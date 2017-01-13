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Единовременную выплату получили 60% российских пенсионеров

20:38 13.01.2017
© KM.RU, Александра Воздвиженская
© KM.RU, Александра Воздвиженская
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Большая часть российских пенсионеров уже получила единовременную выплату в размере пяти тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда РФ.

В Фонде пояснили, что в период с 10 по 13 января единовременная выплата зачислена на счета в кредитных организациях или доставлена на дом 60% пенсионеров.

Выплаты в полном объеме предполагается завершить до 28 января, добавили в ПФР. При этом отметили, что финансирование и доставка пенсий и иных выплат, получаемых пенсионерами, производится по установленному графику.

В прошлом году российские власти решили заменить вторую индексацию пенсий единовременной выплатой в пять тысяч рублей. На реализацию данной задачи было выделено 221,7 миллиарда рублей. В текущем году индексация пенсий будет проводиться в обычном режиме по уровню инфляции за 2016 год.
 

Темы: Россия, Положение пенсионеров в России, Экономика и финансы, Пенсионный фонд РФ
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Комментарии читателей
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13.01.2017, 23:55
Гость: не надо считать чужие деньги

Пенсионеры довольны своей жизнью. Что значит 120рублей тогда и 10 000 рублей сейчас? Разница в 1000 раз. Мы стали жить в 1000 раз лучше чем раньше. У каждого есть машина, у большинства иномарки. Медицина у нас стала лучше, лекарства. А какие компьютеры, разве сравнить с теми что были 30 лет назад? Можщее экономичнее и доступны даже пенсионерам. Да что говорить, даже бомжам. Сейчас любой бомж на помойке может найти несколько поломанных или устаревших компьютеров и собрать с них серверный кластер. Ну если он был раньше инженером конечно. Так таких у нас миллионы. Жизнь становится лучше с каждым годом. С новым годов вас, господа!
13.01.2017, 23:51
Гость: Не правда!

Может мы и нищие бюджетно, но мы богатые духовно! И надо этим гордится! Мы богатые внутри, а европейцы бедные.
13.01.2017, 23:04
Гость: мы не порхатые воробьи,нас на мякине не прведешь

На 40 млн.пенсионеров приходится 3.8 млрд долларов этой доплаты к пенсии. Вот за эту подачку вас заставят любить президента и избрать его еще на один срок,чтобы либералы докончили грабеж России.Примечание.В СССР пенсия была 120 рублей.Это 120 долларов.При хлебе в магазинах 16-20 коп. за булку,молоке-20к.за литр.Но по объему природных ресурсов и ископаемых Россия имеет 38% мировых ресурсов.Нас 140млн.Остальные 7млрд.населения Земли имеют только 62% ресурсов .Вот и ясно,что русский народ самый нищий по вине пришлых миллионеров и засевших в Кремле иноземцев.
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