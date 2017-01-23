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Трамп подписал указ о выходе Штатов из Транстихоокеанского партнерства

21:52 23.01.2017
Дональд Трамп. Стоп-кадр с видео на YouTube
Дональд Трамп. Стоп-кадр с видео на YouTube
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Президент США Дональд Трамп подписал указ о выходе страны из Транстихоокеанского партнерства (ТТП). Он заявил, что этим самым новая администрация белого дома «сделала большое дело для американских рабочих», передает Associated Press.

Агентство отмечает, что этот шаг является формальностью, поскольку соглашение не было ратифицировано американским сенатом и вряд ли бы получило одобрение. Сам Трамп называет ТТП потенциальной катастрофой для страны и подчеркивает, что США будут вести переговоры о «честных двусторонних торговых сделках».

Соглашение о зоне свободной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе на протяжении нескольких лет готовилось под руководством Штатов. Оно предполагает полную отмену таможенных пошлин на товары и услуги в регионе. В итоге оно было подписано в феврале прошлого года 12 государствами, на долю которых приходится примерно 40% общего объема мировой торговли (Вьетнам, Япония, Чили, Малайзия и другие), но так и не ратифицировано.
 

Темы: США, Экономика и финансы, Экономическая ситуация в мире, Правительства зарубежных стран
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Комментарии читателей
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23.01.2017, 22:56
Гость: Умериканцы

усвоили опыт самой глобальной империи в истории человечества, поэтому на подиуме появился реальный патриот, в отличие например от российского руководства, своего Отечества. Он прекрасно понимает чем грозит Америке "глобализация", это прекрасно продемонстрировала участь СССР. Российская же "элита" по- всей видимости встанет в бычью позу, и продолжит начатую Ельциным и Гайдаром распродажу ресурсов- Россия энергетическая держава. Виват!
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