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Кудрин прокомментировал предложение сократить госучастие в экономике

12:40 8.02.2017
Алексей Кудрин © KM.RU, Алексей Белкин
Алексей Кудрин © KM.RU, Алексей Белкин
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Глава совета Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин прокомментировал разработанный Федеральной антимонопольной службой президентский указ о сокращение доли государства в экономике.

«ФАС предложила сократить долю государства в экономике. Это необходимо для ускорения», — написал Кудрин в своем твиттере.

Ранее сообщалось, что антимонопольная служба разработала проект президентского указа, который утверждает национальный план развития конкуренции в 2017–2019 годах. Проект ФАС предусматривает снижение уровня государственного участия в экономике.

Согласно документу ФАС, госкомпании обяжут разработать соответствующие программы. Однако, как пояснил заместитель руководителя антимонопольной службы Сергей Пузыревский, если компания эффективна и государство как владелец не ухудшает условия конкуренции на рынке, актив можно оставить.

Темы: Россия, Экономика и финансы, Министерство финансов РФ
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Комментарии читателей
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08.02.2017, 16:54
:)

Кудрина назначил Путин.
08.02.2017, 16:53
:)

Совершенно верно. Стремительность - эффективное оружие, как это доказала приватизация 90х.

Но в более общем плане речь идет об ускорении уничтожения России.
08.02.2017, 16:38
михаил

О каком сокращении может идти речь? Кудрин нормален? Да это "государство" давно ничего кроме собирания и увеличения налогов не интересует!
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