Что должен содержать договор на оказание бухгалтерских услуг?

Первое, что нужно сделать, отдавая бухгалтерию на аутсорсинг, — заключить полноценный, грамотно составленный договор на оказание услуг.

Только в этом случае можно быть уверенным, что руководству и лицам, принимающим решения на предприятии, не придется нести финансовый ущерб из-за неверно истолкованных законодательных норм или платить больше, чем было оговорено на предварительном этапе. Грамотный договор на оказание бухгалтерских услуг дает возможность:

- учесть затраты бизнеса на аутсорс-услуги при расчете налоговой базы (это оговорено статьей 346.16 НК и подтверждено Минфином РФ в письме от 16.07.2010 №03-11-06/2/112);

- оптимизировать затраты на ведение учета, не пожертвовав качеством и полнотой, — «прописав» все пункты и определив стоимость услуг в соответствии с нуждами предприятия;

- обеспечить точность в соблюдении графиков предоставления отчетности;

- получить официальные «рычаги влияния» в любой спорной ситуации и быстро, без привлечения третьих лиц, разрешить ее.

Понятие и ключевые особенности документа

Договор на оказание БУ-услуг как понятие описан в ФЗ «О бухгалтерском учете», а также в ГК РФ. Это основной документ, в котором заказчик фиксирует все свои требования, а исполнитель очерчивает круг своих обязанностей. Также в нем должна быть распределена ответственность и подробно описаны все конкретные обязанности и объем работ. Он относится к документам на возмездные услуги, которые могут оказывать только лица с высшим образованием. Если выполняет работы хозяйствующий субъект-компания, то подобное требование предъявляется к его сотрудникам. Также нужно учесть, что:

- при передаче представительских функций работникам аутсорс-компании необходимо оформлять доверенность на действия;

- можно передоверять как отдельные работы, так и бухгалтерию в комплексе, на постоянной основе — полностью вынести участок за пределы компании-заказчика;

- даже при заказе работ ответственность за нарушенное законодательство лежит на заказчике — именно его руководство или главного бухгалтера ждут санкции за оплошности и ошибки (это, в частности, оговаривал Верховный Суд в постановлении №18 от 24.10.2006).

В договоре, прежде всего, нужно описать базовые аспекты — всю информацию о заказчике и исполнителе (реквизиты, адреса и так далее). Также в документе упоминаются определения бухгалтерского учета и сопровождения — они идентичны общепринятым. К конкретным положениям относят нюансы и этапы сотрудничества, размер вознаграждения, объем услуг.

Необходимые пункты договора

К ключевым пунктам договора, без которых его нельзя считать полноценным, относят:

- предмет — базовый перечень обязанностей, которые берет на себя аутсорс-компания, четко, по пунктам, и с указанием сроков и графика исполнения (это можно указать напрямую или в приложениях);

- ответственность, которая ложится на исполнителя — материальная со стороны самой компании, личная от конкретных сотрудников;

- размеры штрафных санкций, которые ожидают стороны при нарушении или недостаточности соблюдения положений договора, особенности работы при спорах, нюансы расторжения договоренностей (включая досрочное, например, при систематическом невыполнении обязательств);

- стоимость каждой из услуг, конечного их объема — важный пункт, который должен содержать информацию об основных и дополнительных работах, скидках, особенностях и возможности изменения стоимости в будущем;

- порядок работы в форс-мажорных ситуациях;

- даты, которые будут использованы как отсчетные, и так далее.

Дополнительно к договору могут быть приложения. В них, как правило, фиксируют календарные планы, графики документооборота и подачи отчетности в контрольные инстанции, особенности учетной политики, подробный порядок взаимодействия (в удобной для сторон форме). В качестве приложений часто фигурируют доверенности на осуществление конкретных действий представителями компании-исполнителя. В договоре может быть предусмотрено выполнение функций главного бухгалтера — тогда нотариальная документация не понадобится. Также в договоры добавляют соглашение о конфиденциальности, санкциях при разглашении информации — наличие подобного пункта весьма желательно.

Полноценная документация — залог уверенности компании в своей безопасности, но полностью быть спокойным можно лишь в случае сотрудничества с проверенной компанией с хорошей, устойчивой репутацией. Обращаясь в компанию «РосКо», любой заказчик получает высокопрофессиональные бухгалтерские услуги, а также официальный договор, составленный по всем правилам и проработанный вместе с клиентом.

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