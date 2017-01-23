Премьер министр России Дмитрий Медведев подписал постановление об индексации пенсий с 1 февраля. Об этом сообщается на сайте кабмина.

В соответствии с документом, пенсии будут повышены на индекс роста потребительских цен в прошлом году. Согласно данным Росстата, он составил 5,4%.

В правительстве пояснили, что индексация пенсий коснется всех неработающих пенсионеров – около 30 миллионов человек. В частности, речь идет, о детях, потерявших обоих родителей, лицах, достигших 80-летнего возраста, инвалидах I группы и других категориях граждан.

Расходы на индексацию пенсий составят 8,99 миллиарда рублей в месяц, или 98,91 миллиарда до конца текущего года.

