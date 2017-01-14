]]> ]]>
Главная Экономика Новости

Байкер Хирург выступил на Гайдаровском форуме

14:27 14.01.2017
Александр Залдостанов. Фото с сайта nwrussia.info
Материалы по теме:

Лидер байкерского клуба "Ночные волки" Александр Залдостанов (Хирург) рассказал о парке "Патриот" в Севастополе в ходе Гайдаровского форума.

Выступая на экспертной сессии, посвященной менеджменту туристических кластеров, он отметил, что парк "может быть великолепной площадкой, въездными воротами в этот город". "Она (площадка - прим. ред.) может стать неформальным "Артеком" в том числе. И этот симбиоз с военными очень удачный. Если мы этот проект реализуем вместе с ними, то это даст толчок к дальнейшему развитию территории, придаст ей новое дыхание", - цитирует Залдостанова ТАСС. По его словам, "это безусловно будет востребованный и перспективный проект".

"Что бы мы там ни планировали делать - все успешно. Захотели "Зарницу" провести - и, казалось бы, ноябрь месяц... но почти 8 тысяч детей приехало. То есть абсолютно позитивные отзывы, и все ждут, когда это место будет развиваться дальше", - сказал Залдостанов.

Он также сообщил, что Минобороны станет соинвестором проекта. "30% будут наши, 40% мы привлечем, ну и, конечно, Минобороны в свой собственный парк тоже вложит средства".

В свою очередь, заместитель руководителя Ростуризма Алексей Конюшков отметил, "это (проект - прим. ред.) гигантский неизмеримый потенциал для развития туризма и патриотизма". "Это одно из таких мест, которое заражает своей энергией. Если говорить об этом проекте, то это одна из мощнейших наших перспектив", - уверен замглавы ведомства.

Темы: Россия, Экономика и финансы, Экономическая ситуация в России
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
14.01.2017, 20:52
Гость: Кино

Какой форум такая и аудитория
14.01.2017, 20:41
Гость: косьма

Я думаю у участников форума тоже возник такой вопрос.
14.01.2017, 20:35
Гость: 20;35

+ Моль+ пригласила +хирурга+ выступить на форуме.
А что нормальных имени отчества нет?
Все комментарии (30)
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.