Единовременную выплату получили 60% российских пенсионеров

Большая часть российских пенсионеров уже получила единовременную выплату в размере пяти тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда РФ.

В Фонде пояснили, что в период с 10 по 13 января единовременная выплата зачислена на счета в кредитных организациях или доставлена на дом 60% пенсионеров.

Выплаты в полном объеме предполагается завершить до 28 января, добавили в ПФР. При этом отметили, что финансирование и доставка пенсий и иных выплат, получаемых пенсионерами, производится по установленному графику.

В прошлом году российские власти решили заменить вторую индексацию пенсий единовременной выплатой в пять тысяч рублей. На реализацию данной задачи было выделено 221,7 миллиарда рублей. В текущем году индексация пенсий будет проводиться в обычном режиме по уровню инфляции за 2016 год.

