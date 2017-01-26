Подавшие иск к Сбербанку зря надеются на американский суд

Глава Сбербанка был вынужден в среду отвечать на громогласные обвинения, поступившие из-за океана

В американском суде будет рассмотрен иск по обвинению крупнейшего российского банка в рейдерстве. Однако у самого банка есть не меньше оснований считать это дело не чем иным, как мошенничеством. Может ли, тем не менее, Сбербанк проиграть, что произойдет в таком случае?

Иск, поданный в американский суд в адрес крупнейшего российского банка – Сбербанка - его глава Герман Греф назвал необоснованным и «типичным мошенническим актом».

Речь идет об иске на 750 млн долларов по делу о «рейдерском захвате» предприятия по добыче щебня «Павловскгранит», который подал обанкротившийся в России бизнесмен. По текущему курсу это более 44 млрд рублей. Для понимания: прибыль Сбербанка по итогам 2016 года ожидается в районе 500 млрд рублей. А обанкротившийся российский бизнесмен, подавший иск, хочет заполучить почти столько же, сколько правительство ожидает получить в этом году от Центробанка в виде дивидендов по акциям Сбербанка (50 млрд рублей).

Иск был подан базирующейся в Делавэре юридической фирмой PPF Management LLC от имени Сергея Пойманова и Ирины Подгорной, которые в то время являлись держателями контрольного пакета акций компании. Иск подан к Сбербанку, председателю правления Герману Грефу, Промсвязьбанку, совладельцу Национальной нерудной компании (ННК) Юрию Жукову, «Сбербанк капиталу» и его генеральному директору Ашоту Хачатурянцу, а также к «НЭО Центр» и его руководителю Олегу Грефу. В общей сложности иск направлен против 22 физических и юридических лиц, зарегистрированных в России.

PPF Management обвиняет их в преступном сговоре ради рейдерского захвата Павловскгранита. По их версии, передают «Ведомости», в 2008 году Сбербанк выдал кредит на 5,1 млрд рублей тогдашнему крупнейшему владельцу Павловскгранита Сергею Пойманову на покупку 48% предприятия у его партнера Сергея Мамедова. В июле 2009 года компания Пойманова не смогла обслуживать долг. В ноябре Сбербанк предложил рефинансировать его по ставке 14,9% годовых с условием продажи 51% Павловскгранита. Предприниматель на эти условия не согласился, и в марте 2010 года Сбербанк потребовал погашения 4,5 млрд рублей долга.

Позже Жуков предложил Пойманову объединить активы с ННК, а после отказа последнего Сбербанк передал все права требования задолженности в «Сбербанк капитал», который продал их с молотка. По заявлению PPF Management, покупатели были аффилированы с компанией Жукова, это была спланированная рейдерская атака.

В иске также говорится, что с 2010 года против Пойманова велась «кампания травли и запугивания». Так, против него возбудили несколько административных дел и одно уголовное дело по подозрению в преднамеренном банкротстве Павловскгранита.

Заявляется, что сам Пойманов неоднократно пытался оспорить потерю Павловскгранита в российских судах, но безуспешно. В итоге права требования он переуступил PPF Management, говорится в иске. Первое слушание по иску назначено на 20 апреля.

Стоит добавить, что в 2011 году Пойманов попытался банкротить свою компанию, чтобы не дать кредиторам возможности продать залоговое имущество и вернуть свои долги, писал «Коммерсант». В Воронеже и Москве даже были возбуждены два уголовных дела по факту мошенничества в особо крупном размере.

«Мы вышли из этой истории еще в 2011 году... Это очередной пиар-ход. У нас такие кейсы случаются», – заявил президент Сбербанка на пресс-конференции. «Это типичный мошеннический акт. У нас банкинг связан с тем, что мы жестко должны защищать свои интересы в каких-то историях», – добавил Греф, передает «Прайм».

Чуть ранее Сбербанк также прокомментировал сообщение об иске. «В банке имеется информация о том, что Пойманов не оставляет попыток уйти от ответственности, в том числе и уголовной. Юристы банка во всех случаях действуют в соответствии с действующим законодательством», – оценили ситуацию в Сбербанке.

Отреагировал на обвинения и Промсвязьбанк, который числится в списке обвиняемых. «Мы знаем о наличии иска в американском суде и были очень удивлены, обнаружив Промсвязьбанк среди ответчиков. Считаем заявленные требования необоснованными и надуманными», – сообщили в банке. «Предъявление требований в суд Нью-Йорка после истечения срока исковой давности на судебную защиту в РФ, ссылаясь на обстоятельства 2011 года, при этом ни разу не заявив каких-либо претензий к ПСБ, – это очевидное злоупотребление», – заявили в Промсвязьбанке.

