевым событием мероприятия. Тем более, что сам он давно обещал в начале 2017 года представить концепцию программы развития России до 2035 года.

Авторы мечтают, что к 2035 году в Россию вернутся все наши граждане, уехавшие за границу, машины в городах будут летать, а не ездить, больше не надо будет ходить в поликлинику, чтобы сдавать анализы, кроме "Яндекса" и "Касперского", появится еще 50 подобных технологичных компаний.

О других программах развития пока не слышно практически ничего (если сравнивать с освещением в СМИ работы ЦСР), но они есть. Известно, что свою стратегию прорабатывают эксперты "Столыпинского клуба", который возглавляет бизнес-омбудсмен Борис Титов, они обещали закончить работу к концу января. В "Столыпинском клубе" делают ставку на новую современную инфраструктуру, переход в шестой технологический уклад и интеграцию в единое пространство Азия – Европа. Еще один план развития создается в недрах Минэкономразвития — документ будет подготовлен только к маю. Курирует его создание вице-премьер Игорь Шувалов и недавно назначенный на место арестованного Улюкаева новый министр экономики Максим Орешкин.

Свои предложения есть и у промышленников. Как водится, они идут вразрез с тем, за что борется бессменный экономический консультант властей Алексей Кудрин, и скорее всего с тем, что предложат Шувалов и Орешкин. Например, уже есть подготовленные Торгово-промышленной палатой "Принципы стратегии экономического развития России до 2030 года", этой работой руководит Константин Бабкин. В документе делается ставка на "новую индустриализацию" и обрабатывающие сектора промышленности. Предлагается также защищать отечественного производителя с помощью тарифно-таможенных мер, уменьшить налоговую нагрузку на бизнес, отказаться от таргетирования инфляции и снизить ключевую ставку с текущих 10 до 1% в 2019 году.

Свой взгляд на экономическую стратегию высказывали и отдельные промышленники. Так, корпорация "Уралвагонзавод" совместно с Министерством промышленности и торговли еще два года назад сформулировали свои предложения и направили их в Минфин и Минэкономики.

Промышленники предлагали усиленно лоббировать создание единой валюты со странами БРИКС, чтобы избавиться от зависимости от американского печатного станка, а также создать механизм для инвестиций в промышленность внутри страны, начав выпуск облигаций через Центробанк.

"Мы считаем, что ставки больше 9% – это убийство. Если государство докапитализирует банки, то оно должно докапитализировать и предприятия с государственным участием. Задачу по выпуску продукции для государства никто не отменял, а механизмы все поменялись. Условно говоря, невозможно на двигателе в 10 лошадиных сил тащить 500-тонную машину, да еще и по бездорожью и против ветра", - говорил тогда гендиректор НПК "Уралвагонзавод" Олег Сиенко.

В кружке сторонников гайдаровских подходов в экономике идеи УВЗ, Минпрома и Торгово-промышленной палаты принято считать маргинальными, "завиральными" и "утопическими". Однако два года прошло, и теперь уже политика ЦБ и Минфина представляется маргинальной. В 2016-м она стала костью в горле не только у субсидируемых государством промышленников и чиновников профильных министерств, но и у глав регионов-доноров. Так, недавно довольно жестко свое недовольство высказал глава Татарстана Рустам Минниханов. Вскоре его поддержал Анатолий Артамонов, руководитель Калужской области – региона, который долгое время был витриной успехов промышленной политики России.

"Кто еще присоединится к руководителям территорий, поверившим, что надо развиваться и попавшим в кредитную ловушку Минфина и ЦБ?" - задаются вопросом эксперты издания "Давыдов.Индекс".

Важно заметить, что от выбора стратегии социально-экономического развития будет зависеть не только то, как мы будем жить в ближайшие годы, но и то, кто нами будет управлять, кто сохранит свое влияние и кабинеты, а кто нет, считает политолог, директор центра политологических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Павел Салин.

"Федеральный центр не определится с кадровой политикой, пока не решит вопрос программы развития, она совершенно точно будет касаться социальных вопросов и промышленного сектора, но как они будут решены, пока неизвестно. В зависимости от того, какой характер эти реформы будут носить, такие кадры и будут подтягиваться к Путину", - говорит в беседе с Накануне.RU Павел Салин.

По мнению директора исследовательского центра "Промышленность и общество", руководителя экспертной группы "Крымский проект" Игоря Рябова, есть надежда, что монополия учеников Гайдара на экономическое знание уже разрушена, и теперь открыта дорога во власть и кадрам из других "кружков".

"Ходит ведь такой миф, что либералы очень профессиональны в экономике, а государственники не умеют управлять экономическими процессами. Хотя это давно уже не так. Развитие промышленности и машиностроения, металлургии, горно-рудной отрасли показывает, что тот, кто управляет реальными активами (частными или государственными), тот и есть настоящий профессионал", - говорит Рябов.

