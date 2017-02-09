Центробанк уточнил сроки перевода бюджетников на карты «Мир»

Перевод работников бюджетной сферы и пенсионеров на карты «Мир» может стартовать уже с 1 июля, а не с начала будущего года как сообщалось ранее. Об этом заявила глава Центробанка России Эльвира Набиуллина, сообщает «Интерфакс».

При этом она отметила, что процесс перевода пенсионеров на карты «Мир» будет осуществляться в плановом режиме, а для работников бюджетной сферы срок перехода может быть продлен до 1 июля 2018 года.

«Переход мы должны сделать достаточно быстро, инфраструктура вся разработана, но плавно, чтобы это было комфортно людям», - цитирует агентство Набиуллину.

Ранее стало известно, что Минфин подготовил положительный отзыв на законопроект, обязывающий банки использовать исключительно национальные платежные инструменты при работе с гражданами, которые получают выплаты от государства. Таким образом будет установлен единый режим выплат социального характера.

