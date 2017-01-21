Минфин вновь предложил ограничить расчеты наличными

В Министерстве финансов предложили «подумать» о запрете оплачивать крупные покупки наличными деньгами. Об этом на съезде партии «Единая Россия» заявил глава ведомства Антон Силуанов

Как передает корреспондент РБК со съезда «Единой России», Силуанов призвал вернуться к обсуждению вопроса о сокращении расчетов наличными деньгами в России для повышения собираемости налогов.

«Многие страны идут по этому пути, посмотрим на Индию, там пошла широкомасштабная атака на расчеты наличными», — привел пример министр. «Это очень правильно», — считает Силуанов.

Такие ограничения — элемент «обеления экономики», заявил министр, «за счет этого инструмента можно было бы собрать больше налогов, сделать экономику более прозрачной».

Силуанов предложил «двигаться постепенно», установив для начала «определенную планку для покупки дорогостоящих товаров», которые нельзя будет приобретать за наличные. В пример министр привел покупки квартир и автомобилей. «В любом случае, покупая квартиру или машину, носить деньги к сумке или чемодане — это просто, наверное, прошлый век!» — заявил Силуанов.

Ранее, в 2013 году, вопрос введения ограничений на оборот наличных уже рассматривался властями, напомнил Силуанов, но «вызвал бурную дискуссию, потому что были и противники, и сторонники этого действия».

В результате никаких решений принято не было. Тем не менее, вводить «такие механизмы нужно», считает Силуанов, но «постепенно, так, чтобы не создавать неудобств нашим гражданам». Речь, в частности, о жителях муниципалитетов и регионов, в которых отсутствуют возможности для проведения безналичных расчетов, сказал министр.



