Валентин Катасонов: Новый глава МЭР тоже занялся «экономической астрологией»

Прогноз – это инструмент манипуляции

В конце январских праздников новый министр экономического развития Максим Орешкин дал интервью "Коммерсанту", в котором рассказал об ожиданиях и работе ведомства в 2017 г. Так, самым популярным стал прогноз о том, что ВВП России может начать расти на 2% в годовом выражении уже во втором полугодии текущего года.

"Ожидаю довольно неплохие результаты от 2017 года. Экономика уже растет, в IV квартале увеличились и ВВП, и промышленное производство, а во втором полугодии 2017 года ВВП будет расти на 2% год к году и, возможно, даже больше", - сказал Орешикн.

Помимо статистики, общих показателей и планов по снижению рисков, увеличению выгод, он подчеркнул, что принятый бюджет на 2017-2019 гг. выглядит достаточно устойчивым, так как в нем заложена стоимость $40 за баррель нефти (при колебаниях за последние полгода в $45-55) и он не несет необходимости увеличивать в РФ налоговую нагрузку. Тут же новый министр уточнил, что нужно уходить от угадывания цен на нефть и начинать рассчитывать на свои силы:

"Главная задача экономической политики - не пытаться угадать, как сложится нефтяная конъюнктура, а иметь понятный набор действий в случае любых, даже не самых простых внешних условий".

Кажется, это правильные слова, позитивные прогнозы, но остается впечатление, что когда-то мы это все уже слышали. Своим экспертным мнением о том, насколько вероятны прогнозы министра экономического развития и о принимаемых мерах поделился профессор МГИМО, доктор экономических наук Валентин Катасонов.

- Я думаю, что, скорее всего, новый министр будет "клоном" предыдущего, потому что Улюкаев очень любил заниматься "экономической астрологией". У меня есть сильные подозрения, что такое же увлечение будет у нового министра.

Наши чиновники эти ритуальные слова постоянно произносят – что необходимо изменение структуры экономики, что необходимо импортозамещение. Это же мантры, которые произносятся 25 лет, причем они не имеют никакой юридической силы. Если министр говорит про импортозамещение – вы тогда будьте добры все это оформить в виде программы, программу утвердите на заседании Правительства, назначьте ответственного за исполнение программы и соответственно контролируйте каждый год ход реализации этой программы. Вот тогда можно говорить о чем-то, а это все – болтовня, которая длится уже 25 лет.

Это вербальные интервенции - даже формулировки, что "необходимо предусмотреть какие-то инструменты, которые могут потребоваться". Ребята, эти инструменты должны были быть задействованы еще вчера. Если они не задействованы вчера – значит, их надо сегодня задействовать. Почему вы об этом ничего не говорите? Вы все время говорите о каком-то далеком будущем.

Тот же самый контроль над движением капитала – это же надо делать немедленно. Вот так называемые позитивные тренды в экономике России – это же ничто иное, как "горячие деньги", спекулятивный капитал сейчас пошел в Россию. Меня это не радует, а, наоборот, напрягает, потому что понятно, что сейчас будут разогревать наш рынок, будут опять надувать пузырь, а после этого произойдет резкий обвал. А страны, которые мы иногда так высокомерно называем "полуколониальными" – даже они вводят какие-то меры контроля не только на выходе капитала, но и на входе. У нас ничего этого нет.

Я знаю, как делаются у нас ведомственные экономические прогнозы – они переписывают их из прогнозов Всемирного банка, Международного валютного фонда. Там, по крайней мере, хоть какое-то приличие соблюдается, но все равно они не могут сказать даже, что будет через месяц. Прогноз – это инструмент манипуляции, как пишут в некоторых умных книжках, ожиданиями, рыночными ожиданиями как покупателей, так и продавцов, как инвесторов, так и кредиторов. Но практически никогда не пишут, как эти прогнозы исполняются или не исполняются.

Так вот в МВФ и МБРР каждый месяц проводят корректировку своих прогнозов. Что же это за прогноз, если они каждый месяц его пересматривают? А если посмотреть на прогнозы каких-нибудь экономических гуру, то там, как правило, всегда "в молоко".

И МЭР тоже не любит потом давать оценку отклонений своих прогнозных показателей. Ну, а что касается Улюкаева, то замечено, что он со временем стал увлекаться сверхдлинными прогнозами. Это такой интересный ход, интересный прием – условно "я буду говорить, что будет в 2050 г., все равно до этого времени не доживу, никто меня не уличит".

Так что Орешкин – он еще молодой, начинающий, но, думаю, он может быстро наверстать и догнать нашего уже бывшего "астролога" Улюкаева. И надо сказать, что это какая-то вообще "повальная чума" по увлечению "экономической астрологией". Я не шучу, потому что в новом году у меня вышла статья, которая прямо так и называется "Экономические прогнозы как отрасль астрологии". Я ссылаюсь на достаточно авторитетных экономистов, которые тоже внесли в свое время вклад в развитие "экономической астрологии", но большинство из них уже в преклонном возрасте, некоторые даже уже ушли из жизни, но, тем не менее, видимо, уходя, они посчитали, что надо успеть покаяться в тех грехах, которые они успели наделать.

В частности это Джон Гэлбрейт, он про эти прогнозы писал; это, конечно, и известный игрок на мировых финансовых рынках – Джон Богл. Он как раз говорит о том, что ребята с "Уолл-стрит" занимаются этими цифровыми, числовыми манипуляциями. А в 2013 г. вышла книга в переводе на русский язык Джона Богла – "Не верьте цифрам! Размышления о заблуждениях инвесторов, капитализме, "взаимных" фондах, индексном инвестировании, предпринимательстве, идеализме и героях". Уж он-то знает, как делается статистика, и для чего она делается.

А дальше – потрясающий экономист Джозеф Юджин Стиглиц, который в 2001 г. даже получил звание Нобелевского лауреата. Он тоже достаточно много написал интересных разоблачительных материалов по поводу прогнозов. Ну, и, наконец, последний, кто всех буквально ошарашил перед новым годом, все эти "профессиональные экономисты" забегали, как ошпаренные, – это Роберт Джейкоб Скидельски. Это английский экономист, он в палате лордов находится, то есть он человек достаточно влиятельный сам по себе. Вот фрагмент из его статьи, которая вышла буквально перед новым годом в Великобритании:

"Современные профессиональные экономисты не изучают практически ничего, кроме экономики. Они даже не читают классические труды по своей собственной дисциплине. Об истории экономики они узнают, если это вообще происходит, из таблиц с данными. Философия, которая могла бы им объяснить ограниченность экономического метода, для них закрытая книга. Математика, требовательная и соблазнительная, полностью заслонила их интеллектуальные горизонты. Экономисты – это "ученые идиоты" (idiots savants) нашего времени".

Думаю, что часть экономистов это понимают, просто это некая такая "корпоративная солидарность" – врем, но никому об этом не говорим. Так что, думаю, наш молодой Орешкин либо сам принадлежит к этой "корпорации", либо он - что еще хуже - не понимает правила, по которым живут члены этой самой "корпорации", а является просто ретранслятором.