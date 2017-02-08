Кудрин прокомментировал предложение сократить госучастие в экономике

Глава совета Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин прокомментировал разработанный Федеральной антимонопольной службой президентский указ о сокращение доли государства в экономике.

«ФАС предложила сократить долю государства в экономике. Это необходимо для ускорения», — написал Кудрин в своем твиттере.

Ранее сообщалось, что антимонопольная служба разработала проект президентского указа, который утверждает национальный план развития конкуренции в 2017–2019 годах. Проект ФАС предусматривает снижение уровня государственного участия в экономике.

Согласно документу ФАС, госкомпании обяжут разработать соответствующие программы. Однако, как пояснил заместитель руководителя антимонопольной службы Сергей Пузыревский, если компания эффективна и государство как владелец не ухудшает условия конкуренции на рынке, актив можно оставить.