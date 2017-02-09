Малоимущие граждане получат продовольственные карточки

В.Катасонов: «Введение продуктовых карт - попытка оживить экономику вопреки Центральному банку»

В России уже в этом году может быть введена карточная система для малоимущих. Об этом заявил глава Минпромторга Денис Мантуров на заседании фракции "Единой России". Мера предусматривает перевод на специальные карты граждан "эквиваленты денежных средств" – баллы или бонусы. На них можно будет купить продукты питания российского производства, а также саженцы и семена.

Ведомство представляет это как адресную помощь нуждающимся гражданам и в то же время - как поддержку розничной и оптовой торговли, пищевой промышленности, сельскохозяйственного производства. По расчетам Минпромторга, с каждого вложенного в программу рубля, ВВП страны может получить от 1,5 до 1,9 руб., в сумме прибавив 0,8% ВВП. Ранее же министерство оценивало запуск программы на уровне 140 млрд руб.

Сторонники нововведения говорят, что в США 50 млн граждан живут за счет аналогичной программы десятки лет, и все у них хорошо; противники карточной программы, напротив, убеждены, что все это обрастет очередными "серыми схемами" и коррупционными скандалами, не принеся нуждающимся гражданам и экономике никакого эффекта.

Об этом нововведении и многом другом рассказал доктор экономических наук, профессор МГИМО Валентин Катасонов.

- Как Вам кажется, такая мера будет полезна для нуждающихся граждан? И даст ли какой-то эффект экономике?

- Дьявол прячется в деталях, конечно, но первое, что приходит в голову, – зачем изобретать горшок с ручкой вовнутрь? Почему нельзя было просто людям зачислять на счеты какие-то деньги? Это же очевидно. А эти "баллы" лишний раз показывают, что делается какой-то маневр, чтобы хоть как-то преодолеть то сопротивление, которое проявляет Центральный банк, потому что денег в обращении явно недостаточно.

Деньги – это кровь экономики, а Центробанк делает все возможное и невозможное, чтобы не увеличивать денежную эмиссию, прикрываясь аргументами, что это, мол, будет разгонять инфляцию.

С моей точки зрения, эти "баллы" – это, может быть, слегка закомуфлированные, альтернативные деньги. Конечно, надо копаться, почему они такую схему придумали, но скорее всего, кто-то там "наверху" грозит им и говорит – как хотите, выкручивайтесь, но денег в экономике больше не будет. И уверяю вас, что в других странах что-то похожее тоже происходит, правда, в основном на региональном уровне, там тоже власти муниципальные, региональные как-то пытаются преодолеть кризисные ситуации выпуском своих "альтернативных денег". Иногда этот вариант проходит, а иногда вышестоящие денежные власти грозят пальцем и говорят – не имеете права.

- Минпромторг рассчитывает получить с этой инициативы рост 0,8% ВВП, это возможно?

- Сложно сказать, каким образом производители будут получать компенсацию от этого. Но в целом идея таких "квазиденег" не нова.

Еще когда разразился кризис 1929 г. в Европе и на Западе, то появились так называемые "гезелевские деньги" – это местные "альтернативные деньги", и на локальном уровне они действительно смогли купировать развитие кризиса. Но все зависит от того, в чьих руках находится реализация этих проектов и этих замыслов. В принципе, если бы эти баллы были каким-то эквивалентом, который бы действительно мог обращаться на рынке, то тогда такие деньги могли бы оживить хозяйственную жизнь. А если это просто "баллы", которые каким-то образом засчитываются производителям, - ну, может быть, это как-то и поможет, но сказать, что будет рост 0,8% - никто этого не может предвидеть.

Это как в медицине – добросовестный и даже самый опытный врач не скажет точно, как подействует то или иное лекарство на ваше здоровье, он, скорее, скажет, что мы будем надеяться, что это поможет. Пока заявления про рост на 0,8% - это "числовая магия".

- Сторонники этой программы говорят, что в США давно действует подобная система…

- Нет, там не совсем так. Там фактически продовольственные талоны, но за ними стоят вполне обычные деньги, доллары. Просто они находятся на определенном счете и перечисляются на счета производителей, торговых компаний. Примерно 40-50 млн американцев регулярно обслуживаются такими талонами, но там задействованы реальные бюджетные деньги.

- А какая система была в СССР? Не аналогичная этой?

- В Советском Союзе талоны не были эквивалентом денег, это было право на распределение товара. И обладатель талона должен был выложить из своего кармана реальные деньги. А здесь, я так понимаю, карточка и будет давать право на приобретение.

- Накануне PricewaterhouseCoopers (PwC) дало прогноз, что к 2050 г. Россия станет первой страной по ВВП в Европе – возможно ли это с такими инициативами? Или это опять "экономическая астрология"?

- Это "астрология" в чистом виде. Неужели им не стыдно заниматься этим? Я наших "астрологов" ругаю, но это какая-то глобальная зараза. Вчера был серьезный разговор с американцами, и я им говорил, что вы что-то там просчитываете на ближайшие 2-3 года, а вы посмотрите – несколько дней назад Трамп подписал указ о полном пересмотре закона Додда-Франка. Вы что-то "рисуете", а все накроется "медным тазом", потому что Трамп либо не понимает, что он подписал, либо он понимает, но на него оказывается сильнейшее давление со стороны этих отморозков с Уолл-стрит.

Фактически это дерегулирование финансового сектора экономики. Будет вторая волна финансового кризиса, на фоне которой первая волна покажется просто цветочками.

А что там в 2050 г. – там, может, конец света будет? Это просто попытки нас "гипнотизировать" и уводить куда-то в сторону от текущих проблем. А надо сказать, что будет через несколько месяцев.

- СМИ также сообщают, что ФАС разработала проект президентского указа, утверждающий национальный план развития конкуренции на ближайшие два года, который подразумевает снижение госучастия в экономике. К 2050 г. нам обещают светлое будущее, и приблизит нас к нему невидимая рука рынка?

- Это какой-то набор глупостей. Оказывается, "развитие конкуренции" предполагает демонтаж государства. Собственно, антимонопольная служба создана только для того, чтобы бороться со злоупотреблениями в сфере экономики, но, безусловно, уже нет никакого рынка, никакой конкуренции. Потому что, например, цены на бензин – это монопольно высокие цены, которые являются результатом сговора между нашими крупнейшими нефтяными компаниями.

Но ведь фактически ФАС не выполняет тех задач, которые на нее возложены. Какие там планы? Они просто не хотят заниматься своими текущими делами, они все время нас куда-то туда переориентировать – в "светлое будущее". Это такая демагогия, которой не было даже при коммунистах - они предлагали построение светлого будущего, но у них-то были планы – пятилетние, годовые, квартальные и месячные. И за каждый месяц они отвечали. И если, например, срывался годовой план по производству и другим показателям, то принимались жесткие меры. А тут - полная безответственность.