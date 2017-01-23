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Контракты по «Силе Сибири» на 8 млрд рублей получила фирма из пяти человек

14:16 23.01.2017
Фото с сайта newsader.com
Фото с сайта newsader.com
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«Газпром» выбрал томское ООО «Томпромтранс» подрядчиком по 40 контрактам на общую сумму 7,9 миллиарда рублей в рамках проекта «Сила Сибири». Об этом со ссылкой на данные «Интерфакса» сообщают «Ведомости».

«Томпромтранс» в системе «СПАРК-Интерфакс» относится к микропредприятиям, то есть компаниям, в штате которых не более пяти человек. На вопрос, как компании удалось выиграть крупные контракты, ее директор Евгений Лаврененко заявил «Интерфаксу», что они подали документы в «Газпром» и «удовлетворили все их требования».

По заключенным контрактам «Томпромтранс» должна будет построить административные и жилые здания, а также объекты инфраструктуры. Сейчас, по словам Лаврененко, компания уже имеет в распоряжении необходимую технику для выполнения работ, а также выбирает организации для субподряда.

Компания «Томпромтранс» создана в 2012 году. Самым успешным для нее был 2014 год, когда она показала выручку 80 миллионов рублей. Теперь, как отмечает агентство, микропредприятие может попасть во вторую или третью десятку крупнейших подрядчиков в нефтегазовой сфере.

Газопровод «Сила Сибири» строится для поставок углеводородов из Якутии в Китай. «Газпром» заключил с Китаем 30-летний контракт на поставку газа, сумма которого оценивается в 400 миллиардов долларов. Завершение строительства запланировано на 2017 год.

Независимые эксперты называют проект газопровода нерентабельным, а договор о поставках — невыгодным для России. Общие затраты на «Силу Сибири» оценивают в триллион рублей.

Темы: Россия, Строительство и эксплуатация газопроводов и нефтепроводов, Газпром
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Комментарии читателей
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23.01.2017, 20:38
Гость: Браво,

Посредники.
23.01.2017, 18:47
Гость: Была

сила-пока мать с... носила!
23.01.2017, 17:13
Гость: ВВ

Обычная коррупция.
Все комментарии (11)
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