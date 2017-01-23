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Медведев подписал постановление об индексации пенсий

18:22 23.01.2017
Фото с сайта wikipedia.org
Фото с сайта wikipedia.org
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Премьер министр России Дмитрий Медведев подписал постановление об индексации пенсий с 1 февраля. Об этом сообщается на сайте кабмина.

В соответствии с документом, пенсии будут повышены на индекс роста потребительских цен в прошлом году. Согласно данным Росстата, он составил 5,4%.

В правительстве пояснили, что индексация пенсий коснется всех неработающих пенсионеров – около 30 миллионов человек. В частности, речь идет, о детях, потерявших обоих родителей, лицах, достигших 80-летнего возраста, инвалидах I группы и других категориях граждан.

Расходы на индексацию пенсий составят 8,99 миллиарда рублей в месяц, или 98,91 миллиарда до конца текущего года.
 

Темы: Россия, Положение пенсионеров в России, Экономика и финансы, Правительство России, Дмитрий Медведев
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Комментарии читателей
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24.01.2017, 03:00
Гость: дауж

(пенсии будут повышены на индекс роста потребительских цен в прошлом году. Согласно данным Росстата, он составил 5,4%.

Ауууу...! На дворе 2017год,цены другие!
24.01.2017, 00:55
Гость: Серп и молот

Предлагаю всем госслужащим, в том числе и кабинету министров снизить зарплату на те 8,5 % с февраля 2017г. , что не доиндексировали пенсионерам в прошлом году, а в замен единовременно выплатить им по 5000 руб в феврвле 2017г компенсации.
23.01.2017, 22:36
Гость: инфляция за 2016 г - 5,4 %

чем меньше инфляция на бумаге, тем меньше компенсация пенсионерам. Понимать надо.
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