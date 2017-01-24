]]> ]]>
Главная Экономика Новости

Более половины всех работающих граждан России живут взаймы

10:38 24.01.2017
© KM.RU, Александра Воздвиженская
© KM.RU, Александра Воздвиженская
Материалы по теме:

Более половины всех работающих россиян живут взаймы. В стране есть даже целые регионы, где банковские кредиты выплачивает каждая семья. По данным исследования Объединенного бюро кредитных историй, число заемщиков за год увеличилось белее чем на 2 миллиона человек.

Подробнее о том, почему людям трудно выплачивать кредиты, в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказал руководитель банковской секции «Финпотребсоюз» Михаил Беляев.

«Поскольку в последнее время у нас сложилось достаточно тяжелое положение на рынке труда, у нас падали реальные заработные платы, достаточное количество людей оказались без работы и не могут трудоустроиться. Но, желая повысить свой жизненный уровень, а может быть, так диктовала необходимость, они вынуждены были брать кредиты», — сообщил эксперт.

Банкир отметил, что сейчас вероятность повышения заработной платы невысока. Поэтому люди, которые брали кредиты, находятся в сложной ситуации.

«Есть специальные банковские методы выхода из такой ситуации. Россиянам нужно понимать, что на финансовом рынке очень важна ответственность, кредиторы никого не прощают и уметь отказывать», — добавил Беляев.

Банк России обеспокоен большой долговой нагрузкой граждан и в скором времени должен представить свои предложения по снижению ее уровня.

Темы: Россия, Проблемы кредитов и кредитования в России, Экономика и финансы, Экономическая ситуация в России
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
24.01.2017, 19:55
Илья

Кредит - это разводилово для лохов. Банки этих лохов покупают по дешевке, выращивают, а потом стригут начисто, оставляя их без айфонов, айпадов, машин и квартир. А "государство" в лице думы и правительства... им регулярно подкидывает дармовых денег, чтоб они не дай бог не разорились. А то страна рухнет...
24.01.2017, 15:30
лог

зато он свободный собственник (быстрее всего он об этом и мечтал в союзе)
24.01.2017, 15:28
има

все, что они планировали достичь ( для себя) они достигли
Все комментарии (22)
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.