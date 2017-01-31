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США оштрафовали Deutsche Bank за вывод капитала из России

11:46 31.01.2017
Фото с сайта wikimedia.org
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Американские власти обвинили германский Deutsche Bank (DB) в отмывании 10 миллиардов долларов в России. В итоге департамент финансовых служб Нью-Йорка обязал DB выплатить штраф в 425 миллионов долларов, сообщает "Российская Газета".

Как отмечается в документе, опубликованном американским ведомством, через DB проводились незаконные схемы (так называемые "зеркальные сделки"). Общая сумма криминальных сделок оценивается в 10 миллиардов долларов. При этом операции проводились банком через свои отделения в Москве, Лондоне и Нью-Йорке.

Подозрение американских контрольных ведомств вызвали "зеркальные" торговые операции, когда российские граждане покупали в 2011-2015 годах ценные бумаги за рубли в московском Deutsche Bank, а затем продавали те же бумаги за иностранную валюту через лондонский офис банка.

Как пояснил "РГ" доцент факультета "Фондовые рынки и финансовый инжиниринг" Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС) Василий Якимкин, Deutsche Bank уже не впервые попадает в поле зрения американцев. "Он "засветился" еще в 2008 году вместе с банком Lehman Brothers, в результате чего разразился мировой банковский кризис", - напомнил эксперт. Российская "дочка" DB была довольно крупной, а 10 миллиардов долларов - это и сумма крупная, и статья нарушения суровая. Между тем 425 миллионов долларов штрафа - для самого банка сумма несущественная", - считает Василий Якимкин.

Темы: США, Банки в мире, Банки в России, Финансовые операции в мире, Финансовые операции в России
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Комментарии читателей
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31.01.2017, 13:23
Мик

Сразу вспоминаешь Маркса: капитал спекулятивный и паразитический.
31.01.2017, 13:23
А почему бы

Deutsche Bank не сделать это же с ЕВРО? ) Все равно ЕС не жилец...
31.01.2017, 12:45
Член ЕР

Пусть штрафуют, мы в другое место будем выводить ,$ триллионы .
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