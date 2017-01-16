Сбербанк приостановил выдачу образовательных кредитов на льготных условиях студентам, об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на его пресс-службу. В банке пояснили, что такое решение связано с оптимизацией Минобрнауки государственной программы по поддержке образовательного кредитования.

«В связи с оптимизацией программы поддержки образовательного кредитования Министерством образования и науки РФ Сбербанк временно приостановил предоставление», — говорится в ответе Сбербанка изданию. В банке уточнили, что сроки возобновления приема заявок зависят от того, насколько оперативно министерство внесет изменения в законодательные акты. В Сбербанке добавили, что заинтересованы в «завершении юридических процедур до начала нового учебного года». Предоставление траншей по договорам, заключенным до 31 декабря 2016 года, производится без ограничений.

В Минобрнауки заверили, что оптимизация программы не предусматривает сокращения ее финансирования. По словам представителя министерства, Сбербанк приостановил выдачу образовательных кредитов, так как в силу вступило постановление правительства №702 от 20 июля 2016 года «О применении базовых индикаторов при расчете параметров субсидирования процентной ставки за счет средств федерального бюджета по кредитам». Согласно новым правилам в документы, регламентирующие реализацию программы, необходимо внести изменения, иначе повысятся риски для получателей кредита, уточнили в министерстве.

По программе поддержки образовательного кредитования банки могут выдавать образовательный кредит на сумму до 100% стоимости обучения сроком на период обучения плюс десять лет. Ставка по такому кредиту составляет 7,5%, при этом государство субсидирует 3/4 ставки рефинансирования. В программе участвовали два банка — Сбербанк и Росинтербанк, но у второго в сентябре 2016 года была отозвана лицензия.

Согласно данным Сбербанка с июля по сентябрь 2016 года по программе было выдано около 480 млн руб., что в два раза превышает объем кредитования за тот же период 2015 года.