Дело рассматривается в американском, а не российском суде по нескольким основаниям. Во-первых, российскими судами оно уже рассматривалось, причем Пойманов дело проиграл. «Не добившись положительного результата в России, истцы решили использовать новый административный ресурс в борьбе за активы – рассмотреть дело в суде иностранного государства. Это можно расценить как злоупотребление правом», – говорит газете ВЗГЛЯД юрист бюро «Деловой фарватер» Павел Ивченков.

А то, что иск подается именно в США, объясняется тем, что в этом деле была уступка прав американской компании, следовательно, и суд будет по месту ее нахождения. «Вероятно, американская компания выкупила у господина Пойманова права требования и теперь будет стараться заработать на этом», – полагает управляющий партнер группы юридических и аудиторских компаний «СБП» Ольга Пономарева.

Наконец, бизнесмен Сергей Пойманов, который судом был признан банкротом с 3 млрд рублей долга, может преследовать и политические цели. «Он может пытаться создать имидж пострадавшего, преследуемого близкими к власти структурами, которые отняли его бизнес. В такой ситуации он может заручиться поддержкой, как часто бывает в таких конфликтах, нелояльного к России «Запада и зарубежного правосудия», – не исключает Пономарева.

Подача иска в США повышает вероятность завершения судебного разбирательства в пользу истца, добавляет управляющий партнер чикагской юридической компании Law Office of Fedor Kozlov & Associates Федор Козлов. Кроме того, указывает юрист, специфика законодательства и правоприменительной практики Соединенных Штатов позволяет использовать принцип экстерриториальности в случаях, когда речь идет о зарубежных сделках, влияющих на ситуацию на американском рынке. А Павловскгранит является крупнейшим в Европе производителем нерудных материалов, и по этой причине конфликт сказался на динамике котировок за океаном.

Каковы шансы у Сбербанка и других ответчиков по иску выйти сухими из воды? Федор Козлов из чикагской юркомпании считает, что шансы сторон приблизительно равны.

«В пользу истца говорит наличие признаков аффилированности между Сбербанком, фирмой «Атлантика» (которой кредитор уступил права требования к Павловскграниту) и компанией «НЭО Центр», проводившей экспертизу активов предприятия. На позиции суда наверняка могут сказаться заявления истца о причастности к делу таких одиозных фигур, как замначальника московского управления СКР Денис Никандров, судья арбитражного суда г. Москвы Вадим Сторублев и т. д.», – говорит Козлов. Кроме того, специфика ситуации подразумевает возможность выявления рейдерской схемы на основании нарушений требований закона Сарбейнса – Оксли от 2002 года, добавляет он.

«В то же время необходимо признать, что действия Сбербанка нельзя квалифицировать как нарушение требований закона «О ценных бумагах и биржах» от 1934 года или закона «О ценных бумагах» от 1933 года, составляющих основу системы ограничений для деятельности рейдеров в США», – говорит юрист чикагской юрфирмы.

Однако другие опрошенные юристы считают, что шансов у Пойманова выиграть суд немного. Если, конечно, на первый план не выйдет политический фактор.

«При имеющихся данных позиция Сбербанка выглядит бесспорной и обоснованной, ведь кредитные обязательства должны исполняться в срок и надлежащим образом. В противном случае это влечет за собой санкции, в том числе в виде утраты заложенного имущества», – напоминает Павел Ивченков.

Предприниматель должен понимать, что рискует оказаться у разбитого корыта, если его бизнес разоряется, а кредиты не выплачиваются.

«Позиция российского банка выглядит убедительней еще и потому, что спор уже рассматривался арбитражными судами в России и не в пользу бизнесмена. Более того, доводы истцов, распространенные в СМИ, выглядят весьма неправдоподобными и надуманными», – говорит Ивченков.

Наконец, слишком много народа участвует в качестве ответчиков, что размывает ответственность, да и вряд ли есть прямые доказательства сговора, они скорее косвенные, считает юрист из СПБ. Хотя ни для кого не секрет, что Сбербанк часто себя ведет агрессивно и в результате такого поведения должники разоряются, говорит Пономарева.

«Суть претензий истца как раз сводится к тому, что Сбербанк создал такую ситуацию, когда выплатить кредит было никак нельзя. При этом вполне возможно, что в действиях Пойманова по подаче такого иска есть попытка уйти от ответственности за невыплаченный кредит, заменив тактику обороны на нападение. Как разумный человек он понимает, что вряд ли он что-то выиграет и получит обратно», – считает Пономарева.

Если все-таки американский суд признает правыми в этом споре Пойманова и PPF Management, то это не значит, что Сбербанку и другим ответчикам надо сразу бросаться и выплачивать миллионы долларов. Далее решение американского суда надо будет легализовать в России через Арбитражный суд и заняться его исполнением, в частности разыскать имущество и т. д. «Все это будет очень сложно», – считает юрист СПБ.

Российский суд может отказать в исполнении решения американского суда при наличии оснований. А учитывая, что ранее в российских судах Пойманов проиграл, то такие основания найдутся.