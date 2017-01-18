]]> ]]>
Главная Экономика Новости

Путин назвал основную задачу российской экономики

16:16 18.01.2017
Владимир Путин © KM.RU, Филипп Киреев
Владимир Путин © KM.RU, Филипп Киреев
Материалы по теме:

Президент России Владимир Путин назвал основной задачей в сфере развития экономики страны обеспечение общей макроэкономической стабильности. Об этом сообщает ТАСС.

«Важнейшей задачей, безусловно, является обеспечение общей макроэкономической стабильности. Нужно сохранить устойчивость государственных финансов, приемлемый низкий уровень инфляции и безработицы. Обеспечить меры реагирования на возможные риски, об этом тоже сегодня поговорим», — сказал Путин на совещании по экономическим вопросам.

Он также добавил, что следует обеспечить новые стимулы для развития российской экономики, поддержать малый и средний бизнес.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что план поддержки экономики на текущий год предполагает выделение до 107,5 млрд руб.

Темы: Экономика и финансы, Экономическая ситуация в России, Владимир Путин
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
18.01.2017, 20:59
Гость: Николя

Бывает мысью по древу, а бывает соплями по подоконнику...
18.01.2017, 20:57
Гость: Московский д.ф.-м.н. Патриот России и Враг ватников

Зато Крымнаш, а это значит, что 86% уже всем довольно!
18.01.2017, 20:36
Гость: заявил и привлёк

кудрина,знатного переправщика наших денег американскому народу для развития их поганенькой демократии.
Все комментарии (33)
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.