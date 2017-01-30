Страх перед новыми властями США примирил Германию и Китай

Отношения между этими странами долгое время оставались напряженными, но теперь Китай нашел в Берлине неожиданного союзника

Если глобализацию по-американски отменит Трамп своей политикой по закрытию рынков, Европе придется стать частью китайского сценария. В противном случае мировой экономике может грозить новый глобальный кризис.

В ближайшее время в Германию по личному приглашению Ангелы Меркель должен прибыть премьер Госсовета КНР Ли Кэцян. В ходе обсуждения предстоящего визита стороны обменялись утверждениями в том, что закрытие границ пагубно для мировой торговли, и подтвердили свою приверженность открытому глобальному рынку. Такая идиллия смотрится странно. Ведь еще осенью эти страны были на грани торговой войны.

Проблемы между КНР и Германией начались в тот момент, когда немецкие власти попытались затормозить процесс приобретения китайской компанией Midea Group of China немецкого производителя роботов Kuka. Берлин хотел найти европейского покупателя, но не преуспел, и в итоге Kuka китайцы все-таки купили. Но когда китайский инвестфонд захотел приобрести производителя микрочипов Aixtron SE, немецкий регулятор попросту отозвал свое согласие на сделку под предлогом ее угрозы для безопасности Германии. Приостановился и процесс заключения соглашения по приобретению китайцами знаменитого производителя светового оборудования Osram Licht.

Правящие круги беспокоило то, что Китай будет использовать инновации в военных целях, к тому же они в принципе не хотели полностью упускать контроль над центрами высоких технологий. При этом ощущалась заведомая неравномерность продаж и покупок.

Если в Германию китайские бизнесмены заходили как в супермаркет, покупая любую приглянувшуюся им компанию, то немецким коммерсантам приобрести бизнес в КНР было гораздо труднее. Ситуация дошла до того, что в китайский МИД был приглашен немецкий дипломат, которого попросили разъяснить, почему правительство ФРГ блокирует сделки с китайскими предпринимателями.

И вот теперь КНР и ФРГ паче чаянья примирили США: крупнейшие экспортеры мира (Китай расположился на первом месте, а Германия – на третьем) почувствовали угрозу от протекционных замыслов Дональда Трампа. Новый американский президент уже вывел США из Транстихоокеанского партнерства. На очереди – пересмотр НАФТА, трехстороннего договора о торговле между США, Канадой и Мексикой.

Отдельные эксперты (в основном из Мексики и Канады) даже пророчат выход США из ВТО. Этот тренд неизбежно вовлекает в себя все новые страны, вынужденные отгораживаться друг от друга таможенными и тарифными барьерами. Для экономики Германии проблемы с экспортом могут оказаться очень серьезными. Для экономики Китая – катастрофическими.

В прошлом году в КНР было зафиксировано рекордное снижение экспорта. Сегодня этот тренд, обусловленный общемировым падением спроса, может захлестнуть и Германию. Не удивительно, что обе страны, забыв о разногласиях, ринулись навстречу друг другу. Потепление началось еще на январском Давосском форуме.

«Страх и ужас», царившие, по мнению Анатолия Чубайса, в Давосе, обуревали в первую очередь гостей из Китая. Одну из самых представительных делегаций на форуме возглавил лично председатель КНР Си Цзиньпин. Участие китайского лидера в собрании главных капиталистов мира само по себе было редкостью, но еще более удивительной стала речь, которую товарищ Си произнес на форуме.

В лучших традициях китайской поэзии он сравнил протекционизм с сидением взаперти в темной комнате: «Да, дождь и ветер не побеспокоят вас. Но вы не получите также ни света, ни воздуха». «Победителей в торговой войне не будет», – предупредил он. Выступление главы китайской компартии стало настоящим гимном глобализации.

Конкретные меры, обещанные Си Цзинпином деловым партнерам на Западе, включали в себя облегчение условий для иностранных инвестиций в Китае и отказ от снижения курса юаня. Речь была встречена аплодисментами, не менее бурными, чем на пленуме ЦК КПК. Отдельной похвалы идея глобализации по-китайски удостоилась от Ангелы Меркель.

Глобализация без Трампа, которую продвигает сегодня Китай, – это единственный путь к спасению для перегретой китайской экономики. С одной стороны, КНР нужен мировой рынок для сбыта своей продукции – а это давно уже не только дешевый ширпотреб, но и качественные высокотехнологичные товары. Не меньше необходима китайцам и возможность неограниченных инвестиций.

В последние годы бизнесмены из КНР скупают по всему миру недвижимость, крупные компании, торговые и гостиничные сети, киностудии, предметы роскоши и искусства, стартапы, антиквариат и даже целые острова. Объем таких сделок огромен – только в Германии в 2016 году китайцы приобретали по компании в неделю, несмотря на всё противодействие Берлина.

Уже не зная, чего бы еще купить, китайцы обратили свой взгляд даже на такую прежде непривычную для них забаву, как футбол. За одну зиму китайская Суперлига потратила на трансферы игроков около 200 миллионов евро – больше любой другой страны мира. Заодно китайские олигархи прикупили 70% акций миланского «Интера» и 20% «Атлетико Мадрид».

Эта инвестиционная лихорадка снедает КНР не от хорошей жизни. Денежная масса Китая растет неудержимыми темпами и сегодня достигает почти 23 триллионов долларов. Это немногим меньше совокупной денежной массы США и ЕС. Если эти деньги не вкладывать, то возникший «пузырь» лопнет с таким треском, что грозит похоронить под собой не только китайскую, но и мировую экономику. Другой вопрос, а нужно ли ей спасение через глобализацию по-китайски?

С одной стороны, КНР – реальный драйвер всей экономики планеты, обеспечивающий ей до 30% роста (по крайней мере, по версии Пекина, которой доверяют далеко не все). Китайский спрос сразу же толкает вверх цены в соответствующем секторе. На том же футболе это видно очень отчетливо – китайские контракты разогрели рынок игроков и повысили зарплаты ведущих тренеров.

С другой стороны, непонятно, где закончится глобализация по-китайски. Всего несколько месяцев назад китайские компании пытались скупить 1% территории Австралии под нужды сельского хозяйства. Сделка не получила одобрения правительства. Однако энергокомпании государства-континента уже в значительной степени находятся под контролем китайцев. Инвестиции из КНР в США уже превысили американские инвестиции в Китай. В Африке и Латинской Америке китайские компании скупают на корню чуть не целые страны, выстраивая там инфраструктуру и создавая рынки для своих товаров.

Руководство КНР обещает, что китайская глобализация будет не такой агрессивной, как американская, обеспечив «социальную гармонию». И пока что международные бизнес-элиты рады сотрудничать с китайскими олигархами. Вот и Ангела Меркель в одночасье позабыла свои традиционные упреки в адрес КНР в несоблюдении прав человека, начав продвигать сотрудничество между Берлином и Пекином.

Однако население ряда развивающихся стран регулярно протестует против китайской экономической экспансии. А от того, справится ли Китай с этими вызовами и осуществит ли свой проект глобализации, зависит будущее всей мировой экономики.