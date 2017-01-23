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Голодец назвала средний размер пенсии в 2017 году

15:20 23.01.2017
Ольга Голодец © KM.RU, Михаил Рехтин
Ольга Голодец © KM.RU, Михаил Рехтин
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Средняя пенсия в 2017 году составит 13 тысяч 620 рублей, заявила вице-премьер Ольга Голодец.

"В 2017 году средний размер пенсий в РФ достигнет 13 тыс. 620 рублей, и величина пенсии превысит прожиточный минимум пенсионера примерно на 60%", - сказала она на совещании главы кабинета министров Дмитрия Медведева со своими заместителями в понедельник.

Медведев, в свою очередь, напомнил, что в текущем году правительство возвращается к прежней системе индексации пенсий. Страховая пенсия в этом году будет повышена с 1 февраля, она вырастет на уровень инфляции прошлого года, которая составила 5,4%, передает "Интерфакс".

"Деньги мы предусмотрели в законе о бюджете Пенсионного фонда на эти цели в полном объеме: в общей сложности на это планируется потратить около 230 млрд рублей. Деньги весьма значительные", - заявил председатель правительства, отметив, что соответствующие документы им подписаны.

Как рассказала вице-премьер О.Голодец, подготовка к индексации пенсий с февраля уже на завершающей стадии. Подписаны два постановления правительства, на основании которых Пенсионный фонд перейдет к выплате неработающим пенсионерам повышенных страховых пенсий, в том числе пенсий по старости и инвалидности.

Вице-премьер уточнила, что увеличение пенсий с 1 февраля на 5,4% коснется 31400 тыс. неработающих пенсионеров.

"Наша задача была сохранить покупательную способность страховой пенсии, и эта задача будет достигнута", - подчеркнула Голодец.

Также она рассказала о том, что в настоящий момент Минтрудом готовится еще один нормативный акт правительства, который связан с тем, что с 1 апреля текущего года должна быть произведена еще одна доиндексация пенсий в соответствии с законом о бюджете РФ.

Темы: Россия, Положение пенсионеров в России
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Комментарии читателей
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23.01.2017, 18:04
Гость: прожиточный минимум пенсионера

очень отличается от прожриточного минимума наших "благодетелей". Благодарность народа, за "щедрость" правительства, не имеет границ.
23.01.2017, 17:38
Гость: щас, разбежался.

За что кровя из танков по безоружным в 1993г проливали?? Таперича пенсии будем повышать только достойным:
депутатам,
ФСБ,
полицаям.
23.01.2017, 17:34
Гость: (100% - 60%) х 13.620руб < 5.500руб...

Прожиточный минимум - пять с половиной!?
Итак, старики что-то вроде скотины,
Которой под силу и впрямь, может быть,
На сумму такую аж месяц(!) прожить?
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