По словам политолога Константина Калачева, ареал, на котором федеральные власти ищут управленческие кадры, давно расширен. Теперь это не только Санкт-Петербург и силовики.

В стране, по мнению Константина Калачева, произошла "кадровая перезагрузка", которая определяется тем, что на первый план вышла повестка развития.

"Повестка развития – определяющий фактор в кадровой политике. Рекрутирование может быть откуда угодно. Слава Богу, это уже не только силовые органы, и не только город Санкт-Петербург. Это может быть любая площадка, на которой человек доказал свою эффективность и лояльность", - говорит Константин Калачев.

По мнению Игоря Рябова, ставку могут сделать на "фигуры вроде Кириенко".

"Период 2017-2018 будет использован для попытки искусственного (во многом) приглушения идеологического спора между так называемыми либералами и государственниками, поэтому фигуры типа Кириенко как раз и являются довольно подходящими для работы, поскольку они не политизированы, но и понятно, что они - управленцы, которые возглавляют оборонное предприятие, что само по себе намекает, что они не являются никакими либералами", - говорит Игорь Рябов.

По его словам, одним из таких кадровых решений может стать новое назначение для того же гендиректора "Уралвагонзавода" Олега Сиенко. Корпорация, напомним, в скором времени перейдет в структуру "Ростеха".

"В этой связи Сиенко, например, неплохой кандидат на значительное повышение. Если говорить о каком-то кадровом резерве ближайшем, в первой десятке он находится. Он возглавляет "Уралвагонзавод" довольно давно, теоретически у него есть преемники на предприятии, ничего страшного с его уходом не произойдет", - продолжает эксперт.

И действительно, нельзя не отметить как явно подходящие для стратегии экономического роста взгляды Сиенко, который выражает чаяния многих промышленников и не боится оппонировать чиновникам финансово-экономического блока, так и его управленческие успехи - а ведь УВЗ в 2009 году он принимал чуть ли не лежащим на боку, но сумел добиться постоянных заказов как на военную продукцию, так и на гражданскую. Теперь это огромный холдинг, перед которым стоят и новые задачи, для чего его и "переподчиняют" "Ростеху".

Среди должностей, которые может получить Сиенко, политологи называют как губернаторство, так и пост в федеральном Правительстве. Впрочем, по мнению политолога Павла Салина, к новым кадрам из промышленности пока только присматриваются, будут они рекрутированы или нет, зависит от того, выберет Кремль экономическую стратегию Кудрина или другую, опирающуюся на промышленный сектор. "К Сиенко только присматриваются, как и в целом к промышленности как к кузнице кадров. Я думаю, что у нас серьезные перестановки в коридорах власти произойдут, но после того, как власть определится с той программой, с которой пойдет кандидат от власти на президентской гонке", - считает Павел Салин.

Тем временем в конце 2016 года и сразу после каникул с властных трибун транслировался мощный сигнал на примирение между так называемыми либералами и государственниками. Как на гуманитарном уровне, на уровне оценок различных исторических событий, так и на политическом. Не исключено, что и в экономике Владимир Путин не примет полностью ни программу Кудрина, ни программу Шувалова, ни программу промышленников, а попытается совместить все адекватные предложения в один подход.

"Тренд последних месяцев – согласие. Вот, накануне Вячеслав Володин, открывая заседание Госдумы, говорил о согласии элит на фоне столетия революции Октябрьской и революции Февральской. Нас призывают не разделяться более на либералов и государственников - все должны приносить пользу. Из-за этого очень изменится позиция многих одиозных либеральных государственных деятелей, например, Германа Грефа (глава Сбербанка, - прим. Накануне.RU). Впрочем, у него позиции уже изменились, на закрытом семинаре по внутренней политике для руководителей регионов, говорят, Греф и другие либеральные спикеры превзошли просто многих государственников по государственной риторике. Как сказала недавно депутат Ямпольская (Елена Ямпольская, депутат Госдумы от "Единой России", - прим. Накануне.RU), патриотизм в России победил, и больше нет смысла в борьбе либералов и государственников. Идет очень серьезная коррекция по выработке консолидированной идеологии развития России", - говорит Игорь Рябов.

Нашло отражение это и на Гайдаровском форуме. Вице-премьер Ольга Голодец неожиданно перечислила завоевания Октябрьской революции - такие как образование, равноправие, законы о труде. Видимо, дело осталось за малым - признать, что все эти достижения были порушены прошлыми и нынешними гайдаристами в Правительстве и начать исправлять их ошибки. Иначе из затеи просто взять и помирить всех со всеми вряд ли что-то выйдет. Социальными заявлениями при антисоциальной политике дело не исправишь.

