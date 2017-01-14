Байкер Хирург выступил на Гайдаровском форуме

Лидер байкерского клуба "Ночные волки" Александр Залдостанов (Хирург) рассказал о парке "Патриот" в Севастополе в ходе Гайдаровского форума.

Выступая на экспертной сессии, посвященной менеджменту туристических кластеров, он отметил, что парк "может быть великолепной площадкой, въездными воротами в этот город". "Она (площадка - прим. ред.) может стать неформальным "Артеком" в том числе. И этот симбиоз с военными очень удачный. Если мы этот проект реализуем вместе с ними, то это даст толчок к дальнейшему развитию территории, придаст ей новое дыхание", - цитирует Залдостанова ТАСС. По его словам, "это безусловно будет востребованный и перспективный проект".

"Что бы мы там ни планировали делать - все успешно. Захотели "Зарницу" провести - и, казалось бы, ноябрь месяц... но почти 8 тысяч детей приехало. То есть абсолютно позитивные отзывы, и все ждут, когда это место будет развиваться дальше", - сказал Залдостанов.

Он также сообщил, что Минобороны станет соинвестором проекта. "30% будут наши, 40% мы привлечем, ну и, конечно, Минобороны в свой собственный парк тоже вложит средства".

В свою очередь, заместитель руководителя Ростуризма Алексей Конюшков отметил, "это (проект - прим. ред.) гигантский неизмеримый потенциал для развития туризма и патриотизма". "Это одно из таких мест, которое заражает своей энергией. Если говорить об этом проекте, то это одна из мощнейших наших перспектив", - уверен замглавы ведомства.