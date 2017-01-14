Минфин намерен определять размер пенсии на основе критериев нуждаемости. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов, выступая на Гайдаровском форуме. По его словам, те, кому деньги нужны сильнее, должны получать большую пенсию — и наоборот.

Инициатива Минфина ставит под угрозу существование российского пенсионного института в том виде, в котором он существует сейчас. Такое мнение в эфире Радио «Комсомольская правда» высказал проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов.

«Говорить о том, чтобы создавать систему выплаты пенсий по нуждаемости — это вообще принципиальный абсурд. Потому что это означает, что Минфин таким образом хочет вообще что ли отменить этот пенсионный институт», — заявил Сафонов.

Таким образом люди, которые достигли пенсионного возраста и прекратили свою трудовую деятельность, могут остаться без пенсий.

«Люди, которые в силу разных обстоятельств не могут найти адекватную работу, устали от работы, у них есть медицинские показания — они что должны быть в бедности? Институт страхования пенсионного для этого и был предназначен. Поэтому относиться к такого рода заявлениям Минфина следует как к непродуманным. И я думаю, что вряд ли работадатели, профсоюзы и политики поддержат такого рода предложение», — добавил проректор Академии труда и социальных отношений.

Добавим, Антон Силуанов считает, что определение размера пенсии на основе критериев нуждаемости позволит сэкономить деньги и направить их на здравоохранение и образование. Такой подход министр финансов назвал «манёвром внутри бюджета».