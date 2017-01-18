В Давосе российские либералы продолжают танцевать без музыки

Валентин Катасонов: Давосский экономический форум - это большой базар

Всемирный экономический форум (ВЭФ) начал работу в Швейцарии. Лидеры Франции и Германии отказались от участия, президент США Дональд Трамп не приехал сам и не стал отправлять представителей - источники в администрации сказали, что темы Давосского форума идут вразрез с предвыборной программой Трампа, построенной на протекционизме.

Интерес со стороны России последние годы тоже угасал: первые лица не появлялись на курорте с 2001 г., а в 2016 г. вместо первого вице-премьера на форум отправился полпред на Дальнем Востоке. Что же до бизнеса, то несмотря на отсутствие давосских контрактов, многие годы "неформальная часть" делегации остается бессменной: главы госбанков Герман Греф и Андрей Костин, глава "Русала" Олег Дерипаска, Евгений Касперский, к ним присоединится ряд других бизнесменов.

Если предприниматели хотя бы теоретически могут найти выгоду (или "отбить" стоимость билета - это порядка 60 тыс.евро), заключая на полях форума контракты, то польза от участия чиновников неочевидна. В Давос в этом году решил вернуться Игорь Шувалов в компании с социальным вице-премьером Ольгой Голодец и министром экономического развития Максимом Орешкиным, который неоднократно выступал за усиление конкуренции и создание комфортных условий для иностранных инвесторов.

Однако "западные партнеры" дают российской делегации все меньше пространства для "заманивания" инвесторов: так, в прошлом году российской тематике была посвящена одна панельная дискуссия (помимо делового завтрака "Сбербанка"), в этом году "домашней" площадки у спикеров нет.

На первый план в этом году выйдет китайская экономика, о которой на протяжении последних лет в Давосе говорили едва ли не чаще, чем о европейской. Этому способствует и визит председателя КНР Си Цзиньпиня.

Так ли нужно российским властям сохранять свое место на периферии ВЭФ? Помогает ли форум в продвижении экономических интересов страны? Об этом мы побеседовали с доктором экономических наук, профессором МГИМО Валентином Катасоновым.

- Россия направила на Всемирный экономический форум более представительную делегацию, но все очевиднее становится угасание мирового интереса к мероприятию. По Вашим наблюдениям, Давосский форум теряет статусность?

- В связи со Всемирным экономическим форумом в Давосе мне вспоминаются слова Джоржа Сороса, этот циничный спекулянт как-то сказал: "Музыка уже давно кончилась, а они все продолжают плясать". Многие европейцы перестали плясать, Америка перестала, а наши либералы продолжают на форуме водить хороводы под песни о рынке, демократии, либерализме и глобальном сотрудничестве.

Давос себя исчерпал, уже в прошлом году он выглядел крайне бледным. Тогда на форум не приехали некоторые европейские лидеры, то, что не было американского президента, объяснимо, все же ВЭФ - европейская площадка. В этом году США опять не будут представлены первым лицом, но теперь и европейские страны смотрят на форум равнодушно.

Единственный новый момент - приезд Си Цзиньпиня, но я думаю, что вряд ли это оживит форум. Мир находится в раздрае, и сегодня не только Давос, но и G20 - неэффективные площадки для диалога, я уже не говорю о "семерке". Если Давос и сохранится, то там, в конце концов, будет преобладать частный бизнес. Неофициальные делегации, состоящие из предпринимателей, ежегодно приезжают на форум, и их интерес понятен: ВЭФ - своеобразная ярмарка для бизнеса, на полях форума проходят переговоры, заключаются контракты.

- Быть может, тогда министрам перестать тратить деньги на катание на лыжах в Швейцарии?

- От их "работы" в прошлом году результат был нулевой. Россию представлял тогда еще полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев, видимо, с намеком для других участников на предложение сотрудничества с регионом. Кроме отчета министра, никаких практических результатов Россия не получила. Запомнилось только выступление Дерипаски по поводу Центробанка: одно дело, когда он ругает Нибиуллину в России, другое - когда на международной площадке. Но это элемент пиара.

- На форуме не будет не только самого Трампа, но и никого из его команды. Почему он не использует такую площадку для переговоров?

- Это последовательная политика Трампа, она достаточно понятна. Он говорил, что не любит многосторонних переговоров - с Евросоюзом, участниками Трансатлантического партнерства. По его мнению, это неправильный стиль. Власти США намерены переходить на двусторонние отношения, бизнесмен Трамп будет "дожимать" каждую страну по отдельности.

Давосский экономический форум - это тоже большой базар, я думаю, что он Трампу не очень интересен, и вместо дискуссий на полях форума он предпочтет тет-а-тет встречаться с руководителями стран.

- В традиционной повестке форума произошли изменения, помимо промышленной революции и усиления глобального сотрудничества, спикерам предложено обсудить реформирование капитализма. Это реакционная дискуссия или же признание кризиса существующей системы?

- Проект реформирования капитализма разрабатывается давно и не на таких шумных площадках, как ВЭФ, а в тиши. Есть понимание, что из себя будет представлять реформирование, и наши руководители, сами того не понимая, озвучивают положения, являющиеся ключевыми для проекта реформы, такие, как переход к цифровой экономике.

Капитализм себя дискредитировал в идейном и социальном плане и исчерпал в экономическом смысле. Капитализм - модель экономики, при которой прирастает капитал, сегодня норма прибыли находится на уровне плинтуса, одно из проявлений - снижение процентных ставок по всему миру. В США появилось определение этому - "монетарный коммунизм". Но объективных условий для повышения ставок нет.

Как бы все ни хотели продлить жизнь пациенту по имени Капитализм, этого нельзя сделать. Поэтому сейчас разрабатывается проект реформирования системы во что-то новое. Все идет к тому, что квазирыночная система перестанет существовать в пользу жесткой системы распределения.

