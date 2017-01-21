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Лукашенко поручил найти альтернативу российской нефти

10:22 21.01.2017
Фото с сайта gr-sozidatel.ru
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Сокращение поставок российской нефти в Белоруссию должно быть замещено альтернативными вариантами. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в беседе с вице-премьером Владимиром Семашко

"Мы договаривались, что в ближайшее время вы мне доложите о ситуации в нефтегазовом комплексе страны, особенно в связи с поведением России. По нашим договоренностям и соглашениям, ранее заключенным, какая у нас обстановка? Мы ничего не скрываем от людей. Скрывать, я думаю, не надо. Катастрофы нет, но сокращение поставок нефти от Российской Федерации должно быть замещено альтернативными вариантами", - цитирует главу государства агентство Белта.

Он отметил, что соответствующие вопросы обсуждались еще в конце прошлого года. "И мы эти альтернативные варианты не просто прорабатывали. Мы некоторые испробовали, испытали уже на практике, доставляя нефть с Черного и Средиземного морей на наши нефтеперерабатывающие заводы, чтобы на практике посмотреть, как это будет выглядеть экономически", - сказал Лукашенко. 

Темы: Россия, Белоруссия, Нефтегазовый сектор экономики в мире
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Комментарии читателей
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21.01.2017, 22:35
Гость: пустозвон

"А сколько баксов гос долга". Когда сказать нечего, говорят А СКОЛЬКО.
21.01.2017, 22:17
Гость: Зоя

Искать состряпанный ненавистниками, публикуемый на каких-то желтых сайтах компромат на успешного государственника?
Нет, спасибо.
21.01.2017, 22:15
Гость: бананы и киви

конечно помидоры, выращенные китайцами на химии, для тебя полезнее и вкуснее, их можно на ёлку вместо игрушек вешать, хватит на несколько лет.
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