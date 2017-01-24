Более половины всех работающих граждан России живут взаймы

Более половины всех работающих россиян живут взаймы. В стране есть даже целые регионы, где банковские кредиты выплачивает каждая семья. По данным исследования Объединенного бюро кредитных историй, число заемщиков за год увеличилось белее чем на 2 миллиона человек.

Подробнее о том, почему людям трудно выплачивать кредиты, в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказал руководитель банковской секции «Финпотребсоюз» Михаил Беляев.

«Поскольку в последнее время у нас сложилось достаточно тяжелое положение на рынке труда, у нас падали реальные заработные платы, достаточное количество людей оказались без работы и не могут трудоустроиться. Но, желая повысить свой жизненный уровень, а может быть, так диктовала необходимость, они вынуждены были брать кредиты», — сообщил эксперт.

Банкир отметил, что сейчас вероятность повышения заработной платы невысока. Поэтому люди, которые брали кредиты, находятся в сложной ситуации.

«Есть специальные банковские методы выхода из такой ситуации. Россиянам нужно понимать, что на финансовом рынке очень важна ответственность, кредиторы никого не прощают и уметь отказывать», — добавил Беляев.

Банк России обеспокоен большой долговой нагрузкой граждан и в скором времени должен представить свои предложения по снижению ее уровня.