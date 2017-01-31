Аналитики Bloomberg оценили эффект для рубля в случае отмены санкций США

Согласно проведенному Bloomberg среди 27 экономистов опросу большинство аналитиков считают, что российская валюта укрепится на 5–10%. На втором месте по популярности сценарий, при котором рост курса рубля к доллару составит от 1 до 5%, к такому варианту склоняются 41% респондентов.

При этом сама вероятность, что президент США Дональд Трамп обеспечит России существенное смягчение санкционного режима в 2017 году, снизилась. Так, в декабре из данных опроса следовало, что она составляет 43%, а по данным последнего опроса, проведенного агентством 20–25 января, вероятность такого развития событий снизилась до 35%.

В случае существенного укрепления курса рубля российские власти, скорее всего, начнут проводить валютные интервенции, говорит Bloomberg Вадим Бит-Авригим, старший портфельный управляющий УК «КапиталЪ».

Аналитики Societe Generale в своем исследовании, которое приводит Bloomberg, допускают, что смягчение санкций может привести к тому, что курс рубля к доллару установится на уровне ниже 50 руб. за доллар. ЦБ в этом случае, по их мнению, начнет валютные интервенции, чтобы контролировать риски для финансовой стабильности.

На прошлой неделе, в пятницу, 27 января, советник Трампа Келлиэнн Конуэй заявила в эфире телеканала Fox News, что вопрос снятия санкций с России «обсуждается». Позже в тот же день Трамп на совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй заявлял, что об отмене санкций против России «слишком рано говорить». Не затрагивалась эта тема и в ходе первого телефонного разговора между Трампом и президентом России Владимиром Путиным, который состоялся 28 января.

19 января первый вице-премьер России Игорь Шувалов в интервью Bloomberg говорил, что при нынешнем уровне цен на нефть и решении не тратить дополнительные нефтегазовые доходы есть возможность покупки валюты на рынке. 25 января стало известно, что с февраля Минфин и ЦБ начнут покупать валюту на внутреннем рынке в объеме, который будет определяться ежемесячно и зависеть от суммы сверхдоходов от продажи нефти и газа.