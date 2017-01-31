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Третий лишний: кто ответит за несоблюдение госконтрактов?

12:27 31.01.2017
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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Замена заказчика – сомнительное решение, которое может привести к путанице

За получение госконтрактов борются, ими дорожат и их не нарушают – казалось бы, аксиома, но нет. В договорную схему «заказчик» – «подрядчик» вмешивается третий, из-за чего последний не может получить полагающиеся ему деньги.

Ничего удивительного: в законодательстве о закупках не предусмотрено каких-либо ограничений по возможной замене заказчика, а потому борьба все же идет – судебная. Дело «Ростелекома» тому подтверждение.

Резолютивная часть решения по иску департамента транспорта и дорожного хозяйства Новгородской области оглашена. Арбитражный суд постановил, что за установку системы фото- и видеофиксации должен отвечать «Новгородавтодор».

Представители Фемиды долго не могли разобраться в том, кто задолжал «Ростелекому» за установку камер фиксации нарушений ПДД. Изначальный заказчик – «Агентство развития Новгородской области» -- был не согласен отвечать за долги перед «Ростелекомом», ведь замена стороны договора подразумевала, что платить будет «Новгородавтодор», у которого, в свою очередь, оказалось недостаточно денег.

Напомним, общая сумма договора по установке системы фото- и видеофиксации составляет 733 млн рублей. Первый мартовский платеж в 350 млн руб. департамент транспорта и дорожного хозяйства не погасил до сих пор. Тем временем сумма начисленных штрафов составляет 21 млн.

Стоит отметить, что судебные споры и сопутствующая договорная неразбериха явно не идут на пользу имиджу сторон. Эксперты в области юриспруденции солидарны в том, что замена заказчика – сомнительное решение, которое может привести к путанице и нежеланию одной из сторон рассчитываться по долгам. Порой организации с серьезной репутацией позволяют себе нарушать условия сотрудничества. И хотя подобного рода ситуация для госконтрактов далеко не повсеместна, нашумевшее дело по иску департамента транспорта и дорожного хозяйства о признании недействительным соглашения о замене сторон в договоре – пример того, что исполнение госконтрактов не лишено своих подводных камней.
 

Темы: Россия, Судебная система в России
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