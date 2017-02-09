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Центробанк уточнил сроки перевода бюджетников на карты «Мир»

20:00 9.02.2017
Центральный Банк РФ © KM.RU, Алексей Белкин
Центральный Банк РФ © KM.RU, Алексей Белкин
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Перевод работников бюджетной сферы и пенсионеров на карты «Мир» может стартовать уже с 1 июля, а не с начала будущего года как сообщалось ранее. Об этом заявила глава Центробанка России Эльвира Набиуллина, сообщает «Интерфакс».

При этом она отметила, что процесс перевода пенсионеров на карты «Мир» будет осуществляться в плановом режиме, а для работников бюджетной сферы срок перехода может быть продлен до 1 июля 2018 года.

«Переход мы должны сделать достаточно быстро, инфраструктура вся разработана, но плавно, чтобы это было комфортно людям», - цитирует агентство Набиуллину.

Ранее стало известно, что Минфин подготовил положительный отзыв на законопроект, обязывающий банки использовать исключительно национальные платежные инструменты при работе с гражданами, которые получают выплаты от государства. Таким образом будет установлен единый режим выплат социального характера.
 

Темы: Россия, Банковское обслуживание населения в России, Зарплаты и пособия в России, Центробанк РФ
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
09.02.2017, 23:55
отр

Речь не о продовольственных карточках, а о банковских для получения в банкоматах наличных денег, которые поступают на твой счет в банке как зарплата или пенсия.
09.02.2017, 23:52
отр

Между прочим, деньги - это тоже совсем не божье творение. А ну как они козни антихриста?
09.02.2017, 23:05
Малоимущий

Мне ни карта Мир, ни УЭК от антихриста и его слуг не требуется, или меня уже никто не спрашивает в демонкратическом государстве?
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