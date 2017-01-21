Лукашенко поручил найти альтернативу российской нефти

Сокращение поставок российской нефти в Белоруссию должно быть замещено альтернативными вариантами. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в беседе с вице-премьером Владимиром Семашко

"Мы договаривались, что в ближайшее время вы мне доложите о ситуации в нефтегазовом комплексе страны, особенно в связи с поведением России. По нашим договоренностям и соглашениям, ранее заключенным, какая у нас обстановка? Мы ничего не скрываем от людей. Скрывать, я думаю, не надо. Катастрофы нет, но сокращение поставок нефти от Российской Федерации должно быть замещено альтернативными вариантами", - цитирует главу государства агентство Белта.

Он отметил, что соответствующие вопросы обсуждались еще в конце прошлого года. "И мы эти альтернативные варианты не просто прорабатывали. Мы некоторые испробовали, испытали уже на практике, доставляя нефть с Черного и Средиземного морей на наши нефтеперерабатывающие заводы, чтобы на практике посмотреть, как это будет выглядеть экономически", - сказал Лукашенко.